20 हजार से कम में आया Samsung Galaxy A17 5G, पूरे 6 साल तक रहेगा नए जैसा, AI फीचर्स भी

Samsung Galaxy A17 5G launched in India: सैमसंग भारतीय बाजार में अपने नए फोन के तौर पर गैलेक्सी A17 5G को लॉन्च कर दिया है। फोन की शुरुआती कीमत 20 हजार रुपये से कम है। यह फोन पहले से ही चुनिंदा वैश्विक बाजारों में उपलब्ध था, और इसका भारतीय वेरिएंट अपने ग्लोबल वेरिएंट जैसा ही है। गैलेक्सी A17 5G में 50-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा और 13-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। इसमें 5000mAh की बैटरी है और यह Exynos 1330 चिपसेट से लैस है। गैलेक्सी A17 5G गूगल के जेमिनी AI असिस्टेंट और सर्किल टू सर्च फीचर को सपोर्ट करता है। यह एंड्रॉयड 15 पर चलता है और इसे छह साल तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा।

अलग-अलग मॉडल की कीमत सैमसंग गैलेक्सी A17 5G की भारत में कीमत 6GB+128GB कॉन्फिगरेशन वाले बेस मॉडल के लिए 18,999 रुपये है, जबकि इसके 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 20,499 रुपये और 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 23,499 रुपये है। यह फोन सैमसंग इंडिया की वेबसाइट पर पहले से ही लिस्टेड है। इसे ब्लैक, ब्लू और ग्रे जैसे कलर्स में खरीदा जा सकता है। यह फोन सैमसंग इंडिया ई-स्टोर, अमेजन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध है। ग्राहक सैमसंग की वेबसाइट के माध्यम से SBI और HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड और EMI ट्रांजेक्शन पर 1,000 रुपये की तत्काल छूट का लाभ उठा सकते हैं।

Samsung Galaxy A17 5G के खास फीचर्स नया सैमसंग फोन डुअल-सिम सपोर्ट के साथ आता है और इसमें 6.7 इंच का फुल-एचडी प्लस (1080x2340 पिक्सेल) इनफिनिटी-यू सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है और यह कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन के साथ आता है। फोन ऑक्टा-कोर इन-हाउस एक्सीनॉस 1330 चिपसेट से लैस है, जो 8GB तक रैम और 256GB तक की ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है। यह एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड वनयूआई 7 के साथ आता है। कंपनी का कहना है कि यह फोन छह साल तक ओएस अपग्रेड और सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है। यह गूगल के Gemini और Circle to Search जैसे AI फीचर्स को सपोर्ट करता है।

फोटोग्राफी के लिए, नए गैलेक्सी A17 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर, 5-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड सेंसर और 2-मेगापिक्सेल का मैक्रो लेंस शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग करने के लिए, फ्रंट में 13-मेगापिक्सेल का कैमरा दिया गया है।