सामने आई Samsung Galaxy A17 5G की कीमत, अब बजट में मिलेगा OIS कैमरा, Super डिस्प्ले वाला 5G फोन

Samsung Galaxy A17 5G की भारतीय कीमतें हुई लीक। इस फोन की कीमत 20,000 रुपये से कम होगी। यह फोन 50MP OIS कैमरा, 120Hz AMOLED और Exynos 1330 चिपसेट से लैस होगा। यह फोन 6 साल के OS अपडेट के साथ आएगा।

Fri, 15 Aug 2025 09:10 AM

Samsung अपनी पॉपुलर Galaxy A सीरीज को और दमदार बनाने जा रही है। कंपनी जल्द ही इस लाइनअप में एक नया स्मार्टफोन Galaxy A17 5G लॉन्च करने वाली है। अब पॉपुलर टिपस्टर अभिषेक यादव ने Galaxy A17 5G के सभी वैरिएंट की कीमत लीक कर दी है। इस फोन की कीमत 20,000 रुपये से कम होगी। Galaxy A17 5G में Super AMOLED डिस्प्ले होगा। खास बात यह है कि Galaxy A1x सीरीज में पहली बार 50MP प्राइमरी कैमरा के साथ Optical Image Stabilisation (OIS) फीचर दिया जाएगा, जिससे फोटो और वीडियो क्वालिटी और भी बेहतर होगी।

Samsung Galaxy A17 5G कीमत (लीक) लीक जानकारी के मुताबिक, भारतीय बाजार में तीन वेरिएंट निम्नलिखित कीमतों पर उपलब्ध हो सकते हैं:

6GB + 128GB: 18,999 रुपये

8GB + 128GB: 20,499 रुपये

8GB + 256GB: 23,499 रुपये

यदि आप बजट में शानदार प्रदर्शन, कैमरा और सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहते हैं, तो Galaxy A17 5G आपके लिए एक दमदार ऑप्शन हो सकता है।

Samsung Galaxy A17 5G के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स (लीक) सैमसंग के इस फोन में 6.7 इंच का Full HD+ Super AMOLED डिस्प्ले, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और तेज़ 90Hz से बेहतर व्यूइंग अनुभव मिलता है। Galaxy A17 5G को Exynos 1330 चिपसेट द्वारा संचालित किया जाएगा, जो 5nm तकनीक पर आधारित है। यह फोन Android 15 (One UI 7) पर चलता है और लंबे समय तक अपडेट्स सपोर्ट (6 वर्ष) का वादा भी करता है।