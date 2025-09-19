Samsung Galaxy A17 4G होगा बजट फोन का राजा: 6GB रैम, 50MP कैमरा, 6 साल के अपडेट के साथ जल्द होगा लॉन्च Samsung Galaxy A17 4G will be new king of budget phones Launching soon with 6GB RAM 50MP camera 6 years of OS updates, Gadgets Hindi News - Hindustan
Samsung Galaxy A17 4G will be new king of budget phones Launching soon with 6GB RAM 50MP camera 6 years of OS updates

Samsung Galaxy A17 4G होगा बजट फोन का राजा: 6GB रैम, 50MP कैमरा, 6 साल के अपडेट के साथ जल्द होगा लॉन्च

Samsung Galaxy A17 4G की रिटेल लिस्टिंग से सामने आए हैं इसके फीचर्स। फोन में मिलेगा 50MP ट्रिपल कैमरा, 90Hz AMOLED स्क्रीन और 6 साल तक के अपडेट। जानें कीमत और अन्य स्पेसिफिकेशन।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 08:23 AM
Samsung ने बजट-सेगमेंट में फिर से हलचल मचा दी है क्योंकि एक नयी लिस्टिंग से Galaxy A17 4G नामक फोन के प्रमुख स्पेसिफिकेशन और कीमत लगभग पक्की हो गई है। कंपनी की A-सीरीज पिछले कुछ समय से यूजर्स और क्रिटिक्स दोनों के बीच बेहद लोकप्रिय रही है, खास कर A16 5G मॉडल की सफलता के बाद। अब ऐसा लगता है कि Samsung उसी को एक सस्ता वर्जन लॉन्च करने जा रही है, जो 5G नहीं 4G होगा।

Samsung Galaxy A17 4G की कीमत (लीक)

गिज़मोचाइना को मिली लीक रिपोर्ट्स की मानें, तो Galaxy A17 4G मॉडल में 6GB RAM + 128GB स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है, और कीमत लगभग USD $170-$180 (लगभग 14,000-15000 रुपए) के आसपास है।

ये भी पढ़ें:बड़ा ऑफर! Amazon-Flipkart नहीं यहां से ₹58,000 तक की छूट पर खरीदें Samsung फोन्स

Samsung Galaxy A17 4G के फीचर्स (लीक)

Samsung Galaxy A17 4G में 6GB RAM और 128GB स्टोरेज का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो बजट सेगमेंट में अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है। इसमें MediaTek Helio G99 प्रोसेसर होने की उम्मीद है, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल और मिड-लेवल गेमिंग के लिए पर्याप्त परफॉर्मेंस देता है। फोन में 6.7 इंच का Full HD+ Super AMOLED डिस्प्ले हो सकती है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है।

कैमरा सेटअप की बात करें तो Galaxy A17 4G में ट्रिपल रियर कैमरा दिया जाने की संभावना है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, 5MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 2MP का मैक्रो सेंसर शामिल हो सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 13MP का फ्रंट कैमरा मौजूद होने की बात है। बैटरी भी इसकी एक बड़ी खासियत है, क्योंकि इसमें 5000mAh बैटरी मिल सकती है। यह बैटरी एक बार चार्ज करने पर पूरे दिन का बैकअप देने में सक्षम है।

सॉफ्टवेयर की बात करें तो Galaxy A17 4G Android 15 और Samsung One UI 7 के साथ आने की उम्मीद है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि Samsung इस फोन को 6 साल तक Android OS और सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा कर रहा है, जो बजट सेगमेंट में बेहद कम देखने को मिलता है। अन्य फीचर्स में USB Type-C पोर्ट, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, Wi-Fi, Bluetooth और कुछ बाज़ारों में NFC का सपोर्ट भी शामिल हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:Silent Mode पर खोया या चोरी हुआ फोन? Google के जादुई फीचर से मिलेगा मिनटों में
