Samsung लवर्स के लिए गुड न्यूज: 50MP कैमरा, 6 साल के OS अपडेट के साथ आ रहा सैमसंग का सस्ता फोन

Samsung के नए बजट फोन Galaxy A07 4G के रेंडर्स और स्पेसिफिकेशन्स लीक हो चुके हैं। यह फोन MediaTek Helio G99 प्रोसेसर, 90 Hz स्क्रीन, 50MP कैमरा के 6 साल के OS अपडेट के साथ आने वाला है। जानें सभी डिटेल्स।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 12:15 PM
Samsung एक बार फिर अपने बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी का आने वाला Samsung Galaxy A07 4G अब चर्चा में है, क्योंकि इसके रेंडर्स और स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन लीक हो चुके हैं। यह फोन उन यूजर्स के लिए है जो कम कीमत में अच्छा परफॉर्मेंस, बेहतर कैमरा और लंबी सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहते हैं। लीक के अनुसार, Galaxy A07 4G में MediaTek Helio G99 चिपसेट हो सकता है। साथ ही इसमें 50MP AI रियर कैमरा और बड़ा बैटरी बैकअप मिलेगा।

Samsung Galaxy A07 के कलर वैरिएंट

Samsung इस फोन को तीन खूबसूरत कलर ऑप्शंस में पेश कर सकती है ग्रे, लाइट ब्लू और ग्रीन। डिज़ाइन के मामले में फोन पतला, हल्का और प्रीमियम लुक के साथ आएगा। इसके साथ Android 15 आधारित One UI 7 और 6 साल तक के OS अपडेट + सुरक्षा अपडेट का वादा भी होगा।

Samsung Galaxy A07 के संभावित फीचर्स

Galaxy A07 4G में 6.7-इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले होगी, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz हो सकता है। यह स्क्रीन HDR सपोर्ट के साथ आ सकता है, जिससे वीडियो और गेम्स का विज़ुअल क्वालिटी शानदार होगी। डिज़ाइन में फ्लैट फ्रेम, वॉटर-ड्रॉप नॉच और बैक पर ग्लोसी ग्रेडिएंट फिनिश होने की उम्मीद है। फोन में 5000mAh बैटरी होगी, जो आसानी से एक दिन से ज्यादा चलेगी। साथ में 25W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट रहेगा, जिससे फोन जल्दी चार्ज होगा।

फोन में MediaTek Helio G99 (6nm) ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। इसके साथ LPDDR5 RAM और UFS 3.1 स्टोरेज होगी, जिससे ऐप लोडिंग और फाइल ट्रांसफर तेज होंगे। यह Android 15 आधारित One UI 7 पर चलेगा और 6 साल के OS अपडेट्स और पांच साल के सिक्योरिटी पैच के साथ आ सकता है।

Galaxy A07 4G के कैमरा सेटअप में 50MP AI रियर कैमरा हो सकता है, जो लो-लाइट में भी बेहतर फोटो ले सकेगा। फ्रंट कैमरा के बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि यह 8MP या 13MP होगा। AI इमेज प्रोसेसिंग से फोटो क्वालिटी और शार्प होगी।

