Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़

50MP कैमरा, 8GB तक की रैम वाला सैमसंग का नया फोन, 6 साल मिलेगा अपडेट, कीमत ₹8 हजार से कम

सैमसंग गैलेक्सी A07 की मार्केट में एंट्री हो गई है। यह फोन 8जीबी तक की रैम और 50MP के मेन कैमरा के साथ आता है। बजट सेगमेंट के इस फोन को कंपनी 6 साल तक अपडेट भी ऑफर करेगी। फोन की बैटरी 5000mAh की है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 07:37 AM
सैमसंग ने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है। कंपनी के इस नए डिवाइस का नाम- Samsung Galaxy A07 है। यह फोन कम कीमत में हाई-रिफ्रेश रेट, लॉन्ग-टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट और ड्यूरेबल बिल्ड-क्वॉलिटी के साथ आता है। फोन 8जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। साथ ही इस फोन को कंपनी 6 साल यानी 2031 तक लेटेस्ट अपडेट ऑफर करती रहेगी। सैमसंग ने इस फोन को अभी इंडोनेशिया में लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत IDR 1,399,000 (करीब 7700 रुपये) है। आइए डीटेल में जानते हैं इस डिवाइस के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में।

सैमसंग गैलेक्सी A07 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

सैमसंग का यह फोन 6.7 इंच के एचडी+ डिस्प्ले के साथ आता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 90Hz का है। फोन को कंपनी ने 8जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च किया है। माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से इस फोन की मेमरी को 2टीबी तक बढ़ा सकते हैं। प्रोसेसर के तौर पर फोन में मीडियाटेक हीलियो G99 चिपसेट दिया गया है।

Photo: Gizmochina

फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। सैमसंग गैलेक्सी A07 की बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन के साथ कंपनी 25 वॉट का फ्री ट्रैवल अडैप्टर दे रही है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

यह फोन Samsung Knox Vault के साथ आता है, जो फोन को मलीशियस ऐप से बचाता है। बेहतर ड्यूरेबिलिटी के लिए फोन में ग्लास फाइबर रीइन्फोर्स्ड पॉलिमर बैक दिया गया है। ओएस की बात करें, तो ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7 पर काम करता है। खास बात है कि फोन को कंपनी 6 साल तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट देगी। यानी इस फोन का ओएस 2031 तक नया रहेगा। फोन ग्रीन, लाइट वॉयलेट और ब्लैक कलर ऑप्शन में आता है।

(Photo: Droid Tools)

