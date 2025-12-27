Hindustan Hindi News
Samsung ला रहा 6000mAh बड़ी बैटरी वाला सस्ता 5G फोन, सामने आई डिटेल, देखें लॉन्च टाइमलाइन

Samsung ला रहा 6000mAh बड़ी बैटरी वाला सस्ता 5G फोन, सामने आई डिटेल, देखें लॉन्च टाइमलाइन

संक्षेप:

Samsung तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए तैयार है। अब कंपनी Galaxy A07 5G को लॉन्च करने के लिए तैयारी में है। इसमें 6000mAh की बैटरी है, जो पिछले मॉडल की तुलना में 1000mAh बड़ी होगी।

Dec 27, 2025 02:13 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Samsung तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए तैयार है। अब कंपनी अपने नए फोन के तौर पर Samsung Galaxy A07 5G को लॉन्च करने के लिए तैयारी में है। सैमसंग अपने बजट गैलेक्सी A-लाइनअप के लिए एक छोटा लेकिन जरूरी अपग्रेड तैयार कर रहा है, और ऐसा लगता है कि फोकस बैटरी लाइफ पर है। ब्राजील में सामने आई सर्टिफिकेशन लिस्टिंग के अनुसार, जिस डिवाइस को गैलेक्सी A07 5G माना जा रहा है, उसमें 6000mAh की बैटरी है। अगर यह सही है, तो यह गैलेक्सी A07 4G से एक कदम आगे होगा, जिसमें 5000mAh की बैटरी मिलती है।

4G मॉडल से बड़ी बैटरी के साथ आएगा 5G वेरिएंट

यह एक्स्ट्रा बैटरी कैपेसिटी मायने रख सकती है। गैलेक्सी A07 2025 में वॉल्यूम के हिसाब से सैमसंग के सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन में से एक रहा है, जिसका मुख्य कारण ब्रांड वैल्यू और कम कीमत है। मौजूदा मॉडल पहले से ही पूरे दिन की बैटरी लाइफ देता है, और 1000mAh की बढ़ोतरी से 5G वर्जन को बेचना और भी आसान हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:तुरंत लपक लो डील, पूरे ₹6000 सस्ता मिल रहा Moto का धांसू फोन, इसमें स्टायलस भी

रैम और प्रोसेसर

अन्य डिटेल्स से पता चलता है कि सैमसंग बड़े परफॉर्मेंस जंप का लक्ष्य नहीं बना रहा है। कहा जा रहा है कि यह फोन मीडियाटेक के डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट पर चलेगा, जिसमें 4GB रैम और 128GB स्टोरेज होगा। यह सेटअप जाना-पहचाना है और काफी हद तक वैसा ही है जैसा सैमसंग पहले से ही गैलेक्सी A06 5G में दे रहा है। फिर भी, 5G सपोर्ट जुड़ने से मामला थोड़ा बदल जाता है। बड़ी बैटरी के साथ, यह Galaxy A07 5G को उन खरीदारों के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बनाता है जो तेज कनेक्टिविटी चाहते हैं, बिना प्रीमियम हार्डवेयर के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए जिसकी उन्हें शायद जरूरत न हो।

जल्द लॉन्च हो सकता है फोन

हमेशा की तरह, सैमसंग ने अभी तक डिवाइस को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है। कीमत, लॉन्च टाइमिंग और किस-किस इलाके में यह मिलेगा, यह सब अभी पता नहीं है। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले हफ्तों में इसकी घोषणा हो सकती है। अगर ये लीक सही साबित होते हैं, तो Galaxy A07 5G ज्यादा फैंसी नहीं लगता। लेकिन इसे होने की जरूरत भी नहीं है। एंट्री-लेवल सेगमेंट में, लंबी बैटरी लाइफ और भरोसेमंद बेसिक फीचर्स अक्सर किसी भी चीज से ज्यादा मायने रखते हैं - और सैमसंग भी शायद इसी पर दांव लगा रहा है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
