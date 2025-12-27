Samsung ला रहा 6000mAh बड़ी बैटरी वाला सस्ता 5G फोन, सामने आई डिटेल, देखें लॉन्च टाइमलाइन

संक्षेप: Samsung तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए तैयार है। अब कंपनी Galaxy A07 5G को लॉन्च करने के लिए तैयारी में है। इसमें 6000mAh की बैटरी है, जो पिछले मॉडल की तुलना में 1000mAh बड़ी होगी।

Dec 27, 2025 02:13 pm IST

Samsung तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए तैयार है। अब कंपनी अपने नए फोन के तौर पर Samsung Galaxy A07 5G को लॉन्च करने के लिए तैयारी में है। सैमसंग अपने बजट गैलेक्सी A-लाइनअप के लिए एक छोटा लेकिन जरूरी अपग्रेड तैयार कर रहा है, और ऐसा लगता है कि फोकस बैटरी लाइफ पर है। ब्राजील में सामने आई सर्टिफिकेशन लिस्टिंग के अनुसार, जिस डिवाइस को गैलेक्सी A07 5G माना जा रहा है, उसमें 6000mAh की बैटरी है। अगर यह सही है, तो यह गैलेक्सी A07 4G से एक कदम आगे होगा, जिसमें 5000mAh की बैटरी मिलती है।

4G मॉडल से बड़ी बैटरी के साथ आएगा 5G वेरिएंट यह एक्स्ट्रा बैटरी कैपेसिटी मायने रख सकती है। गैलेक्सी A07 2025 में वॉल्यूम के हिसाब से सैमसंग के सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन में से एक रहा है, जिसका मुख्य कारण ब्रांड वैल्यू और कम कीमत है। मौजूदा मॉडल पहले से ही पूरे दिन की बैटरी लाइफ देता है, और 1000mAh की बढ़ोतरी से 5G वर्जन को बेचना और भी आसान हो जाएगा।

रैम और प्रोसेसर अन्य डिटेल्स से पता चलता है कि सैमसंग बड़े परफॉर्मेंस जंप का लक्ष्य नहीं बना रहा है। कहा जा रहा है कि यह फोन मीडियाटेक के डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट पर चलेगा, जिसमें 4GB रैम और 128GB स्टोरेज होगा। यह सेटअप जाना-पहचाना है और काफी हद तक वैसा ही है जैसा सैमसंग पहले से ही गैलेक्सी A06 5G में दे रहा है। फिर भी, 5G सपोर्ट जुड़ने से मामला थोड़ा बदल जाता है। बड़ी बैटरी के साथ, यह Galaxy A07 5G को उन खरीदारों के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बनाता है जो तेज कनेक्टिविटी चाहते हैं, बिना प्रीमियम हार्डवेयर के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए जिसकी उन्हें शायद जरूरत न हो।