Samsung लाया 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरे वाला 5G फोन; ऑफर में कीमत 14,999 रुपये

संक्षेप: Samsung Galaxy A07 5G Launched in India: सैमसंग ने Samsung Galaxy A07 5G को भारत में अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च किया है। फोन ऑफर में 15,000 रुपये से कम कीमत में मिल रहा है और यहAamazon के साथ कंपनी की वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Samsung Galaxy A07 5G Launched in India: सैमसंग ने भारतीय बाजार में अपना जबर्दस्त 5G फोन लॉन्च कर दिया है। दरअसल, ब्रांड ने Samsung Galaxy A07 5G को भारत में अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च किया है। फोन ऑफर में 15,000 रुपये से कम कीमत में मिल रहा है और यह amazon के साथ कंपनी की वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। कंपनी ने इसे रैम और स्टोरेज के हिसाब से दो कॉन्फिगरेशन और तीन अलग-अलग कलर्स में लॉन्च किया है। नए Galaxy A07 5G में 6000mAh की बैटरी है और इसमें 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। फोन ऑक्टा कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट से लैस है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा मिलता है। भारत में कितनी है इस फोन की कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इतनी है Samsung Galaxy A07 5G की कीमत भारत में सैमसंग गैलेक्सी A07 5G की कीमत बेस वेरिएंट के लिए 15,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें 4GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलता है। वहीं, टॉप-ऑफ-द-लाइन 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 17,999 रुपये है। इंट्रोडक्टरी ऑफर के तौर पर, SBI, HDFC बैंक और Axis बैंक कार्ड से खरीदी करने पर 1,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा है। नया स्मार्टफोन अभी देश में सैमसंग इंडिया ऑनलाइन स्टोर के साथ-साथ Amazon पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसे तीन कलर्स - लाइट वॉयलेट, लाइट ग्रीन और ब्लैक में लॉन्च किया गया है।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Samsung Galaxy A07 5G की खासियत सैमसंग गैलेक्सी A07 5G एक डुअल सिम फोन है, जो एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड वन यूआई 8 पर चलता है। इस फोन में 6.7-इंच का एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 16 मिलियन कलर्स और 800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देता है। इसमें ऑक्टा कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट है, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड देता है। इसमें 6GB तक रैम और 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज है। कंपनी का कहना है कि फोन 6 एंड्रॉयड ओएस अपग्रेड और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है। कंपनी का यह भी दावा है कि इसमें सेगमेंट लीडिंग 12 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है।

कैमरे की बात करें तो, सैमसंग गैलेक्सी A07 5G में एक पिल-शेप मॉड्यूल के अंदर डुअल रियर कैमरा सेटअप है। नए गैलेक्सी A-सीरीज के इस फोन में पीछे की तरफ 50-मेगापिक्सेल (f/1.8) का प्राइमरी कैमरा है जिसमें ऑटो फोकस और 10x तक डिजिटल जूम का सपोर्ट है। इसमें 2-मेगापिक्सेल (f/2.4) का रियर डेप्थ सेंसर भी है। सामने की तरफ, इसमें 8-मेगापिक्सेल (f/2.0) का सेल्फी कैमरा है। यह फोन 1080p/30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है।