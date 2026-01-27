Samsung Galaxy A07 5G की कीमत लॉन्च से पहले ही लीक, सारे स्पेसिफिकेशंस का खुलासा

संक्षेप: टेक कंपनी Samsung ने अभी तक Galaxy A07 5G की भारत लॉन्च डेट का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन लगातार सामने आ रही लीक जानकारी से साफ है कि यह फोन जल्द ही भारतीय बाजार में आ दे सकता है।

Jan 27, 2026 03:42 pm IST

साउथ कोरियन टेक ब्रैंड Samsung अपने बजट 5G स्मार्टफोन सेगमेंट को मजबूत करने की तैयारी में है। कंपनी जल्द ही Samsung Galaxy A07 5G को भारत में लॉन्च कर सकती है। लॉन्च से पहले ही इस फोन की भारत में कीमत, रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन लीक हो गए हैं। यह स्मार्टफोन हाल ही में कुछ ग्लोबल मार्केट्स में पेश किया गया है और माना जा रहा है कि यह Galaxy A07 4G का 5G वर्जन होगा।

लीक जानकारी के मुताबिक, Samsung Galaxy A07 5G भारत में दो वेरिएंट्स में आ सकता है। इसका 4GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट करीब 15,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च हो सकता है। वहीं, 6GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 17,999 रुपये बताई जा रही है। इस कीमत पर यह फोन बजट 5G सेगमेंट में टक्कर दे सकता है।

ग्लोबल मार्केट में इतनी है कीमत लीक हुई भारतीय कीमतें फोन की ग्लोबल प्राइसिंग से मेल खाती हैं। थाईलैंड में Galaxy A07 5G का 4GB + 128GB वेरिएंट THB 5,499 (करीब 15,800 रुपये) में और 6GB + 128GB वेरिएंट THB 5,999 (करीब 17,200 रुपये) में उपलब्ध है। इससे संकेत मिले हैं कि Samsung भारत में भी इसी प्राइस रेंज को फॉलो कर सकता है।

ऐसे हैं Galaxy A07 5G के स्पेसिफिकेशंस Samsung Galaxy A07 5G में 6.7-इंच की HD+ (720×1600 पिक्सल) PLS LCD डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 800nits तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें 6nm टेक्नोलॉजी पर बना ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, जिसके साथ 6GB तक रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। फोन Android 16 पर बेस्ड Samsung One UI 8.0 के साथ आता है।

खास बात यह है कि कंपनी ने इस फोन के लिए 6 बड़े Android अपडेट्स और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स देने की बात कन्फर्म की है। फोटोग्राफी के लिए Galaxy A07 5G में पीछे की तरफ 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसके साथ 2MP का डेप्थ सेंसर मिलता है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है।