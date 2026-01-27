Hindustan Hindi News
Samsung Galaxy A07 5G की कीमत लॉन्च से पहले ही लीक, सारे स्पेसिफिकेशंस का खुलासा

Samsung Galaxy A07 5G की कीमत लॉन्च से पहले ही लीक, सारे स्पेसिफिकेशंस का खुलासा

संक्षेप:

टेक कंपनी Samsung ने अभी तक Galaxy A07 5G की भारत लॉन्च डेट का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन लगातार सामने आ रही लीक जानकारी से साफ है कि यह फोन जल्द ही भारतीय बाजार में आ दे सकता है।

Jan 27, 2026 03:42 pm ISTPranesh Tiwari
साउथ कोरियन टेक ब्रैंड Samsung अपने बजट 5G स्मार्टफोन सेगमेंट को मजबूत करने की तैयारी में है। कंपनी जल्द ही Samsung Galaxy A07 5G को भारत में लॉन्च कर सकती है। लॉन्च से पहले ही इस फोन की भारत में कीमत, रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन लीक हो गए हैं। यह स्मार्टफोन हाल ही में कुछ ग्लोबल मार्केट्स में पेश किया गया है और माना जा रहा है कि यह Galaxy A07 4G का 5G वर्जन होगा।

लीक जानकारी के मुताबिक, Samsung Galaxy A07 5G भारत में दो वेरिएंट्स में आ सकता है। इसका 4GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट करीब 15,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च हो सकता है। वहीं, 6GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 17,999 रुपये बताई जा रही है। इस कीमत पर यह फोन बजट 5G सेगमेंट में टक्कर दे सकता है।

ये भी पढ़ें:कोई और नहीं देख पाएगा आपके Samsung फोन की स्क्रीन, आ गया Privacy Display फीचर

ग्लोबल मार्केट में इतनी है कीमत

लीक हुई भारतीय कीमतें फोन की ग्लोबल प्राइसिंग से मेल खाती हैं। थाईलैंड में Galaxy A07 5G का 4GB + 128GB वेरिएंट THB 5,499 (करीब 15,800 रुपये) में और 6GB + 128GB वेरिएंट THB 5,999 (करीब 17,200 रुपये) में उपलब्ध है। इससे संकेत मिले हैं कि Samsung भारत में भी इसी प्राइस रेंज को फॉलो कर सकता है।

ऐसे हैं Galaxy A07 5G के स्पेसिफिकेशंस

Samsung Galaxy A07 5G में 6.7-इंच की HD+ (720×1600 पिक्सल) PLS LCD डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 800nits तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें 6nm टेक्नोलॉजी पर बना ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, जिसके साथ 6GB तक रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। फोन Android 16 पर बेस्ड Samsung One UI 8.0 के साथ आता है।

ये भी पढ़ें:फोन चार्ज पर लगाकर सोने वालों के लिए बड़ी खबर! क्या आपको पता हैं ये जरूरी बातें?

खास बात यह है कि कंपनी ने इस फोन के लिए 6 बड़े Android अपडेट्स और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स देने की बात कन्फर्म की है। फोटोग्राफी के लिए Galaxy A07 5G में पीछे की तरफ 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसके साथ 2MP का डेप्थ सेंसर मिलता है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है।

फोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS और USB Type-C पोर्ट मिलता है। इसके अलावा फोन IP54 रेटिंग के साथ आता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
