सैमसंग के नए फोन में 50MP का मेन कैमरा और 6000mAh की बैटरी, मिलेंगे 6 बड़े ऐंड्रॉयड अपडेट
सैमसंग का नया फोन आया है। इसका नाम Galaxy A07 5G है। फोन 6जीबी तक की रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इसमें कंपनी 6000mAh की बैटरी भी दे रही है।
सैमसंग एक नया फोन लेकर हाजिर है। कंपनी के इस फोन का नाम- Samsung Galaxy A07 5G है। फोन की एंट्री अभी म्यानमार में हुई है। इसे जल्द ही दूसरे मार्केट्स में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कंपनी इस फोन को 6 बड़े ऐंड्रॉयड अपडेट देगी। फोन में 6000mAh की बैटरी और 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा जैसे जबर्दस्त फीचर दिए गए हैं। यह डिवाइस 6जीबी तक की रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट में आता है। इसकी शुरुआती कीमत ฿5,499 (करीब 16 हजार रुपये) है। आइए डीटेल में जानते हैं सैमसंग के इस नए फोन के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में।
सैमसंग गैलेक्सी A07 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन
कंपनी इस फोन में 720 x 1600 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का PLS LCD पैनल दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह एचडी+ डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 800 निट्स का है। फोन 6जीबी तक की रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। डिवाइस की मेमरी को आप माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 2टीबी तक बढ़ा भी सकते हैं।
प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। सैमसंग के इस नए फोन का सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 6000mAh की बैटरी दी गई है।
बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। यह फोन ऐंड्रॉयड 16 आउट ऑफ द बॉक्स पर काम करता है। फोन IP54 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। सैमसंग गैलेक्सी A07 5G दो कलर ऑप्शन - लाइट वॉयलेट और ब्लैक में आता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
