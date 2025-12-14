Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Samsung Galaxy A series prices expected rise up to rupees 2000 starting next week claims tipster

Samsung Galaxy A57

Samsung Galaxy A57

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.68-inch Display Size

₹45990

और जाने

discount

11% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹43999

खरीदिये

OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 14 Pro

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹51999

खरीदिये

discount

21% OFF

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A56

  • checkAwesome Pink
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹44999

₹56999

खरीदिये

Realme GT 8

Realme GT 8

  • checkBlue
  • check12GB RAM
  • check256GB Storage

₹52990

और जाने

महंगे होने वाले हैं सैमसंग के ये स्मार्टफोन, 2 हजार रुपये तक बढ़ सकती है कीमत

महंगे होने वाले हैं सैमसंग के ये स्मार्टफोन, 2 हजार रुपये तक बढ़ सकती है कीमत

संक्षेप:

सैमसंग अपनी गैलेक्सी A सीरीज के फोन्स को अगले हफ्ते से महंगा करने वाला है। टिपस्टर की मानें तो गैलेक्सी A सीरीज के अधिकतर डिवाइस 1 हजार रुपये महंगे होने वाले हैं। वहीं, गैलेक्सी A56 2 हजार रुपये महंगा होने वाला है।

Dec 14, 2025 07:40 am ISTKumar Prashant Singh
share

Samsung इंडियन यूजर्स को तगड़ा झटका दे सकता है। टिपस्टर अभिषेक यादव के अनुसार सैमसंग अपनी गैलेक्सी A सीरीज के फोन्स को अगले हफ्ते से महंगा करने वाला है। टिपस्टर की मानें तो गैलेक्सी A सीरीज के अधिकतर डिवाइस 1 हजार रुपये महंगे होने वाले हैं। वहीं, गैलेक्सी A56 2 हजार रुपये महंगा होने वाला है। फोन्स की बढ़ी हुई कीमतें सोमवार से लागू हो सकती हैं। टिपस्टर ने ये सारी जानकारी एक X पोस्ट में दी है।

अगले महीने लॉन्च होंगे दो नए फोन

सैमसंग अगले महीने अपनी गैलेक्सी A सीरीज के दो नए फोन- गैलेक्सी A37 और गैलेक्सी A57 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। नए लॉन्च से पहले पुराने फोन की कीमतों में बदलाव नया नहीं है। कंपनियां नए मॉडल्स की सेल को अच्छा रखने के लिए पुराने मॉडल्स की कीमतों को अक्सर कम कर देती हैं। हालांकि, इस बार सैमसंग उल्टी दिशा में जाता दिख रहा है और नए डिवाइसेज के आने के बावजूद भी पुराने फोन्स को महंगा करने जा रहा है।

मेमरी के कारण महंगे हो रहे फोन

कीमत बढ़ने का कारण मेमरी कॉस्ट की बढ़ती कीमत है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर बाजार इस वक्त मेमरी की कमी से जूझ रहा है, जिसका मुख्य कारण एआई डेटा सेंटर्स में यूज होने वाली हाई बैंडविड्थ मेमरी (HBM) और DDR5 DRAM की बढ़ती मांग है। बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर रही हैं, जिसके चलते स्मार्टफोन निर्माताओं को इन्हीं मेमरी कंपोनेंट्स के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है।

हाल में लॉन्च हुए फोन भी पिछले मॉडल्स के मुकाबले महंगे

मार्केट के हाई-एंड सेगमेंट में इस इस ट्रेंज का असर पहले ही देखा चुका है। वनप्लस 15, वीवो X300 और iQOO 15 जैसे हाल ही में लॉन्च हुए फ्लैगशिप फोन अपने पिछले मॉडलों की तुलना में काफी अधिक कीमत पर आए हैं। खास तौर से iQOO 15 की कीमत डिवाइस के पिछले मॉडल की तुलना में 33% ज्यादा है। लागत में इजाफा मिडरेंज सेगमेंट के फोन्स पर भी धीरे-धीरे असर डाल रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें और भी कंपनियों के फोन महंगे होते दिखें।

(Photo: Phone Arena)

Kumar Prashant Singh

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं।

