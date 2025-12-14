महंगे होने वाले हैं सैमसंग के ये स्मार्टफोन, 2 हजार रुपये तक बढ़ सकती है कीमत
Samsung इंडियन यूजर्स को तगड़ा झटका दे सकता है। टिपस्टर अभिषेक यादव के अनुसार सैमसंग अपनी गैलेक्सी A सीरीज के फोन्स को अगले हफ्ते से महंगा करने वाला है। टिपस्टर की मानें तो गैलेक्सी A सीरीज के अधिकतर डिवाइस 1 हजार रुपये महंगे होने वाले हैं। वहीं, गैलेक्सी A56 2 हजार रुपये महंगा होने वाला है। फोन्स की बढ़ी हुई कीमतें सोमवार से लागू हो सकती हैं। टिपस्टर ने ये सारी जानकारी एक X पोस्ट में दी है।
अगले महीने लॉन्च होंगे दो नए फोन
सैमसंग अगले महीने अपनी गैलेक्सी A सीरीज के दो नए फोन- गैलेक्सी A37 और गैलेक्सी A57 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। नए लॉन्च से पहले पुराने फोन की कीमतों में बदलाव नया नहीं है। कंपनियां नए मॉडल्स की सेल को अच्छा रखने के लिए पुराने मॉडल्स की कीमतों को अक्सर कम कर देती हैं। हालांकि, इस बार सैमसंग उल्टी दिशा में जाता दिख रहा है और नए डिवाइसेज के आने के बावजूद भी पुराने फोन्स को महंगा करने जा रहा है।
मेमरी के कारण महंगे हो रहे फोन
कीमत बढ़ने का कारण मेमरी कॉस्ट की बढ़ती कीमत है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर बाजार इस वक्त मेमरी की कमी से जूझ रहा है, जिसका मुख्य कारण एआई डेटा सेंटर्स में यूज होने वाली हाई बैंडविड्थ मेमरी (HBM) और DDR5 DRAM की बढ़ती मांग है। बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर रही हैं, जिसके चलते स्मार्टफोन निर्माताओं को इन्हीं मेमरी कंपोनेंट्स के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है।
हाल में लॉन्च हुए फोन भी पिछले मॉडल्स के मुकाबले महंगे
मार्केट के हाई-एंड सेगमेंट में इस इस ट्रेंज का असर पहले ही देखा चुका है। वनप्लस 15, वीवो X300 और iQOO 15 जैसे हाल ही में लॉन्च हुए फ्लैगशिप फोन अपने पिछले मॉडलों की तुलना में काफी अधिक कीमत पर आए हैं। खास तौर से iQOO 15 की कीमत डिवाइस के पिछले मॉडल की तुलना में 33% ज्यादा है। लागत में इजाफा मिडरेंज सेगमेंट के फोन्स पर भी धीरे-धीरे असर डाल रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें और भी कंपनियों के फोन महंगे होते दिखें।
(Photo: Phone Arena)
