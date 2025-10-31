हाथ में फट गया Samsung का महंगा फोन! नए दावे के बाद सुरक्षा पर खड़े हुए सवाल

संक्षेप: सैमसंग के प्रीमियम फोन Galaxy S25+ में आग लगने का मामला सामने आया है। इस डिवाइस से जुड़ा एक पोस्ट साउथ कोरियन फोरम में शेयर किया गया है।

सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रैंड्स की बात करें तो Samsung का नाम टॉप लिस्ट में आता है। कंपनी के फोन्स की बिल्ड-क्वॉलिटी सबसे दमदार मानी जाती है लेकिन एक नया मामला सामने आया है, जिससे इसकी सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। साउथ कोरियन Samsung फोरम में एक यूजर ने बताया है कि उसके Galaxy S25+ में ओवरहीटिंग के बाद आग लग गई। अजीब बात यह है कि आग लगने के वक्त फोन चार्जिंग पर भी नहीं था।

साउथ कोरियन Samsung कम्युनिटी फोरम में 26 अक्टूबर को एक पोस्ट पब्लिश किया गया था, जिसमें यूजर ने दावा किया है कि उसके Samsung Galaxy S25+ में अचानक आग लग गई है। यूजर ने फोटो शेयर की है, जिसमें फोन पूरी तरह झुलसा नजर आ रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फोन कितनी बुरी तरह जला होगा। दावा है कि फोन बिना किसी तरह के संकेत दिए अचानक जलने लगा।

अचानक ज्यादा गर्म होने लगा फोन पोस्ट में दावा किया गया है कि यूजर का फोन उस वक्त जलने लगा, जब वह उसके हाथ में था। अक्सर माना जाता है कि ओवरचार्जिंग की स्थिति में फोन गर्म होता है और सही चार्जर का इस्तेमाल ना करने पर आग लग सकती है लेकिन यह मामला अलग था। यूजर ने लिखा, "मैं S25+ को हाथ में पकड़े हुए था और अचानक वह गर्म होने लगा। मैंने फोन को जमीन पर फेंक दिया और वह जलने लगा।

यूजर ने बताया कि उसने सैमसंग सर्विस सेंटर में जांच भी करवाई और इसके बावजूद कोई वजह सामने नहीं आई। दावा है कि ऐसे और भी मामले रिपोर्ट किए गए हैं। फिलहाल सैमसंग ने इस मामले में फोरम में या फिर पब्लिकली कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किए हैं।