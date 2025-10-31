Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Samsung flagship phone reportedly caught fire and it is a safety concern for the users
हाथ में फट गया Samsung का महंगा फोन! नए दावे के बाद सुरक्षा पर खड़े हुए सवाल

हाथ में फट गया Samsung का महंगा फोन! नए दावे के बाद सुरक्षा पर खड़े हुए सवाल

संक्षेप: सैमसंग के प्रीमियम फोन Galaxy S25+ में आग लगने का मामला सामने आया है। इस डिवाइस से जुड़ा एक पोस्ट साउथ कोरियन फोरम में शेयर किया गया है। 

Fri, 31 Oct 2025 12:22 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रैंड्स की बात करें तो Samsung का नाम टॉप लिस्ट में आता है। कंपनी के फोन्स की बिल्ड-क्वॉलिटी सबसे दमदार मानी जाती है लेकिन एक नया मामला सामने आया है, जिससे इसकी सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। साउथ कोरियन Samsung फोरम में एक यूजर ने बताया है कि उसके Galaxy S25+ में ओवरहीटिंग के बाद आग लग गई। अजीब बात यह है कि आग लगने के वक्त फोन चार्जिंग पर भी नहीं था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

साउथ कोरियन Samsung कम्युनिटी फोरम में 26 अक्टूबर को एक पोस्ट पब्लिश किया गया था, जिसमें यूजर ने दावा किया है कि उसके Samsung Galaxy S25+ में अचानक आग लग गई है। यूजर ने फोटो शेयर की है, जिसमें फोन पूरी तरह झुलसा नजर आ रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फोन कितनी बुरी तरह जला होगा। दावा है कि फोन बिना किसी तरह के संकेत दिए अचानक जलने लगा।

ये भी पढ़ें:हवा में तेजी से बढ़ा प्रदूषण! 5000 रुपये से कम में ये रहीं बेस्ट एयर प्यूरिफायर

अचानक ज्यादा गर्म होने लगा फोन

पोस्ट में दावा किया गया है कि यूजर का फोन उस वक्त जलने लगा, जब वह उसके हाथ में था। अक्सर माना जाता है कि ओवरचार्जिंग की स्थिति में फोन गर्म होता है और सही चार्जर का इस्तेमाल ना करने पर आग लग सकती है लेकिन यह मामला अलग था। यूजर ने लिखा, "मैं S25+ को हाथ में पकड़े हुए था और अचानक वह गर्म होने लगा। मैंने फोन को जमीन पर फेंक दिया और वह जलने लगा।

यूजर ने बताया कि उसने सैमसंग सर्विस सेंटर में जांच भी करवाई और इसके बावजूद कोई वजह सामने नहीं आई। दावा है कि ऐसे और भी मामले रिपोर्ट किए गए हैं। फिलहाल सैमसंग ने इस मामले में फोरम में या फिर पब्लिकली कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किए हैं।

ये भी पढ़ें:Vivo और iQOO यूजर्स के लिए खुशखबरी! जानें आपके फोन में कब आएगा OriginOS 6?

लापरवाही से हो सकते हैं हादसे

यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने फोन को किसी थर्ड-पार्टी चार्जर से चार्ज ना करें और आधिकारिक चार्जर यूज करें। इसके अलावा ध्यान रहे कि आपके फोन पर ज्यादा प्रेशर या दबाव ना पड़े। साथ ही फोन को धूप में, तकिए के नीचे या फिर गर्मी में ना रखें।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Samsung Samsung Mobile Samsung Galaxy अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।