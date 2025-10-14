Hindustan Hindi News
samsung fab grab fest galaxy a36 5g is now rupees 4500 cheaper from launch price rupees 2500 bank discount also

Samsung ने दिया दिवाली गिफ्ट, 7 हजार रुपये तक सस्ता हुआ 5G फोन, मिलेगा 50MP का कैमरा

सैमसंग की वेबसाइट पर लाइव फैब ग्रैब फेस्ट में गैलेक्सी A36 5G लॉन्च प्राइस से 4500 रुपये सस्ते में मिल रहा है। फोन पर 2500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। फोन में आपको 50MP का मेन कैमरा और 5000mAh की बैटरी मिलेगी।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 07:53 AM
सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके लिए तगड़ी डील है। यह डील Samsung Galaxy A36 5G पर दी जा रही है। कंपनी के ई-स्टोर पर लाइव फैब ग्रैब फेस्ट में यह फोन बेस्ट ऑफर्स के साथ मिल रहा है। इसकी कीमत लॉन्च प्राइस से 4500 रुपये कम हो गई है और इस पर बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है। लॉन्च के वक्त फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 32999 रुपये थी। अब यह वेरिएंट कंपनी की वेबसाइट पर 28499 रुपये का मिल रहा है। फोन खरीदने के लिए अगर आप HDFC बैंक के कार्ड का यूज करेंगे, तो आपको 2500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा।

इन दोनों ऑफर के साथ फोन टोटल 7 हजार रुपये सस्ते में आपका हो सकता है। सैमसंग ऐक्सिस बैंक के कार्ड से पेमेंट करने पर आपको 10 पर्सेंट का कैशबैक भी मिल सकता है। आप इसे एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी इस फोन में 1080 x 2340 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का फुल एचडी+ Super AMOLED डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ मिलेगा। फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 दे रही है।

फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा इसमें एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए आपको इसमें 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है, जो 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Samsung OneUI 7 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको इन-डिस्पले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा।

(Photo: GSMArena)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Samsung Galaxy Gadgets Hindi News

