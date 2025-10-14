Samsung ने दिया दिवाली गिफ्ट, 7 हजार रुपये तक सस्ता हुआ 5G फोन, मिलेगा 50MP का कैमरा

सैमसंग की वेबसाइट पर लाइव फैब ग्रैब फेस्ट में गैलेक्सी A36 5G लॉन्च प्राइस से 4500 रुपये सस्ते में मिल रहा है। फोन पर 2500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। फोन में आपको 50MP का मेन कैमरा और 5000mAh की बैटरी मिलेगी।

सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके लिए तगड़ी डील है। यह डील Samsung Galaxy A36 5G पर दी जा रही है। कंपनी के ई-स्टोर पर लाइव फैब ग्रैब फेस्ट में यह फोन बेस्ट ऑफर्स के साथ मिल रहा है। इसकी कीमत लॉन्च प्राइस से 4500 रुपये कम हो गई है और इस पर बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है। लॉन्च के वक्त फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 32999 रुपये थी। अब यह वेरिएंट कंपनी की वेबसाइट पर 28499 रुपये का मिल रहा है। फोन खरीदने के लिए अगर आप HDFC बैंक के कार्ड का यूज करेंगे, तो आपको 2500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा।

इन दोनों ऑफर के साथ फोन टोटल 7 हजार रुपये सस्ते में आपका हो सकता है। सैमसंग ऐक्सिस बैंक के कार्ड से पेमेंट करने पर आपको 10 पर्सेंट का कैशबैक भी मिल सकता है। आप इसे एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स कंपनी इस फोन में 1080 x 2340 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का फुल एचडी+ Super AMOLED डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ मिलेगा। फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 दे रही है।

फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा इसमें एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए आपको इसमें 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है, जो 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Samsung OneUI 7 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको इन-डिस्पले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा।