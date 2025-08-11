Samsung ने दिया यूजर्स को तगड़ा गिफ्ट, 4 हजार रुपये सस्ता हुआ 5G फोन, खुश कर देगी कीमत samsung estore offering rupees 4000 off on galaxy a56 5g know offer detail, Gadgets Hindi News - Hindustan
samsung estore offering rupees 4000 off on galaxy a56 5g know offer detail

50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा वाला सैमसंग गैलेक्सी A56 5G स्मार्टफोन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर बेस्ट डील में मिल रहा है। आप इस फोन को सीधे 4 हजार रुपये के डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर कैशबैक भी दिया जा रहा है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 08:36 AM
सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए कंपनी के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर पर तगड़ी डील है। यह डील इसी साल लॉन्च हुए Samsung Galaxy A56 5G पर दी जा रही है। कंपनी की वेबसाइट पर फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 38,999 रुपये है। आप इस फोन को 4 हजार रुपये के इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। इस डिस्काउंट के लिए आपको HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना होगा।

सैमसंग ऐक्सिस बैंक के कार्ड से पेमेंट करने वाले यूजर्स को कंपनी 10 पर्सेंट कैशबैक दे रही है। आप इस फोन को एक्सचेंज ऑफर में भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी A56 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 1080 x 2340 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। यह सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1900 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ मिलेगा। फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसमें आपको प्रोसेसर के तौर पर Exynos 1580 चिपसेट देखने को मिलेगा।

फोन में फोटोग्राफी के लिए कंपनी एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है। इसके अलावा फोन में आपको एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलेगा। फोन का सेल्फी कैमरा 12 मेगापिक्सल का है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है।

यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन IP67 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है। ओएस की बात करें, तो यह डिवाइस ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इस फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा।

(Photo: T2 Online)

Gadgets Hindi News Samsung

