सैमसंग का शानदार ऑफर, लॉन्च प्राइस से 3 हजार रुपये सस्ता हुआ 5G फोन, फीचर कमाल के

संक्षेप: Samsung Galaxy A56 5G पर बंपर डील दी जा रही है। डील में फोन लॉन्च प्राइस से सस्ता मिल रहा है और इस पर बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इन दोनों ऑफर के साथ आप इसे 3 हजार रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं।

Jan 24, 2026 08:19 am IST

सैमसंग का फोन लेने की सोच रहे हैं, तो सैमसंग की वेबसाइट पर आपके कमाल की डील है। यह डील Samsung Galaxy A56 5G पर दी जा रही है। डील में फोन लॉन्च प्राइस से सस्ता मिल रहा है और इस पर बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत लॉन्च के समय 47999 रुपये थी। अब यह फोन कंपनी की वेबसाइट पर 46999 रुपये है। ऑफर में फोन पर 2 हजार रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस ऑफर के साथ फोन लॉन्च प्राइस से 3 हजार रुपये सस्ते में आपका हो सकता है। फोन पर एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स कंपनी इस फोन में 1080 x 2340 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 1900 निट्स तक के पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए आपको इस फोन में गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ देखने को मिलेगा। फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है।

प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Exynos 1580 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए आपको इसमें एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए कंपनी इसमें 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है।

बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी लगी है। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। सैमसंग का यह फोन IP67 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है। इसमें कंपनी दमदार साउंड के लिए स्टीरियो स्पीकर्स भी दे रही है। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7 पर काम करता है।