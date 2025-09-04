Samsung यूजर्स को झटका! इन पुराने फोन्स को हर महीने नहीं मिलेंगे अपडेट Samsung Ends Monthly Security Updates for Galaxy Z Fold 3 and Z Flip 3 Heres What Users Need to Know, Gadgets Hindi News - Hindustan
Samsung यूजर्स को झटका! इन पुराने फोन्स को हर महीने नहीं मिलेंगे अपडेट

सैमसंग ने गैलेक्सी Z Fold 3 और Z Flip 3 को मंथली सिक्योरिटी अपडेट लिस्ट से हटा दिया गया है। अब इन दोनों फोल्डेबल्स को केवल क्वॉर्टरली सिक्योरिटी पैच मिलेंगे। नए नियमों के चलते मंथली अपडेट पाने वाले सबसे पुराने फोल्डेबल्स Z Fold 4 और Z Flip 4 होंगे।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 02:14 PM
टेक कंपनी सैमसंग ने अपने सिक्योरिटी अपडेट प्रोग्राम में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने घोषणा की है कि Samsung Galaxy Z Fold 3 और Galaxy Z Flip 3 अब से मंथली सिक्योरिटी अपडेट्स के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इन दोनों फोल्डेबल स्मार्टफोन्स को अगस्त, 2021 में लॉन्च किया गया था और लगभग चार साल तक इन्हें रेग्युलर मंथली अपडेट्स मिलते रहे।

अब तिमाही अपडेट्स ही मिलेंगे

हालांकि, यूजर्स को पूरी तरह निराश होने की जरूरत नहीं है। सैमसंग ने साफ किया है कि इन दोनों डिवाइसेस को अभी भी क्वॉर्टरली सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसका मतलब है कि यूजर्स को हर तीन महीने में सिक्योरिटी पैच जारी किया जाएगा। अब कंपनी के अपडेट प्लान में सबसे पुराने फोल्डेबल स्मार्टफोन्स, जिन्हें मंथली अपडेट मिलते रहेंगे, वे Galaxy Z Fold 4 और Galaxy Z Flip 4 हैं।

अब S-सीरीज पर भी असर

सिर्फ फोल्डेबल ही नहीं, बल्कि गैलेक्सी S-सीरीज की अपडेट लिस्ट भी बदली गई है। अब Galaxy S20 FE 4G, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G और Galaxy S21 Ultra 5G जैसे मॉडल्स को ही मंथली सिक्योरिटी पैच मिलते रहेंगे। जबकि Galaxy S20 सीरीज के अन्य मॉडल्स अब इस लिस्ट से बाहर हो चुके हैं।

Galaxy Z Fold 3 और Z Flip 3 की खास बातें

Galaxy Z Fold 3: इसमें 7.6 इंच का QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex डिस्प्ले है, जो 120Hz एडैप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें 6.2 इंच का कवर डिस्प्ले भी है। फोन 5nm ऑक्टा-कोर चिपसेट, 12GB RAM और 512GB तक के स्टोरेज के साथ आता है।

Galaxy Z Flip 3: यह डिवाइस 6.7 इंच का फुल-HD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex डिस्प्ले प्रदान करता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट है। इसमें 1.9 इंच का कवर स्क्रीन भी दिया गया है। फोन 5nm ऑक्टा-कोर SoC पर काम करता है, जिसकी पीक क्लॉक स्पीड 2.84GHz है।

साफ है, इस बदलाव का सीधा असर उन यूजर्स पर पड़ेगा जो अपने स्मार्टफोन में रेग्युलर अपडेट्स को लेकर परेशान रहते हैं। मंथली पैच ना मिलने का मतलब है कि छोटे-छोटे सिक्योरिटी बग्स तुरंत फिक्स नहीं होंगे, बल्कि यूजर्स को क्वॉर्टरली अपडेट का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि, सैमसंग अब भी इन डिवाइसेस की सुरक्षा पूरी तरह बंद नहीं कर रहा है, जिससे बेसिक प्रोटेक्शन बना रहेगा।

