Samsung ने दिया दिवाली गिफ्ट: One UI 8 अपडेट हुआ रोलआउट, इन 65 फोन्स को मिलेंगे स्मार्ट AI फीचर्स

Samsung ने भारत में One UI 8 (Android 16) अपडेट का शेड्यूल जारी किया है। यह अपडेट Android 16 पर आधारित है और कई नए AI फीचर्स, बेहतर सुरक्षा एवं यूजर-अनुभव सुधार लेकर आता है। जानें किन फोन्स को मिलेगा ये खास अपडेट:

Wed, 24 Sep 2025 04:56 PM

Samsung ने आखिरकार भारत में One UI 8 अपडेट का बड़ा कदम उठाया है। यह अपडेट Android 16 आधारित है और इसमें नए यूजर इंटरफ़ेस बदलाव, AI फीचर्स, सुरक्षा सुधार और अन्य अनुभव को बेहतर बनाने वाले फ़ीचर्स शामिल होंगे। शुरुआत में यह अपडेट Galaxy S25 सीरीज को पहले मिलना शुरू हो गया है, और इसके बाद Galaxy S24 सीरीज़, Z Fold6, Z Flip6, S24 FE और अन्य मॉडलों को धीरे-धीरे प्राप्त होगा। रोलआउट की पहली लिस्ट सितंबर 2025 से शुरू हो गई है, इस लिस्ट में ज्यादातर Galaxy के फ्लैगशिप डिवाइस पहले शामिल हैं। भारत में, Samsung ने अपने Samsung Members ऐप पर एक नोटिस भेजा है जिसमें यह लिस्ट दी गई है कि किन मॉडलों को कब अपडेट मिल सकती है।

One UI अपडेट का उद्देश्य अपडेट का उद्देश्य पुराने One UI संस्करणों की खामियों को ठीक करना, सुरक्षा को मजबूत करना और AI-समर्थित सुविधाओं को हर यूजर तक पहुंचाना है।

जानें Samsung के किस फोन को कब मिलेगा अपडेट सितंबर में मिलेगा इन फोन को अपडेट Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Edge and Galaxy S25 Ultra

October 2025 Galaxy A56 5G

Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE

Galaxy Z Fold6 and Z Flip6

Galaxy A36 5G

Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE

Galaxy A15 5G

Galaxy A26 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy F15 5G

Galaxy M15 5G

Galaxy M35 5G

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S10 FE (October 2025)

Galaxy Tab S10 FE 5G, Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S10 Lite 5G

Galaxy Tab S10 Ultra 5G, Galaxy Tab S10+ 5G

Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 FE, and Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Z Flip4 and Galaxy Z Fold4

Galaxy M36 5G

Galaxy Z Flip5 and Galaxy Z Fold5

Galaxy A16 5G

Galaxy F16 5G

Galaxy M16 5G

Galaxy Tab A11

Galaxy Tab Active5 5G

Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S9 Ultra and Galaxy Tab S9+

Galaxy F34 5G

Galaxy F56 5G

Galaxy M34 5G

Galaxy M56 5G

Galaxy XCover7

Galaxy F36 5G

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8 5G

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 Ultra 5G

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8+ 5G

Galaxy A06 and Galaxy A06 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy F06 5G

Galaxy F07

Galaxy F17 5G

Galaxy F54 5G

Galaxy F55 5G

Galaxy M06 5G

Galaxy M07

Galaxy M33 5G

Galaxy M55s 5G

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S22, Galaxy S22+ and Galaxy S22 Ultra

November 2025 Galaxy A25 5G

Galaxy F05

Galaxy M05

Galaxy Tab S10+

Galaxy A53 5G

Galaxy M53 5G

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A9+ 5G