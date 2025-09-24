Samsung ने दिया दिवाली गिफ्ट: One UI 8 अपडेट हुआ रोलआउट, इन 65 फोन्स को मिलेंगे स्मार्ट AI फीचर्स
Samsung ने भारत में One UI 8 (Android 16) अपडेट का शेड्यूल जारी किया है। यह अपडेट Android 16 पर आधारित है और कई नए AI फीचर्स, बेहतर सुरक्षा एवं यूजर-अनुभव सुधार लेकर आता है। जानें किन फोन्स को मिलेगा ये खास अपडेट:
Samsung ने आखिरकार भारत में One UI 8 अपडेट का बड़ा कदम उठाया है। यह अपडेट Android 16 आधारित है और इसमें नए यूजर इंटरफ़ेस बदलाव, AI फीचर्स, सुरक्षा सुधार और अन्य अनुभव को बेहतर बनाने वाले फ़ीचर्स शामिल होंगे। शुरुआत में यह अपडेट Galaxy S25 सीरीज को पहले मिलना शुरू हो गया है, और इसके बाद Galaxy S24 सीरीज़, Z Fold6, Z Flip6, S24 FE और अन्य मॉडलों को धीरे-धीरे प्राप्त होगा। रोलआउट की पहली लिस्ट सितंबर 2025 से शुरू हो गई है, इस लिस्ट में ज्यादातर Galaxy के फ्लैगशिप डिवाइस पहले शामिल हैं। भारत में, Samsung ने अपने Samsung Members ऐप पर एक नोटिस भेजा है जिसमें यह लिस्ट दी गई है कि किन मॉडलों को कब अपडेट मिल सकती है।
One UI अपडेट का उद्देश्य
अपडेट का उद्देश्य पुराने One UI संस्करणों की खामियों को ठीक करना, सुरक्षा को मजबूत करना और AI-समर्थित सुविधाओं को हर यूजर तक पहुंचाना है।
जानें Samsung के किस फोन को कब मिलेगा अपडेट
सितंबर में मिलेगा इन फोन को अपडेट
Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Edge and Galaxy S25 Ultra
October 2025
Galaxy A56 5G
Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE
Galaxy Z Fold6 and Z Flip6
Galaxy A36 5G
Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE
Galaxy A15 5G
Galaxy A26 5G
Galaxy A34 5G
Galaxy A35 5G
Galaxy A54 5G
Galaxy A55 5G
Galaxy F15 5G
Galaxy M15 5G
Galaxy M35 5G
Galaxy Tab S10 FE (October 2025)
Galaxy Tab S10 FE 5G, Galaxy Tab S10 FE+
Galaxy Tab S10 Lite 5G
Galaxy Tab S10 Ultra 5G, Galaxy Tab S10+ 5G
Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 FE, and Galaxy Tab S9 FE+
Galaxy Z Flip4 and Galaxy Z Fold4
Galaxy M36 5G
Galaxy Z Flip5 and Galaxy Z Fold5
Galaxy A16 5G
Galaxy F16 5G
Galaxy M16 5G
Galaxy Tab Active5 5G
Galaxy Tab S10 Lite
Galaxy Tab S10 Ultra
Galaxy Tab S9 Ultra and Galaxy Tab S9+
Galaxy F34 5G
Galaxy F56 5G
Galaxy M34 5G
Galaxy M56 5G
Galaxy XCover7
Galaxy F36 5G
Galaxy Tab S8
Galaxy Tab S8 5G
Galaxy Tab S8 Ultra
Galaxy Tab S8 Ultra 5G
Galaxy Tab S8+
Galaxy Tab S8+ 5G
Galaxy A06 and Galaxy A06 5G
Galaxy A33 5G
Galaxy A73 5G
Galaxy F06 5G
Galaxy F07
Galaxy F17 5G
Galaxy F54 5G
Galaxy F55 5G
Galaxy M06 5G
Galaxy M07
Galaxy M33 5G
Galaxy M55s 5G
Galaxy S21 FE 5G
Galaxy S22, Galaxy S22+ and Galaxy S22 Ultra
November 2025
Galaxy A25 5G
Galaxy F05
Galaxy M05
Galaxy Tab S10+
Galaxy A53 5G
Galaxy M53 5G
Galaxy Tab A9
Galaxy Tab A9+
Galaxy Tab A9+ 5G
Galaxy Tab A11