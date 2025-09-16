Samsung का दिवाली गिफ्ट: सस्ता किया 50MP कैमरे वाला 5G फोन, अब खरीदें सिर्फ ₹9899 में Samsung Diwali gift Galaxy A06 5G gets price cut now buy it at just 9899 rupee 50MP camera big display, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Samsung Diwali gift Galaxy A06 5G gets price cut now buy it at just 9899 rupee 50MP camera big display

Samsung का दिवाली गिफ्ट: सस्ता किया 50MP कैमरे वाला 5G फोन, अब खरीदें सिर्फ ₹9899 में

Samsung ने अपने एंट्री-लेवल 5G फोन Galaxy A06 5G की कीमत को फेस्टिव सीजन का तोहफा देते कम कर दिया है, अभी यह फोन सिर्फ 9899 रुपये का मिल रहा है। फोन के साथ ही कंपनी 25W के ट्रेवल अडाप्टर को भी सिर्फ 299 रुपये में बेच रही है।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 05:15 PM
share Share
Follow Us on
Samsung का दिवाली गिफ्ट: सस्ता किया 50MP कैमरे वाला 5G फोन, अब खरीदें सिर्फ ₹9899 में

त्योहरी मौसम के शुरुआत से ठीक पहले, Samsung ने अपने एंट्री-लेवल 5G स्मार्टफोन Galaxy A06 5G की कीमत में कटौती कर दी है। सैमसंग का यह निर्णय उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर किया गया है जो पहली बार 5G-फोन लेना चाहते हैं या पुराने 4G फोन से अपग्रेड करना चाहते हैं। साथ में एक 25W travel adapter का ऑफर भी शामिल है, जिसकी कीमत जो पहले 1399 रुपये था वो अब 299 रुपये में उपलब्ध है। Galaxy A06 5G खास तौर से उन यूजर्स को टारगेट करता है जो बजट के अंदर रहते हुए 5G कनेक्टिविटी और बेसिक स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं। फोन में 12 5G बैंड्स है। ऑफर के तहत 909 रुपये प्रति माह की किस्तों पर यह फोन खरीदा जा सकता है। जानें Galaxy A06 5G की खासियतें और ऑफर की डिटेल्स:

ये भी पढ़ें:मौका! Flipkart सेल में ₹8000 तक सस्ते हुए Poco के ये 6 फोन; मिलेगी 7550mAh बैटरी

Samsung Galaxy A06 5G पर मिलने वाले की ऑफर डिटेल्स

सैमसंग के इस फोन के बेस वैरिएंट को 10,499 रुपये में लॉन्च किया गया है। लेकिन फेस्टिव ऑफर के तहत इसे अब 9,899 रुपये में बेचा जा रहा है। इसके साथ ही कंपनी 25W के ट्रैवल एडेप्टर पर भी ऑफर दे रही है, जिसकी असली कीमत 1,399 रुपये थी, लेकिन अब यह सिर्फ 299 रुपये में खरीदा जा सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

34% OFF

Samsung Galaxy F06 5G

Samsung Galaxy F06 5G

  • checkBahama Blue
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹9240

₹13999

खरीदिये

discount

29% OFF

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹9999

₹13999

खरीदिये

discount

27% OFF

Realme Narzo 80 Lite 5G

Realme Narzo 80 Lite 5G

  • checkCrystal Purple
  • check4 GB/6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10998

₹14999

खरीदिये

Xiaomi Redmi A4

Xiaomi Redmi A4

  • checkSparkle Purple
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹8498

और जाने

Samsung Galaxy M14 4G

Samsung Galaxy M14 4G

  • checkArctic Blue
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹9398

खरीदिये

Realme Narzo N63

Realme Narzo N63

  • checkLeather Blue
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹8999

और जाने

Xiaomi Redmi 13C 5G

Xiaomi Redmi 13C 5G

  • checkStarlight Black
  • check4 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹8999

और जाने

Samsung Galaxy A06 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

डिस्प्ले: फोन में 6.7-इंच का HD+ LCD डिस्प्ले है जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट है स्क्रॉलिंग और सामान्य उपयोग के लिए काफी smooth अनुभव।

कैमरा: रियर में 50MP मुख्य सेंसर + 2MP डेप्थ सेंसर, फ्रंट में 8MP सेल्फी कैमरा है।

परफॉर्मेंस: MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर (6nm fabrication) है, जो 5G सपोर्ट करे है। 6GB रैम तक और स्टोरेज 128GB ऑप्शन में उपलब्ध है।

सॉफ्टवेयर और सुरक्षा: फोन One UI 7 पर चलता है, जो Android 15 पर आधारित है। Samsung ने चार वर्षों के OS अपडेट और चार वर्षों की सुरक्षा अपडेट्स का वादा किया है। Knox Vault और Voice Focus जैसी विशेषताएं भी शामिल हैं।

बैटरी और चार्जिंग: 5000mAh बैटरी के साथ 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। इसलिए इस ऑफर में 25W travel adapter को भी मामूली कीमत पर शामिल किया गया है।

अन्य फीचर्स: IP54 रेटिंग (धूल और छींटों से सुरक्षा), 12 5G बैंड्स और carrier aggregation है जो नेटवर्क अनुभव को बेहतर बनाएगी।

किन्हें लेना चाहिए यह फोन?

अगर आप बजट-फोन में 5G सपोर्ट चाहते हैं। यदि आप नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत चाहते हैं लेकिन ज़्यादा खर्च न करना चाहते हों। थोड़ा-बहुत गेमिंग या वीडियो देखने के लिए, लेकिन बेसिक लेवल पर। उन उपयोगकर्ताओं के लिए जो रोज़मर्रा के उपयोग (मेसजिंग, सोशल मिडिया, कॉल) के लिए एक भरोसेमंद विकल्प चाहते हैं।

ये भी पढ़ें:गजब! ₹7,691 में खरीदें Samsung का प्रो-ग्रेड 50MP कैमरा और दमदार बैटरी वाला फोन
Samsung Samsung Galaxy Samsung Mobile
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.