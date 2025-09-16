Samsung का दिवाली गिफ्ट: सस्ता किया 50MP कैमरे वाला 5G फोन, अब खरीदें सिर्फ ₹9899 में

Samsung ने अपने एंट्री-लेवल 5G फोन Galaxy A06 5G की कीमत को फेस्टिव सीजन का तोहफा देते कम कर दिया है, अभी यह फोन सिर्फ 9899 रुपये का मिल रहा है। फोन के साथ ही कंपनी 25W के ट्रेवल अडाप्टर को भी सिर्फ 299 रुपये में बेच रही है।

Tue, 16 Sep 2025 05:15 PM

त्योहरी मौसम के शुरुआत से ठीक पहले, Samsung ने अपने एंट्री-लेवल 5G स्मार्टफोन Galaxy A06 5G की कीमत में कटौती कर दी है। सैमसंग का यह निर्णय उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर किया गया है जो पहली बार 5G-फोन लेना चाहते हैं या पुराने 4G फोन से अपग्रेड करना चाहते हैं। साथ में एक 25W travel adapter का ऑफर भी शामिल है, जिसकी कीमत जो पहले 1399 रुपये था वो अब 299 रुपये में उपलब्ध है। Galaxy A06 5G खास तौर से उन यूजर्स को टारगेट करता है जो बजट के अंदर रहते हुए 5G कनेक्टिविटी और बेसिक स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं। फोन में 12 5G बैंड्स है। ऑफर के तहत 909 रुपये प्रति माह की किस्तों पर यह फोन खरीदा जा सकता है। जानें Galaxy A06 5G की खासियतें और ऑफर की डिटेल्स:

Samsung Galaxy A06 5G पर मिलने वाले की ऑफर डिटेल्स सैमसंग के इस फोन के बेस वैरिएंट को 10,499 रुपये में लॉन्च किया गया है। लेकिन फेस्टिव ऑफर के तहत इसे अब 9,899 रुपये में बेचा जा रहा है। इसके साथ ही कंपनी 25W के ट्रैवल एडेप्टर पर भी ऑफर दे रही है, जिसकी असली कीमत 1,399 रुपये थी, लेकिन अब यह सिर्फ 299 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Samsung Galaxy A06 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: फोन में 6.7-इंच का HD+ LCD डिस्प्ले है जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट है स्क्रॉलिंग और सामान्य उपयोग के लिए काफी smooth अनुभव।

कैमरा: रियर में 50MP मुख्य सेंसर + 2MP डेप्थ सेंसर, फ्रंट में 8MP सेल्फी कैमरा है।

परफॉर्मेंस: MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर (6nm fabrication) है, जो 5G सपोर्ट करे है। 6GB रैम तक और स्टोरेज 128GB ऑप्शन में उपलब्ध है।

सॉफ्टवेयर और सुरक्षा: फोन One UI 7 पर चलता है, जो Android 15 पर आधारित है। Samsung ने चार वर्षों के OS अपडेट और चार वर्षों की सुरक्षा अपडेट्स का वादा किया है। Knox Vault और Voice Focus जैसी विशेषताएं भी शामिल हैं।

बैटरी और चार्जिंग: 5000mAh बैटरी के साथ 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। इसलिए इस ऑफर में 25W travel adapter को भी मामूली कीमत पर शामिल किया गया है।

अन्य फीचर्स: IP54 रेटिंग (धूल और छींटों से सुरक्षा), 12 5G बैंड्स और carrier aggregation है जो नेटवर्क अनुभव को बेहतर बनाएगी।