सैमसंग ने दिया सरप्राइज, हमेशा के लिए FREE हुए गैलेक्सी AI बेसिक फीचर्स

सैमसंग ने दिया सरप्राइज, हमेशा के लिए FREE हुए गैलेक्सी AI बेसिक फीचर्स

संक्षेप:

अगर आप भी Samsung का स्मार्टफोन चला रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी। सैमसंग ने Galaxy AI की उपलब्धता को लेकर कंफ्यूजन दूर कर दिया है। यूजर्स अब बिना किसी सब्सक्रिप्शन के इन AI टूल्स को एक्सेस कर पाएंगे। देखें फीचर्स की लिस्ट

Jan 15, 2026 03:46 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप भी Samsung का स्मार्टफोन चला रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी। सैमसंग ने 2024 में गैलेक्सी S24 सीरीज के साथ AI-पावर्ड फीचर्स का Galaxy AI सूट पेश किया था। ये AI-बेस्ड फीचर्स बाद में पुराने फ्लैगशिप गैलेक्सी स्मार्टफोन में भी आ गए थे। हालांकि, सैमसंग ने गैलेक्सी AI को इस्तेमाल करने के लिए फ्री बताया था, लेकिन कंपनी ने हिंट दिया था कि 2025 के बाद यह पेड बन सकते हैं। अब, सैमसंग ने गैलेक्सी AI की उपलब्धता को लेकर कंफ्यूजन दूर कर दिया है। गैलेक्सी फ्लैगशिप स्मार्टफोन के यूजर्स बिना किसी सब्सक्रिप्शन के इन AI टूल्स को एक्सेस कर पाएंगे।

सैमसंग ने गैलेक्सी AI पॉलिसी का खुलासा किया

गैजेट्स360 ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सैमसंग ने चुपचाप अपनी वेबसाइट पर फुटनोट अपडेट कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि बेसिक गैलेक्सी AI फीचर्स यूजर्स के लिए फ्री रहेंगे। कंपनी का कहना है,

"सैमसंग द्वारा दिए गए गैलेक्सी AI के बेसिक फीचर्स फ्री हैं। भविष्य के रिलीज में बेहतर फीचर्स या नई सर्विसेज शामिल हो सकती हैं जो पेड आधार पर दी जाएंगी। थर्ड पार्टी द्वारा दिए गए AI फीचर्स के लिए अलग शर्तें लागू हो सकती हैं।"

यह लेटेस्ट फुट नोट सैमसंग के पहले वाले बयान से अलग है, जिसमें दावा किया गया था कि AI फीचर्स 2025 तक कॉम्प्लिमेंट्री रहेंगे। पिछला बयान, "AI फीचर्स का इस्तेमाल 2025 तक कॉम्प्लिमेंट्री है। कॉम्प्लिमेंट्री पीरियड के बाद खरीदने की जरूरत पड़ सकती है। तारीखें, उपलब्धता और सपोर्टेड फीचर्स ऐप और देश के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं।"

लेटेस्ट अपडेट ने आखिरकार उन अफवाहों को खत्म कर दिया है कि सैमसंग गैलेक्सी AI को सिर्फ पेड यूजर्स के लिए रखेगा। अभी यह कंफर्म नहीं हुआ है कि अभी मौजूद गैलेक्सी AI फीचर्स में से कौन से फीचर्स पेड टियर के तहत आएंगे।

कंपनी के अनुसार, "बेसिक गैलेक्सी AI फीचर्स" वे हैं जो सैमसंग सर्विसेज के नियम और शर्तों के एडवांस्ड इंटेलिजेंस सेक्शन में लिस्टेड हैं। इनमें कॉल असिस्ट, राइटिंग असिस्ट, फोटो असिस्ट, इंटरप्रेटर, नोट असिस्ट, ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट, ब्राउजिंग असिस्ट, फोटो एम्बिएंट, ड्रॉइंग असिस्ट, बिक्सबी, हेल्थ असिस्ट, नाउ ब्रीफ और ऑडियो इरेजर जैसे फीचर्स शामिल हैं। फिलहाल, कुछ गैलेक्सी AI फीचर्स के लिए यूजर्स को सैमसंग अकाउंट से साइन इन करना होगा।

बता दें कि सैमसंग ने जनवरी 2024 में गैलेक्सी S24 सीरीज के साथ AI फीचर्स पेश किए थे, जिसमें रियल-टाइम ट्रांसलेशन और इमेज एडिटिंग शामिल हैं। ये फीचर्स अभी सैमसंग की गैलेक्सी एस सीरीज, फोल्डेबल और फैन-एडिशन मॉडल वगैरह पर उपलब्ध हैं।

