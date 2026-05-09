खुशी से झूम उठेंगे Samsung यूजर्स, इन 20 पुराने फोन में भी मिलेगा नया अपडेट, देखें लिस्ट

Samsung का स्मार्टफोन चला रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि 20 और गैलेक्सी फोन One UI 8.5 के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप भी सैमसंग फोन चला रहे हैं, तो देखें लिस्ट में आपका फोन है या नहीं

Samsung का स्मार्टफोन चला रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सैमसंग ने अपने लेटेस्ट अपडेटे के लिए एलिजिबल फोन्स की लिस्ट में कुछ नए मॉडल एड किए हैं। अगर आप भी सैमसंग का ही फोन चला रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। इस हफ्ते की शुरुआत में, सैमसंग ने कोरिया में कुछ चुनिंदा डिवाइस के लिए One UI 8.5 अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है, और इसका ग्लोबल रोलआउट 11 मई से शुरू होने वाला है। इससे पहले, कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि 20 और गैलेक्सी फोन One UI 8.5 के लिए एलिजिबल होंगे।

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, पिछली घोषणा से यह कंफर्म होता है कि हाई-एंड डिवाइसों के लिए One UI 8.5 अपडेट आ रहा है; इनमें गैलेक्सी S25 सीरीज (S25 FE और S25 Edge समेत), गैलेक्सी S24 सीरीज (S24 FE समेत), गैलेक्सी जेड फोल्ड 7, गैलेक्सी जेड फ्लिप 7, गैलेक्सी जेड फोल्ड 6, गैलेक्सी जेड फ्लिप 6, गैलेक्सी टैब S11 सीरीज और गैलेक्सी टैब S10 सीरीज शामिल हैं। सैमसंग जर्मनी की नई घोषणा के अनुसार, इस लिस्ट में 20 और गैलेक्सी डिवाइस जोड़े गए हैं।

यहां गैलेक्सी डिवाइस की नई लिस्ट दी गई है, जिन्हें One UI 8.5 अपडेट मिलना तय हो गया है: Galaxy S Series - गैलेक्सी S23

- गैलेक्सी S23+

- गैलेक्सी S23 अल्ट्रा

Galaxy Z Series - गैलेक्सी जेड फोल्ड 5

- गैलेक्सी जेड फ्लिप 5

Galaxy Tab Series

- गैलेक्सी टैब S9

- गैलेक्सी टैब S9+

- गैलेक्सी टैब S9 अल्ट्रा

Galaxy Tab A Series - गैलेक्सी A15

- गैलेक्सी A16

- गैलेक्सी A17

- गैलेक्सी A25

- गैलेक्सी A26

- गैलेक्सी A34

- गैलेक्सी A35

- गैलेक्सी A36

- गैलेक्सी A54

- गैलेक्सी A55

- गैलेक्सी A56

हालांकि, अभी तक सैमसंग ने इन डिवाइसेस के लिए रोलआउट का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया है। लेकिन, यह कहना सुरक्षित होगा कि यह अपडेट इन डिवाइसेस तक तब पहुंचना शुरू होगा, जब यह शुरुआती चरण में सभी हाई-एंड डिवाइसों तक पहुंच जाएगा।

One UI 8.5 का रोलआउट 6 मई को शुरू हुआ, लेकिन यह केवल कोरिया तक ही सीमित था; इसका वैश्विक विस्तार 11 मई से कई क्षेत्रों में शुरू होने वाला है, जिनमें यूरोप, हांगकांग, भारत, लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण-पूर्व एशिया और ताइवान शामिल हैं।