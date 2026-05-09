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खुशी से झूम उठेंगे Samsung यूजर्स, इन 20 पुराने फोन में भी मिलेगा नया अपडेट, देखें लिस्ट

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Samsung का स्मार्टफोन चला रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि 20 और गैलेक्सी फोन One UI 8.5 के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप भी सैमसंग फोन चला रहे हैं, तो देखें लिस्ट में आपका फोन है या नहीं

खुशी से झूम उठेंगे Samsung यूजर्स, इन 20 पुराने फोन में भी मिलेगा नया अपडेट, देखें लिस्ट

Samsung का स्मार्टफोन चला रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सैमसंग ने अपने लेटेस्ट अपडेटे के लिए एलिजिबल फोन्स की लिस्ट में कुछ नए मॉडल एड किए हैं। अगर आप भी सैमसंग का ही फोन चला रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। इस हफ्ते की शुरुआत में, सैमसंग ने कोरिया में कुछ चुनिंदा डिवाइस के लिए One UI 8.5 अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है, और इसका ग्लोबल रोलआउट 11 मई से शुरू होने वाला है। इससे पहले, कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि 20 और गैलेक्सी फोन One UI 8.5 के लिए एलिजिबल होंगे।

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गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, पिछली घोषणा से यह कंफर्म होता है कि हाई-एंड डिवाइसों के लिए One UI 8.5 अपडेट आ रहा है; इनमें गैलेक्सी S25 सीरीज (S25 FE और S25 Edge समेत), गैलेक्सी S24 सीरीज (S24 FE समेत), गैलेक्सी जेड फोल्ड 7, गैलेक्सी जेड फ्लिप 7, गैलेक्सी जेड फोल्ड 6, गैलेक्सी जेड फ्लिप 6, गैलेक्सी टैब S11 सीरीज और गैलेक्सी टैब S10 सीरीज शामिल हैं। सैमसंग जर्मनी की नई घोषणा के अनुसार, इस लिस्ट में 20 और गैलेक्सी डिवाइस जोड़े गए हैं।

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यहां गैलेक्सी डिवाइस की नई लिस्ट दी गई है, जिन्हें One UI 8.5 अपडेट मिलना तय हो गया है:

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- गैलेक्सी A15

- गैलेक्सी A16

- गैलेक्सी A17

- गैलेक्सी A25

- गैलेक्सी A26

- गैलेक्सी A34

- गैलेक्सी A35

- गैलेक्सी A36

- गैलेक्सी A54

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हालांकि, अभी तक सैमसंग ने इन डिवाइसेस के लिए रोलआउट का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया है। लेकिन, यह कहना सुरक्षित होगा कि यह अपडेट इन डिवाइसेस तक तब पहुंचना शुरू होगा, जब यह शुरुआती चरण में सभी हाई-एंड डिवाइसों तक पहुंच जाएगा।

One UI 8.5 का रोलआउट 6 मई को शुरू हुआ, लेकिन यह केवल कोरिया तक ही सीमित था; इसका वैश्विक विस्तार 11 मई से कई क्षेत्रों में शुरू होने वाला है, जिनमें यूरोप, हांगकांग, भारत, लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण-पूर्व एशिया और ताइवान शामिल हैं।

जैसे-जैसे यह अपडेट अलग-अलग बैच में जारी किया जाएगा, सभी यूजर्स तक पहुंचने में इसे कुछ दिन लग सकते हैं। उपलब्ध अपडेट्स को मैन्युअली चेक करने के लिए, सेटिंग्स में जाएं, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट्स पर जाएं और डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर टैप करें।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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