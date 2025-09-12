4 कैमरे और AI फीचर्स वाले Samsung के सबसे सस्ते फ्लैगशिप फोन की कीमत Leak, 5 पॉइंट्स में जानें खासियत Samsung cheapest flagship AI phone Galaxy S25 FE Price in India Leaked know features in 5 points, Gadgets Hindi News - Hindustan
4 कैमरे और AI फीचर्स वाले Samsung के सबसे सस्ते फ्लैगशिप फोन की कीमत Leak, 5 पॉइंट्स में जानें खासियत

Samsung Galaxy S25 FE के लीक ने फैंस को उत्साहित कर दिया है। यह कंपनी का सबसे किफायती फ्लैगशिप फोन हो सकता है, जिसमें 4 कैमरा और एडवांस्ड AI फीचर्स हैं। अब फोन की कीमत टिपस्टर ने लीक कर दी है, जिससे आप तय कर पाएं की आपको यह फोन खरीदना है या नहीं।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 11:37 AM
Samsung के Fan Edition (FE) सीरीज ने हमेशा ही उन यूजर्स को टारगेट किया है जो फ्लैगशिप-लेवल फीचर्स चाहते हैं लेकिन भारी कीमत नहीं देना चाहते। अब Galaxy S25 FE की कीमत एक पॉपुलर टिपस्टर ने लीक कर दी है। बता दें कि यह फोन पिछले हफ्ते भारत में लॉन्च हो चूका है लेकिन कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत और सेल डेट का खुलासा नहीं किया है। Samsung Galaxy S25 FE कई महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आता है जो S24 FE के मुकाबले यूजर्स अनुभव को बेहतर बनाता है। Galaxy S25 FE में 6.70-इंच का डिस्प्ले होगा जो कि Dynamic AMOLED 2X टेक्नोलॉजी पर आधारित है। कैमरा सेटअप में 50MP का मेन लेंस, 12MP अल्ट्रावाइड और 8MP टेलीफोटो लेंस शामिल हैं।

Samsung Galaxy S25 FE की कीमत (लीक)

टिप्स्टर Yogesh Brar ने अपने ताज़ा X पोस्ट में Samsung Galaxy S25 FE की भारत में संभावित कीमत का खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी इसे Galaxy S24 FE जैसी ही प्राइस रेंज में पेश कर सकती है। माना जा रहा है कि भारत में इसका 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट करीब 59,999 रुपये में लॉन्च होगा। हालांकि, फिलहाल Samsung ने न तो इसकी आधिकारिक कीमत बताई है और न ही सेल डेट की पुष्टि की है।

Galaxy S25 FE की कीमत डिटेल्स

Samsung Galaxy S25 की खासियतें

सबसे नए और एडवांस Android 16 OS पर लॉन्च हुआ Samsung Galaxy S25 FE 5G अब अपने दमदार फीचर्स और प्रीमियम डिज़ाइन के कारण चर्चा में है। इसकी कीमत और सेल डिटेल्स के साथ ही इसके स्पेसिफिकेशन्स भी काफी दिलचस्प हैं।

1. डिस्प्ले और डिज़ाइन

Galaxy S25 FE में 6.7-इंच का FHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। यह स्क्रीन Galaxy S25 (6.2-इंच) से बड़ी और S25 Plus के बराबर है। Vision Booster तकनीक इसे धूप में भी बेहतरीन विज़ुअल क्वालिटी प्रदान करती है। साथ ही इसमें अंडर-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है।

2. कैमरा सेटअप

फोन में ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है, जिसमें 50MP OIS मेन सेंसर (f/1.8), 12MP Ultra-Wide लेंस (FOV 123°) और 8MP टेलीफोटो लेंस (3x Optical Zoom) शामिल हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें f/2.2 अपर्चर वाला 12MP फ्रंट कैमरा दिया गया है।

3. प्रोसेसर और स्टोरेज

Galaxy S25 FE को Samsung के Exynos 2400 चिपसेट से पावर मिलता है। यह 4nm फैब्रिकेशन पर बना डेका-कोर प्रोसेसर है, जिसकी क्लॉक स्पीड 1.95GHz से 3.2GHz तक जाती है। फोन में 8GB RAM के साथ 128GB, 256GB और 512GB स्टोरेज विकल्प मिलेंगे।

4. बैटरी और चार्जिंग

पावर के लिए इसमें 4,900mAh बैटरी दी गई है, जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि फोन सिर्फ 30 मिनट में 65% तक चार्ज हो सकता है। इसके अलावा यह फास्ट वायरलेस चार्जिंग और वायरलेस पावरशेयर फीचर भी सपोर्ट करता है।

5. सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी

यह स्मार्टफोन Android 16 आधारित One UI 8 पर चलता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.4 का सपोर्ट है। फोन का बॉडी Armor Aluminum फ्रेम पर आधारित है और यह IP68 सर्टिफाइड है, यानी यह डस्ट और वाटरप्रूफिंग दोनों फीचर्स के साथ आता है।

