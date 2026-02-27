झूम उठेंगे दुनियाभर Samsung यूजर्स, कंपनी ने दिया तोहफा, अब बिना नेटवर्क कर सकेंगे बातें

Feb 27, 2026 07:38 pm IST

Samsung का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। जल्द आप अपने सैमसंग फोन से बिना नेटवर्क भी बातें कर सकेंगे और अपनों से हर समय कनेक्टेड रहे सकेंगे, तब भी जब आपके आसपास सेलुलर नेटवर्क न हो। दरअसल, सैमसंग ने दुनिया भर में गैलेक्सी स्मार्टफोन्स के लिए सैटेलाइट कनेक्टिविटी बढ़ाई है। खुद कंपनी ने इसकी जानकारी दी है। किन कंडीशन्स में काम आएगी यह सर्विस और किन-किन स्मार्टफोन्स में यह सुविधा मिलेगी, इसके बारे में भी कंपनी ने जानकारी दी है। चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

कैसे काम करेगी सर्विस दरअसल एक प्रेस रिलीज के जरिए, सैमसंग ने अब घोषणा की है कि वह दुनिया भर में गैलेक्सी स्मार्टफोन के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन बढ़ा रहा है। यह फीचर आपके फोन को तब भी कनेक्टेड रहने देता है जब कोई सेलुलर सिग्नल या वाई-फाई न हो (जैसे रेगिस्तान या समुद्र के बीच में)। प्रेस रिलीज में, सैमसंग ने बताया है कि वह गैलेक्सी फोन को सैटेलाइट के जरिए मैसेज और डेटा भेजने के लिए बड़े सेल फोन कैरियर (जैसे टी-मोबाइल और वेराइजन) और सैटेलाइट कंपनियों (जैसे स्टारलिंक) के साथ पार्टनरशिप कर रहा है।

अब, कुछ लोग पूछ सकते हैं कि इसका क्या इस्तेमाल है? खैर, अगर आप बिना सिग्नल वाली जगह पर फंस गए हैं तो आप मदद के लिए कॉल कर सकते हैं या टेक्स्ट इमरजेंसी सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ जगहों पर, जैसे जापान में, यह भूकंप और सुनामी की पहले से चेतावनी भी दे सकता है।

इस स्मार्टफोन्स में मिलेगा सर्विस, एलिजिबिल फोन्स सैमसंग 2025 से कुछ चुनिंदा गैलेक्सी फ्लैगशिप और गैलेक्सी A-सीरीज स्मार्टफोन पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन को सपोर्ट कर रहा है, जो अब हाल ही में लॉन्च हुए गैलेक्सी S26 सीरीज स्मार्टफोन पर भी लागू हो गया है। इसके अलावा, पुराने गैलेक्सी फ्लैगशिप भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ कम्पैटिबल होंगे, जिसमें गैलेक्सी S21 के बाद लॉन्च हुए स्मार्टफोन और कुछ गैलेक्सी A-सीरीज स्मार्टफोन भी शामिल हैं।

रोलआउट की बात करें तो, यह फेज में किया जाएगा नॉर्थ अमेरिका में, सैमसंग, टी-मोबाइल, वेराइजन और AT&T के साथ काम कर रहा है। सैमसंग ने गैलेक्सी स्मार्टफोन पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन फीचर्स को सपोर्ट करने के लिए AT&T के साथ पार्टनरशिप की है। टी-मोबाइल, सैटेलाइट-बेस्ड T911 (T-सैटेलाइट सर्विस, जो यूजर्स को स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए 911 पर टेक्स्ट मैसेज भेजने की सुविधा देती है) को सपोर्ट करता है, साथ ही स्टारलिंक के साथ अपने कोलेबोरेशन के जरिए टेक्स्ट और डेटा सर्विस भी देता है, और यह 2025 से कुछ चुनिंदा गैलेक्सी A और गैलेक्सी S फोन पर उपलब्ध है। वेराइजन, गैलेक्सी S25 सीरीज और नए लॉन्च हुए गैलेक्सी S26 सीरीज सहित सपोर्टेड गैलेक्सी फ्लैगशिप मॉडल पर इमरजेंसी SOS (eSOS) और टेक्स्ट सर्विस देता है।

यूरोप में, सैमसंग यूनाइटेड किंगडम में वर्जिन मीडिया O2 के साथ मिलकर गैलेक्सी S25 और S26 सीरीज के स्मार्टफोन में सैटेलाइट कनेक्टिविटी लाने के लिए काम कर रहा है। इसके साथ ही, सैमसंग स्पेन में मासऑरेंज के साथ भी काम कर रहा है, जहां मार्च में जॉइंट ट्रायल शुरू होने वाले हैं, और इस इलाके में कम्पैटिबल गैलेक्सी डिवाइस में सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इनेबल करने के लिए वोडाफोन के साथ भी काम कर रहा है।