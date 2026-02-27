Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

झूम उठेंगे दुनियाभर Samsung यूजर्स, कंपनी ने दिया तोहफा, अब बिना नेटवर्क कर सकेंगे बातें

Feb 27, 2026 07:38 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Samsung का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। जल्द आप अपने सैमसंग फोन से बिना नेटवर्क भी बातें कर सकेंगे और अपनों से हर समय कनेक्टेड रहे सकेंगे, तब भी जब आपके आसपास सेलुलर नेटवर्क न हो। चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

झूम उठेंगे दुनियाभर Samsung यूजर्स, कंपनी ने दिया तोहफा, अब बिना नेटवर्क कर सकेंगे बातें

Samsung का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। जल्द आप अपने सैमसंग फोन से बिना नेटवर्क भी बातें कर सकेंगे और अपनों से हर समय कनेक्टेड रहे सकेंगे, तब भी जब आपके आसपास सेलुलर नेटवर्क न हो। दरअसल, सैमसंग ने दुनिया भर में गैलेक्सी स्मार्टफोन्स के लिए सैटेलाइट कनेक्टिविटी बढ़ाई है। खुद कंपनी ने इसकी जानकारी दी है। किन कंडीशन्स में काम आएगी यह सर्विस और किन-किन स्मार्टफोन्स में यह सुविधा मिलेगी, इसके बारे में भी कंपनी ने जानकारी दी है। चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy S26 Edge

Samsung Galaxy S26 Edge

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹119999

और जाने

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra

  • checkTitanium Black
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB / 512GB / 1TB Storage
amazon-logo

₹139999

खरीदिये

discount

8% OFF

Vivo X300 Pro 5G

Vivo X300 Pro 5G

  • checkElite Black
  • check16GB RAM
  • checkNo Storage
amazon-logo

₹109998

₹119999

खरीदिये

discount

21% OFF

Oppo Find X9 Pro 5G

Oppo Find X9 Pro 5G

  • checkTitanium Charcoal
  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
amazon-logo

₹109999

₹139999

खरीदिये

Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro XL

  • checkMoonstone
  • check16 GB RAM
  • check256GB Storage
flipkart-logo

₹124999

खरीदिये

कैसे काम करेगी सर्विस

दरअसल एक प्रेस रिलीज के जरिए, सैमसंग ने अब घोषणा की है कि वह दुनिया भर में गैलेक्सी स्मार्टफोन के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन बढ़ा रहा है। यह फीचर आपके फोन को तब भी कनेक्टेड रहने देता है जब कोई सेलुलर सिग्नल या वाई-फाई न हो (जैसे रेगिस्तान या समुद्र के बीच में)। प्रेस रिलीज में, सैमसंग ने बताया है कि वह गैलेक्सी फोन को सैटेलाइट के जरिए मैसेज और डेटा भेजने के लिए बड़े सेल फोन कैरियर (जैसे टी-मोबाइल और वेराइजन) और सैटेलाइट कंपनियों (जैसे स्टारलिंक) के साथ पार्टनरशिप कर रहा है।

अब, कुछ लोग पूछ सकते हैं कि इसका क्या इस्तेमाल है? खैर, अगर आप बिना सिग्नल वाली जगह पर फंस गए हैं तो आप मदद के लिए कॉल कर सकते हैं या टेक्स्ट इमरजेंसी सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ जगहों पर, जैसे जापान में, यह भूकंप और सुनामी की पहले से चेतावनी भी दे सकता है।

ये भी पढ़ें:सेल शुरू: इतना सस्ता मिल रहा 75 inch QLED TV; इन मॉडल पर भी तगड़ा डिस्काउंट

इस स्मार्टफोन्स में मिलेगा सर्विस, एलिजिबिल फोन्स

सैमसंग 2025 से कुछ चुनिंदा गैलेक्सी फ्लैगशिप और गैलेक्सी A-सीरीज स्मार्टफोन पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन को सपोर्ट कर रहा है, जो अब हाल ही में लॉन्च हुए गैलेक्सी S26 सीरीज स्मार्टफोन पर भी लागू हो गया है। इसके अलावा, पुराने गैलेक्सी फ्लैगशिप भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ कम्पैटिबल होंगे, जिसमें गैलेक्सी S21 के बाद लॉन्च हुए स्मार्टफोन और कुछ गैलेक्सी A-सीरीज स्मार्टफोन भी शामिल हैं।

सम्बंधित सुझाव

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.6 inch Display Size

₹79990

और जाने

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.31 inch Display Size
amazon-logo

₹75999

खरीदिये

discount

19% OFF

OnePlus 15

OnePlus 15

  • checkSand Dune (Light Titanium)
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage
amazon-logo

₹72997

₹89999

खरीदिये

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

Samsung Galaxy Tab A LTE

Samsung Galaxy Tab A LTE

  • checkSandy White
  • check2 GB RAM
  • check16 GB Storage

₹14999

और जाने

discount

28% OFF

Samsung Galaxy Tab A9 Plus 64GB

Samsung Galaxy Tab A9 Plus 64GB

  • checkSilver
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹14499

₹19999

खरीदिये

discount

28% OFF

Samsung Galaxy Tab A9 LTE

Samsung Galaxy Tab A9 LTE

  • checkSilver
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹14499

₹19999

खरीदिये

discount

20% OFF

Samsung Galaxy Tab A7 2020 64GB

Samsung Galaxy Tab A7 2020 64GB

  • checkGold
  • check3 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹15998

₹19999

खरीदिये

Lenovo Tab M11 4GB RAM

Lenovo Tab M11 4GB RAM

  • checkSeaform Green
  • check4 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹14999

और जाने

रोलआउट की बात करें तो, यह फेज में किया जाएगा

नॉर्थ अमेरिका में, सैमसंग, टी-मोबाइल, वेराइजन और AT&T के साथ काम कर रहा है। सैमसंग ने गैलेक्सी स्मार्टफोन पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन फीचर्स को सपोर्ट करने के लिए AT&T के साथ पार्टनरशिप की है। टी-मोबाइल, सैटेलाइट-बेस्ड T911 (T-सैटेलाइट सर्विस, जो यूजर्स को स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए 911 पर टेक्स्ट मैसेज भेजने की सुविधा देती है) को सपोर्ट करता है, साथ ही स्टारलिंक के साथ अपने कोलेबोरेशन के जरिए टेक्स्ट और डेटा सर्विस भी देता है, और यह 2025 से कुछ चुनिंदा गैलेक्सी A और गैलेक्सी S फोन पर उपलब्ध है। वेराइजन, गैलेक्सी S25 सीरीज और नए लॉन्च हुए गैलेक्सी S26 सीरीज सहित सपोर्टेड गैलेक्सी फ्लैगशिप मॉडल पर इमरजेंसी SOS (eSOS) और टेक्स्ट सर्विस देता है।

ये भी पढ़ें:देसी ब्रांड लाया ‘Bose साउंड' वाले खूबसूरत ईयरबड्स, ₹999 में करें बुक; डिटेल
ये भी पढ़ें:एडवांस GPS वाली धांसू स्मार्टवॉच लाया ब्रांड, 12 दिन चलेगी बैटरी; फीचर्स भी कमाल

यूरोप में, सैमसंग यूनाइटेड किंगडम में वर्जिन मीडिया O2 के साथ मिलकर गैलेक्सी S25 और S26 सीरीज के स्मार्टफोन में सैटेलाइट कनेक्टिविटी लाने के लिए काम कर रहा है। इसके साथ ही, सैमसंग स्पेन में मासऑरेंज के साथ भी काम कर रहा है, जहां मार्च में जॉइंट ट्रायल शुरू होने वाले हैं, और इस इलाके में कम्पैटिबल गैलेक्सी डिवाइस में सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इनेबल करने के लिए वोडाफोन के साथ भी काम कर रहा है।

जापान में, कंपनी कम्पैटिबल गैलेक्सी डिवाइस पर सैटेलाइट-बेस्ड टेक्स्ट, डेटा और इमरजेंसी अलर्ट सर्विस को बढ़ाने के लिए KDDI, सॉफ्टबैंक, डोकोमो और राकुटेन मोबाइल के साथ पार्टनरशिप कर रही है। सैटेलाइट-बेस्ड डेटा, टेक्स्टिंग और सुनामी वॉर्निंग (ETWS) सर्विस 2025 से KDDI के नेटवर्क पर गैलेक्सी S22 (और नए) और कुछ गैलेक्सी A फोन पर उपलब्ध हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Samsung Samsung Galaxy

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।