नए कलर में आ गए सैमसंग के ये दो धांसू स्मार्टफोन, अमेजन सेल में मिल रहे इतने सस्ते

Samsung ने अपने दो धांसू स्मार्टफोन को नए कलर ऑप्शन्स में लॉन्च कर दिया है। दरअसल, कंपनी ने गैलेक्सी A56 5G और गैलेक्सी A36 5G में नए कलर ऑप्शन जोड़े हैं। कंपनी ने Galaxy A56 5G में नया ऑसम पिंक और Galaxy A36 5G में नया ऑसम लाइम कलर जोड़ा है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 03:19 PM
Samsung ने अपने दो धांसू स्मार्टफोन को नए कलर ऑप्शन्स में लॉन्च कर दिया है। दरअसल, कंपनी ने गैलेक्सी A56 5G और गैलेक्सी A36 5G में नए कलर ऑप्शन जोड़े हैं। कंपनी ने Galaxy A56 5G में नया ऑसम पिंक और Galaxy A36 5G में नया ऑसम लाइम कलर जोड़ा है, जिससे उपभोक्ताओं के पास और भी विकल्प उपलब्ध होंगे। बता दें कि गैलेक्सी A56 5G स्मार्टफोन पहले से ही ऑसम ऑलिव, ऑसम लाइट ग्रे और ऑसम ग्रेफाइट कलर्स में, जबकि गैलेक्सी A36 5G ऑसम लैवेंडर, ऑसम ब्लैक और ऑसम व्हाइट जैसे कलर्स में खरीदने के लिए उपलब्ध है। Amazon पर चल रही Great Indian Featival Sale में ये दोनों फोन भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं इनकी कीमत और खासियत…

नए कलर में आ गए सैमसंग के ये दो धांसू स्मार्टफोन, अमेजन सेल में मिल रहे इतने सस्ते
Galaxy A56 5G and Galaxy A36 5G

गैलेक्सी A56 और A36 की खासियत

गैलेक्सी A56 5G में मेटल फ्रेम है, जो स्टाइलिश और मजबूत है और यह कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस प्रोटेक्शन के साथ आता है। फोन में 6.7 इंच डिसप्ले है और यह एक्सीनॉस 1580 चिपसेट से लैस है। फोटोग्राफी के लिए, फोन के रियर में 50 मेगापिक्सेल OIS मेन सेंसर, 12 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सेल मैक्रो लेंस है और सेल्फी के लिए 12 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। फोन में 45W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 एमएएच बैटरी है। फोन में गैलेक्सी AI फीचर्स का सपोर्ट भी मिलता है।

सैमसंग गैलेक्सी A36 5G में 6.7 इंच डिस्प्ले है और यह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए, फोन के रियर में 50 मेगापिक्सेल OIS मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड, 5 मेगापिक्सेल मैक्रो और सेल्फी के लिए 12 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा है। फोन में 45W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 एमएएच बैटरी है। फोन में गैलेक्सी AI फीचर्स का सपोर्ट भी मिलता है।

Galaxy A56 5G and Galaxy A36 5G

Amazon Sale में दोनों ही फोन बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं, नीचे देखें डील

सैमसंग के इन स्मार्टफोन्स पर भी कर सकते हैं विचार

