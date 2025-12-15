Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Samsung brings Galaxy Days on Flipkart offering special offers and rewards
Samsung ने Flipkart पर शुरू किए Galaxy Days, केवल दो दिन मिलेंगे खास ऑफर्स और रिवॉर्ड्स

Samsung ने Flipkart पर शुरू किए Galaxy Days, केवल दो दिन मिलेंगे खास ऑफर्स और रिवॉर्ड्स

संक्षेप:

सैमसंग भारतीय ग्राहकों के लिए Galaxy Days लेकर आया है और इस दौरान ढेरों डिवाइसेज धाकड़ छूट पर मिलेंगे। इसके अलावा खास रिवॉर्ड्स ऑफर किए जा रहे हैं और सरप्राइज कूपन्स दिए जाएंगे। 

Dec 15, 2025 09:21 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung भारत में Flipkart पर Galaxy Days लेकर आई है। यह तीन दिन की सेल 16 से 18 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें Galaxy डिवाइसेज पर कई एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। कंपनी का कहना है कि इस खास इवेंट के दौरान ग्राहकों को बेहतर एक्सचेंज वैल्यू, शानदार डील्स और एक्सट्रा सुरक्षा बेनिफिट्स मिलेंगे, जिससे अपग्रेड करना और भी आसान हो जाएगा।

Galaxy Days के दौरान चुनिंदा Galaxy स्मार्टफोन्स को एक्सचेंज करने पर ग्राहकों को 12,000 रुपये तक का एक्सट्रा बोनस मिल सकता है। यह ऑफर उन यूजर्स के लिए खास है जो अपने पुराने स्मार्टफोन को अपग्रेड करना चाहते हैं। बेहतर एक्सचेंज वैल्यू के साथ ग्राहक नए Galaxy फोन को पहले से ज्यादा अफॉर्डेबल प्राइस पर खरीद सकेंगे।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में साल 2025 के बेस्ट स्मार्टफोन! लिस्ट में Samsung, Motorola सब

इसके अलावा Samsung इस सेल में स्पेशल Pair-up Deals भी ला रहा है। इन डील्स के साथ अगर ग्राहक किसी एलिजिबल Galaxy स्मार्टफोन के साथ Galaxy वियरेबल्स या एक्सेसरीज खरीदते हैं, तो उन्हें 5,000 रुपये तक की एक्सट्रा छूट मिल सकती है। साथ ही Galaxy वॉच, टैबलेट और लैपटॉप जैसे प्रोडक्ट्स पर भी लिमिटेड टाइम के लिए खास डिस्काउंट दिए जा रहे हैं।

दिए जाएंगे कई एक्सट्रा रिवॉर्ड्स

Galaxy Days के दौरान Flipkart पर Samsung Care+ का ऑप्शन भी दिया जाएगा। यह प्लान एलिजिबल Galaxy स्मार्टफोन्स को accidental और liquid damage से सुरक्षा देता है। इससे ग्राहक बिना किसी चिंता के अपने नए फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक बेहतर सुरक्षा मिलती है।

ये भी पढ़ें:साल 2025 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए ये ऐप्स, Apple ने कर दिया खुलासा

रिवॉर्ड्स की बात करें तो Flipkart पर Samsung Brand Store पर आने वाले ग्राहकों को SuperCoins कमाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा, कुछ चुनिंदा ग्राहकों को mystery box खोलकर एलिजिबल मॉडल्स पर कूपन जीतने का मौका भी मिलेगा। इन सरप्राइज ऑफर्स के साथ Samsung Galaxy Days को ऑनलाइन शॉपर्स के लिए और भी ज्यादा मजेदार बना रहा है।

कुल मिलाकर, Samsung का Galaxy Days इवेंट उन ग्राहकों के लिए एक अच्छा मौका है जो नए Galaxy डिवाइस पर अपग्रेड करना चाहते हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
