10 हजार से कम में मिल रहे सैमसंग के ये धांसू स्मार्टफोन, सबसे सस्ता 7499 रुपये का

Feb 10, 2026 10:45 am IST

बजट सेगमेंट में सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको दो बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन फोन की कीमत 10 हजार रुपये से कम है। इनमें सस्ते वाले की कीमत मात्र 7499 रुपये है। सैमसंग के इन फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। इन फोन में आपको शानदार डिस्प्ले और 5000mAh की पावरफुल बैटरी भी मिलेगी। आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन के बारे में।

सैमसंग गैलेक्सी A06 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 9799 रुपये है। फोन में आपको 6.7 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्टच करता है। इसमें कंपनी प्रोसेसर के तौर पर मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर दे रही है। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिलेगा। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन ऐंड्रॉयड 14 ओएस पर बेस्ड OneUi 6.1 पर काम करता है।