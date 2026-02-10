Hindustan Hindi News
samsung best smartphones under rupees 10000 offering 5000mah battery and 50mp camera
10 हजार से कम में मिल रहे सैमसंग के ये धांसू स्मार्टफोन, सबसे सस्ता 7499 रुपये का

10 हजार से कम में मिल रहे सैमसंग के ये धांसू स्मार्टफोन, सबसे सस्ता 7499 रुपये का

संक्षेप:

इन फोन की कीमत 10 हजार रुपये से कम है। इनमें सस्ते वाले की कीमत मात्र 7499 रुपये है। सैमसंग के इन फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। इन फोन में आपको शानदार डिस्प्ले और 5000mAh की पावरफुल बैटरी भी मिलेगी।

Feb 10, 2026 10:45 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

21% OFF

Samsung Galaxy M17 5G

Samsung Galaxy M17 5G

  • checkSapphire Black
  • check4 GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹12999

₹16499

खरीदिये

discount

14% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15450

₹17999

खरीदिये

discount

9% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
flipkart-logo

₹15434

₹16999

खरीदिये

Realme C85 5G

Realme C85 5G

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
flipkart-logo

₹16499

खरीदिये

discount

10% OFF

Oppo A6x 5G

Oppo A6x 5G

  • checkOlive Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹12999

₹14499

खरीदिये

बजट सेगमेंट में सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको दो बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन फोन की कीमत 10 हजार रुपये से कम है। इनमें सस्ते वाले की कीमत मात्र 7499 रुपये है। सैमसंग के इन फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। इन फोन में आपको शानदार डिस्प्ले और 5000mAh की पावरफुल बैटरी भी मिलेगी। आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन के बारे में।

सैमसंग गैलेक्सी A06

4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 9799 रुपये है। फोन में आपको 6.7 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्टच करता है। इसमें कंपनी प्रोसेसर के तौर पर मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर दे रही है। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिलेगा। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन ऐंड्रॉयड 14 ओएस पर बेस्ड OneUi 6.1 पर काम करता है।

सैमसंग गैलेक्सी
ये भी पढ़ें:करोड़ों यूजर्स को ₹4 हजार का फायदा, 20 से ज्यादा ओटीटी ऐप, डेली 3GB तक डेटा

सैमसंग गैलेक्सी M07

सैमसंग का यह फोन 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। कंपनी इस बजट स्मार्टफोन में 720 x 1600 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का एचडी+ डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 4जीबी LPDDR4x रैम और 64जीबी के eMMC 5.1 स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी मीडियाटेक हीलियो G99 चिपसेट ऑफर कर रही है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर लगा है। ओएस की जहां तक बात है, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7 पर काम करता है। यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

ये भी पढ़ें:4 हजार रुपये सस्ता हुआ मोटोरोला का फोन, नई कीमत देखते ही करना चाहेंगे ऑर्डर
