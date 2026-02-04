Samsung की बेस्ट-सेलिंग S सीरीज के इन 3 फोन को अब नहीं मिलेगा अपडेट; आपके पास है तो हो जाएं अलर्ट

अगर आप Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ या Galaxy S21 Ultra इस्तेमाल कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से फोन में नए अपडेट का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए यह खबर जरूरी है। Samsung ने इन तीनों स्मार्टफोन्स के लिए नया सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट रोक दिया है। Samsung Galaxy S21, S21+ और S21 Ultra ये तीनों फ़्लैगशिप फोन जब 2021 में लॉन्च हुए थे, तब इन्हें कंपनी की लंबी अपडेट गारंटी के साथ पेश किया गया था। लेकिन अब Samsung ने साफ कर दिया है कि इन मॉडल्स के लिए सिस्टम और सिक्योरिटी अपडेट बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। इन फोन को कोई नया फीचर, बड़ा सिस्टम वर्जन अपडेट या सुरक्षा पैच नहीं मिलेगा। Samsung की पहले की अपडेट पॉलिसी के मुताबिक़ Galaxy S21 सीरीज को चार बड़े Android अपडेट और पांच साल सिक्योरिटी पैच मिलने थे, और वह वादा अब पूरा हो चुका है।