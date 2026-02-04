Samsung की बेस्ट-सेलिंग S सीरीज के इन 3 फोन को अब नहीं मिलेगा अपडेट; आपके पास है तो हो जाएं अलर्ट
Samsung ने Galaxy S21, S21+ और S21 Ultra के लिए सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट देना बंद कर दिया है। जानिए अपडेट रोकने की वजह और यूजर्स को क्या करना चाहिए।
अगर आप Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ या Galaxy S21 Ultra इस्तेमाल कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से फोन में नए अपडेट का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए यह खबर जरूरी है। Samsung ने इन तीनों स्मार्टफोन्स के लिए नया सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट रोक दिया है। Samsung Galaxy S21, S21+ और S21 Ultra ये तीनों फ़्लैगशिप फोन जब 2021 में लॉन्च हुए थे, तब इन्हें कंपनी की लंबी अपडेट गारंटी के साथ पेश किया गया था। लेकिन अब Samsung ने साफ कर दिया है कि इन मॉडल्स के लिए सिस्टम और सिक्योरिटी अपडेट बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। इन फोन को कोई नया फीचर, बड़ा सिस्टम वर्जन अपडेट या सुरक्षा पैच नहीं मिलेगा। Samsung की पहले की अपडेट पॉलिसी के मुताबिक़ Galaxy S21 सीरीज को चार बड़े Android अपडेट और पांच साल सिक्योरिटी पैच मिलने थे, और वह वादा अब पूरा हो चुका है।
Samsung की Galaxy S21 सीरीज अब भी काफी पॉपुलर है और बड़ी संख्या में लोग इसे रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में अपडेट रुकने की खबर से यूजर्स थोड़ा परेशान होना लाजमी है। Samsung Galaxy S21 सीरीज को Android 15 पर बेस्ड One UI 7 मिला था, जिसे कंपनी ने का बड़ा सिस्टम अपडेट कहा था। इसके बाद अब कोई नया Android वर्जन (जैसे Android 16, One UI 8) नहीं मिलेगा।
यूजर्स पर इसका क्या होगा असर
अब जब इन फोन को अपडेट नहीं मिलेंगे, तो यूजर्स को नए सिक्योरिटी फीचर्स नहीं मिल पाएंगे। समय के साथ फोन थोड़ा पुराना महसूस होगा, ऐप्स का सपोर्ट भी धीरे-धीरे कम हो सकता है। यूजर्स को अब सोचना होगा कि वे फोन को आगे कब तक इस्तेमाल करें या नहीं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
