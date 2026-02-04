Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Samsung best-selling S series 3 phones will no longer receive updates be alert if you have them
Samsung की बेस्ट-सेलिंग S सीरीज के इन 3 फोन को अब नहीं मिलेगा अपडेट; आपके पास है तो हो जाएं अलर्ट

Samsung की बेस्ट-सेलिंग S सीरीज के इन 3 फोन को अब नहीं मिलेगा अपडेट; आपके पास है तो हो जाएं अलर्ट

संक्षेप:

Samsung ने Galaxy S21, S21+ और S21 Ultra के लिए सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट देना बंद कर दिया है। जानिए अपडेट रोकने की वजह और यूजर्स को क्या करना चाहिए।

Feb 04, 2026 12:45 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy S21 FE 2023

Samsung Galaxy S21 FE 2023

  • checkWhite
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹34999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹33999

₹36999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹31999

₹34999

खरीदिये

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 FE

  • checkWhite
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹34999

खरीदिये

discount

21% OFF

Realme P4 Power 5G

Realme P4 Power 5G

  • checkTransSilver
  • check8Gb RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
flipkart-logo

₹25999

₹32999

खरीदिये

अगर आप Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ या Galaxy S21 Ultra इस्तेमाल कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से फोन में नए अपडेट का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए यह खबर जरूरी है। Samsung ने इन तीनों स्मार्टफोन्स के लिए नया सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट रोक दिया है। Samsung Galaxy S21, S21+ और S21 Ultra ये तीनों फ़्लैगशिप फोन जब 2021 में लॉन्च हुए थे, तब इन्हें कंपनी की लंबी अपडेट गारंटी के साथ पेश किया गया था। लेकिन अब Samsung ने साफ कर दिया है कि इन मॉडल्स के लिए सिस्टम और सिक्योरिटी अपडेट बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। इन फोन को कोई नया फीचर, बड़ा सिस्टम वर्जन अपडेट या सुरक्षा पैच नहीं मिलेगा। Samsung की पहले की अपडेट पॉलिसी के मुताबिक़ Galaxy S21 सीरीज को चार बड़े Android अपडेट और पांच साल सिक्योरिटी पैच मिलने थे, और वह वादा अब पूरा हो चुका है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy S21 FE 2023

Samsung Galaxy S21 FE 2023

  • checkWhite
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹34999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹33999

₹36999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹31999

₹34999

खरीदिये

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 FE

  • checkWhite
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹34999

खरीदिये

discount

21% OFF

Realme P4 Power 5G

Realme P4 Power 5G

  • checkTransSilver
  • check8Gb RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
flipkart-logo

₹25999

₹32999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:लूट लो सस्ते हुए Samsung की S, Z, A और F सीरीज के फोन, सबसे सस्ता ₹8999 का

Samsung की Galaxy S21 सीरीज अब भी काफी पॉपुलर है और बड़ी संख्या में लोग इसे रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में अपडेट रुकने की खबर से यूजर्स थोड़ा परेशान होना लाजमी है। Samsung Galaxy S21 सीरीज को Android 15 पर बेस्ड One UI 7 मिला था, जिसे कंपनी ने का बड़ा सिस्टम अपडेट कहा था। इसके बाद अब कोई नया Android वर्जन (जैसे Android 16, One UI 8) नहीं मिलेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

discount

18% OFF

Poco M8 5G

Poco M8 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77 inch Display Size
flipkart-logo

₹17999

₹21999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme 16 Pro Plus 5G

Realme 16 Pro Plus 5G

  • check8GB/128GB RAM
  • check12GB / 256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
flipkart-logo

₹41999

₹45999

खरीदिये

discount

15% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

यूजर्स पर इसका क्या होगा असर

अब जब इन फोन को अपडेट नहीं मिलेंगे, तो यूजर्स को नए सिक्योरिटी फीचर्स नहीं मिल पाएंगे। समय के साथ फोन थोड़ा पुराना महसूस होगा, ऐप्स का सपोर्ट भी धीरे-धीरे कम हो सकता है। यूजर्स को अब सोचना होगा कि वे फोन को आगे कब तक इस्तेमाल करें या नहीं।

ये भी पढ़ें:UIDAI के नए रूल: Aadhaar में नाम, पता, DOB बदलने के लिए चाहिए ये डॉक्यूमेंट
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Samsung Samsung Mobile Samsung Galaxy

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।