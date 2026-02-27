Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अब ₹10,120 सस्ता हुआ Waterproof बॉडी वाला Samsung फोन, मिलेगा 50MP OIS कैमरा, AI फीचर्स जिससे फोटो बनेगी DSLR जैसी

Feb 27, 2026 05:46 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

लंबे समय तक एक ही फोन को चलते हैं तो सैमसंग का यह शानदार स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट है। Samsung Galaxy A35 5G बिना किसी शर्त के 10,120 रुपये सस्ता मिल रहा है।

अब ₹10,120 सस्ता हुआ Waterproof बॉडी वाला Samsung फोन, मिलेगा 50MP OIS कैमरा, AI फीचर्स जिससे फोटो बनेगी DSLR जैसी

अगर आप अपने लिए मिड-रेंज में फ्लैगशिप फोन जैसे फीचर्स वाला फोन ढूंढ रहे हैं तो Samsung का Galaxy A35 5G स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। क्योंकि सैमसंग के इस फोन में 50MP का OIS कैमरा है। जिससे फोटो और वीडियो को धुंधला (blur) नहीं होते हैं। इस फोन में गूगल का 'सर्कल टू सर्च' (Circle to Search) फीचर भी उपलब्ध है। खास बात यह है कि Samsung Galaxy A35 5G इस वक्त ई-कॉमर्स साइट अमेजन पर 10 हजार रुपए से ज्यादा की सीधी छूट पर बेचा जा रहा है। वहीं कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ फोन की कीमत और कम हो सकती है। अब आइए जानते हैं इस पर मिल रही डील और फीचर्स की पूरी जानकारी।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

32% OFF

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A35

  • checkAwesome Iceblue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹22998

₹33999

खरीदिये

discount

21% OFF

Realme P4 Power 5G

Realme P4 Power 5G

  • checkTransSilver
  • check8Gb RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
flipkart-logo

₹25999

₹32999

खरीदिये

discount

21% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹21324

₹26999

खरीदिये

discount

22% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
flipkart-logo

₹20913

₹26999

खरीदिये

discount

10% OFF

Vivo T4 5G

Vivo T4 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹23419

₹25999

खरीदिये

Samsung Galaxy A35 5G पर शानदार ऑफर

अमेजन पर Samsung Galaxy A16 5G इस समय अच्छी छूट के साथ मिल रहा है। कंपनी ने इसके 128GB स्टोरेज वेरिएंट को 30,999 रुपये में लॉन्च किया था, लेकिन अभी यह फोन 20,879 रुपये में खरीदा जा सकता है। यानी सीधे 10,120 रुपये की बचत। खास बात यह है कि यह डिस्काउंट बिना किसी खास शर्त के दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:53 घंटे की बैटरी, IP68 वॉटर-प्रूफ सुरक्षा के साथ आ रहे Samsung Galaxy A57 और A37

अगर आपके पास अमेजन पे से पेमेंट करते हैं तो आपको 626 रुपए का कैशबैक भी मिल सकता है, जिससे कीमत और कम हो सकती है। एक्सचेंज ऑफर के तहत 9000 रुपए तक की एक्स्ट्रा छूट भी है जो आपके पुराने डिवाइस पर निर्भर है। इस तरह यह डील उन यूजर्स के लिए फायदे की साबित हो सकती है जो कम बजट में लंबे समय तक चलने वाला 5G फोन खरीदना चाहते हैं।

Samsung का Waterproof 5G फोन अब सस्ता

Samsung Galaxy A35 5G के फीचर्स

Samsung Galaxy A35 5G मिड-बजट सेगमेंट में एक मजबूत फोन माना जाता है। इसमें 6.6 इंच का FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो ब्राइट और क्लियर व्यू देता है। फोन Exynos 1380 प्रोसेसर पर काम करता है।

कैमरे की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसका 50MP का मेन कैमरा OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन) सपोर्ट के साथ आता है, जिससे फोटो और वीडियो ज्यादा स्टेबल और साफ आते हैं। इसके अलावा 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 5MP का मैक्रो कैमरा भी दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है।

ये भी पढ़ें:सिर्फ ₹6,999 में खरीदें 8GB रैम, दमदार कैमरे वाला फोन; न धूल से डर, न पानी से

फोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो एक दिन आराम से निकाल सकती है। साथ ही यह 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाता है।

सुरक्षा के लिए इसमें ऑन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। साथ ही IP67 रेटिंग मिलती है, जिससे फोन धूल और हल्के पानी से सुरक्षित रहता है। फोन के आगे और पीछे Gorilla Glass Victus+ प्रोटेक्शन दिया गया है, जो गिरने और खरोंच से बचाव करता है।

ये भी पढ़ें:होली में फोन भीगने की टेंशन खत्म, ₹15000 से कम में खरीदें ये 5 वॉटरप्रूफ फोन
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
Samsung Samsung Mobile Samsung Galaxy

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।