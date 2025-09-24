सैमसंग का स्पेशल ऑफर, TV खरीदने पर साउंडबार फ्री; AC, फ्रिज और वॉशिंग मशीन पर 50 हजार तक कैशबैक

स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर या फिर कोई अन्य होम अप्लायंसेस खरीदने का प्लान है तो सैमसंग के पास आपके लिए एक खास ऑफर है। दरअसल, सैमसंग ने भारत में दो बड़े फेस्टिव कैंपेन शुरू किए हैं, जिसके तहत प्रीमियम विजन एआई टीवी और बेस्पोक एआई होम अप्लायंसेस पर स्पेशल ऑफर दिए जा रहे हैं।

Wed, 24 Sep 2025 03:08 PM

स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर या फिर कोई अन्य होम अप्लायंसेस खरीदने का प्लान है तो सैमसंग के पास आपके लिए एक खास ऑफर है। दरअसल, सैमसंग ने भारत में दो बड़े फेस्टिव कैंपेन शुरू किए हैं, जिसके तहत प्रीमियम विजन एआई टीवी और बेस्पोक एआई होम अप्लायंसेस पर स्पेशल ऑफर दिए जा रहे हैं। इन ऑफर्स में कैशबैक डील्स, फ्री प्रोडक्ट्स, एक्सटेंडेड वारंटी और फाइनेंस ऑप्शन शामिल हैं। चलिए एक नजर डालते हैं ऑफर्स पर...

'सुपर बिग सेलिब्रेशन' के तहत विजन एआई टीवी

इस कैंपेन के तहत, सैमसंग 30 महीनों तक 990 रुपये प्रति माह से शुरू होने वाले आकर्षक फाइनेंस प्लान पेश कर रहा है, जिसमें जीरो डाउन पेमेंट और एक ईएमआई माफ जैसे अतिरिक्त विकल्प भी शामिल हैं। ग्राहक चुनिंदा बैंक कार्ड पर 20% तक कैशबैक के साथ और भी ज्यादा बचत कर सकते हैं।

सैमसंग का कहना है कि चुनिंदा बड़े स्क्रीन वाले टीवी मॉडल खरीदने वाले ग्राहकों को 92,990 रुपये तक कीमत का एक सैमसंग साउंडबार या 1,40,490 रुपये कीमत का एक विजन एआई टीवी भी मुफ्त मिलेगा। 55 इंच से लेकर 115 इंच तक के सभी टीवी तीन साल की वारंटी के साथ आते हैं। विजन एआई के फीचर्स में जेस्चर कंट्रोल, एआई पावर्ड पिक्चर एन्हांसमेंट, जेनरेटिव आर्ट वॉलपेपर और रियल-टाइम होम इनसाइट्स शामिल हैं।

'बिग बेस्पोक एआई फेस्टिवल' के तहत बेस्पोक एआई अप्लायंसेस

सैमसंग ने होम अप्लायंसेस पर भी फेस्टिव डील्स देने की घोषणा की है, जिनमें रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और एयर कंडीशनर पर 50,000 रुपये तक के कैशबैक और 47% तक की छूट शामिल है। बेस्पोक एआई एसी लाइन पर 21,000 रुपये तक की बचत के साथ-साथ जीएसटी में छूट, एक्सटेंडेड वारंटी और फ्री इंस्टॉलेशन जैसे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। ग्राहकों को चुनिंदा माइक्रोवेव मॉडल के साथ बोरोसिल किट भी मिलेगी।

डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले रेफ्रिजरेटर और वाशिंग मशीन जैसे अप्लायंसेस पर 20 साल की वारंटी दी जा रही है, जो खरीदारों को लंबे समय तक टेंशन फ्री रखेगी। ये ऑफर अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत तक सैमसंग डॉट कॉम, प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और देशभर के रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध हैं।