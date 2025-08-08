Samsung लाया धांसू ऑफर, 12000 रुपये तक सस्ते मिल रहे एकदम नए फ्लिप फोल्ड फोन samsung announces offers on galaxy z flip7 and z flip7 fe, Gadgets Hindi News - Hindustan
Samsung लाया धांसू ऑफर, 12000 रुपये तक सस्ते मिल रहे एकदम नए फ्लिप फोल्ड फोन

Samsung का फ्लिप फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। कंपनी ने Samsung Galaxy Z Flip7 और Z Flip7 FE पर शानदार ऑफर्स की घोषणा की है, जिसका लाभ लेकर आप 12,000 रुपये तक बचा सकेंगे।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 03:59 PM
Samsung का फ्लिप फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। सैमसंग ने अपने नए फ्लिप फोन पर तगड़ा डिस्काउंट देकर अपने ग्राहकों को एक शानदार तोहफा दिया है। दरअसल, सैमसंग ने आज गैलेक्सी जेड फ्लिप7 और जेड फ्लिप7 FE पर शानदार ऑफर्स की घोषणा की है, जो केवल लिमिटेड समय के लिए ही है। कंपनी का कहना है कि ऑफर्स का लाभ लेकर आप इन फ्लिप फोन्स को 12,000 रुपये तक कम में खरीद सकते हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं ऑफर के बाद कितने सस्ते मिल रहे ये फोन...

इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत

सैमसंग इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, भारत में गैलेक्सी जेड फ्लिप7 की कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 1,09,999 रुपये और 12GB+512GB वेरिएंट के लिए 1,21,999 रुपये है। जबकि, गैलेक्सी जेड फ्लिप7 FE की कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 89,999 रुपये और 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 95,999 रुपये है।

सैमसंग के अनुसार, नए ऑफर्स, बैंक कैशबैक या 12,000 रुपये तक के अपग्रेड बोनस के साथ, गैलेक्सी जेड फ्लिप7 (ओरिजनल कीमत 1,09,999 रुपये) अब केवल 97999 रुपये में उपलब्ध होगा। इसी तरह, गैलेक्सी जेड फ्लिप7 FE (ओरिजनल कीमत 95,999 रुपये) भी केवल 85,999 रुपये में उपलब्ध होगा, जिसमें बैंक कैशबैक या 10000 रुपये तक का अपग्रेड बोनस शामिल है। डील को और भी बेहतर बनाने के लिए, कंपनी अपने ग्राहकों को 24 महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन भी दे रही है।

बता दें कि, जुलाई, 2025 में लॉन्च होने के बाद सैमसंग ने पहले 48 घंटों में गैलेक्सी जेड फोल्ड7, जेड फ्लिप7 और जेड फ्लिप7 एफई के लिए 2.1 लाख से अधिक प्री-ऑर्डर हासिल किए थे।

Samsung Galaxy Z Flip7 की खासियत

सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप7 में 6.9 इंच का फुल-एचडी प्लस डायनामिक एमोलेड 2X मेन फोल्डेबल डिस्प्ले और 4.1 इंच की सुपर एमोलेड कवर स्क्रीन है। दोनों पैनल 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट और 2600 निट्स तक ब्राइटनेस लेवल प्रदान करते हैं। कवर डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन के साथ आती है। फोन में इन-हाउस 3nm एक्सीनॉस 2500 प्रोसेसर है। यह 12GB रैम और 512GB तक की ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है। यह आउट-ऑफ-द-बॉक्स, एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड वन यूआई 8 पर चलता है। फोन में कई AI इमेजिंग और एडिटिंग टूल्स शामिल हैं।

फोटोग्राफी के लिए, फोन में दो आउटवर्ड-फेसिंग कैमरे हैं, जिनमें 50-मेगापिक्सेल का मेन सेंसर वाइड-एंगल लेंस और 2x ऑप्टिकल क्वालिटी जूम के साथ 12-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड लेंस है। फोन में 10-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। फोन में 4300mAh की बैटरी दी है। फोन में IP48 डस्ट और वॉटर-रेसिस्टेंट बिल्ड है। खुलने पर इसकी मोटाई 6.5 एमएम और मोड़ने पर 13.7 एमएम है, और इसका वजन 188 ग्राम है।

ये भी पढ़ें:बस इतनी होगी Vivo V60 की कीमत, लॉन्च से पहले देखें 8GB मॉडल का दाम

Samsung Galaxy Z Flip7 FE की खासियत

यह सैमसंग का पहला नॉन-प्रीमियम फोल्डेबल फोन है। फोन डुअल-सिम (नैनो + नैनो) सपोर्ट के साथ आता है और एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड वन यूआई 8 पर चलता है। इसमें 6.7 इंच का डायनामिक एमोलेड 2X मेन डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 1-120 हर्ट्ज है और इसकी पीक ब्राइटनेस 2,600 निट्स है। इसमें 3.4 इंच का सुपर एमोलेड कवर डिस्प्ले भी है। इसमें एक्सीनॉस 2400 चिपसेट है। इस प्रोसेसर के साथ 8GB रैम और 256GB तक की ऑनबोर्ड स्टोरेज है। इसमें भी गैलेक्सी AI फीचर्स का सपोर्ट मिलता है।

बाहर की तरफ, सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप7 FE में 2x ऑप्टिकल जूम वाला 50-मेगापिक्सेल का वाइड-एंगल कैमरा और 12-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए अंदर की तरफ 10-मेगापिक्सेल का कैमरा है। फोन की मोटाई 6.9 एमएम (अनफोल्ड होने पर) और 14.9 एमएम (फोल्ड होने पर) है। मजबूती के लिए, इसमें आर्मर एल्युमीनियम फ्रेम और धूल व पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP48 रेटिंग दी गई है। सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप7 FE में 4000mAh की बैटरी है जो 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

