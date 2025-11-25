सैमसंग Smart TV खरीदने पर लाख रुपये का साउंडबार FREE, ब्लैक फ्राइडे सेल में ऑफर्स की बारिश
Samsung ने आज Samsung Vision AI TVs पर ब्लैक फ्राइडे सेलिब्रेशन ऑफर्स की घोषणा की है। 25 नवंबर से 30 नवंबर, 2025 तक चलने वाले इस कैंपेन में ग्राहकों को सैमसंग विजन एआई टीवी खरीदने पर कॉम्प्लिमेंट्री सैमसंग साउंडबार मिलेगा।
नया Smart TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सैमसंग अपने स्मार्ट टीवी पर धांसू ऑफर लेकर आया है। दरअसल, सैमसंग ने आज अपने प्रीमियम रेंज के Samsung Vision AI TVs पर ब्लैक फ्राइडे सेलिब्रेशन ऑफर्स की घोषणा की। 25 नवंबर से 30 नवंबर, 2025 तक चलने वाले इस ब्लैक फ्राइडे कैंपेन में ग्राहकों को सैमसंग विजन एआई टीवी खरीदने पर कॉम्प्लिमेंट्री सैमसंग साउंडबार, 20% तक कैशबैक, सैमसंग एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर 10% एक्स्ट्रा कैशबैक और जीरो डाउन पेमेंट ऑप्शन जैसे बेनिफिट्स मिलेंगे। ऐसे में यह ग्राहकों के लिए कंज्यूमर्स के लिए अपने होम एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को और ज्यादा इंटेलिजेंस, क्लैरिटी और स्टाइल के साथ बेहतर बनाने का सही समय हो सकता है।
सैमसंग का ब्लैक फ्राइडे कैंपेन मॉडर्न होम एंटरटेनमेंट को नई परिभाषा देने के उसके कमिटमेंट को दर्शाता है। विजन AI से चलने वाले, सैमसंग टीवी एडवांस्ड पिक्चर एन्हांसमेंट, स्मार्टर कंटेंट अडैप्टेशन और ज्यादा पर्सनलाइज्ड व्यूइंग एक्सपीरियंस देते हैं, जिससे कस्टमर्स अपनी पसंद के हिसाब से शानदार विजुअल क्वालिटी का मजा ले सकते हैं।
TV पर फ्री मिलेंगे इतने सारे गिफ्ट्स
ब्लैक फ्राइडे सेलिब्रेशन पीरियड के दौरान कुछ खास Samsung Vision AI TV खरीदने वाले ग्राहकों को 92,990 रुपये तक का एक कॉम्प्लिमेंट्री Samsung Soundbar मिलेगा, साथ ही कुछ चुनिंदा बैंक कार्ड पर 20 फीसदी तक कैशबैक और Samsung Axis Bank क्रेडिट कार्ड पर एक्स्ट्रा 10 फीसदी कैशबैक मिलेगा। अपग्रेड को और भी आसान बनाने के लिए, सैमसंग जीरो डाउन पेमेंट और फ्लेक्सिबल ईएमआई प्लान भी दे रहा है, जिससे कस्टमर्स आसानी से प्रीमियम Vision AI TV घर ला सकते हैं। ब्लैक फ्राइडे सेलिब्रेशन ऑफर्स सैमसंग रिटेल स्टोर्स, लीडिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और सैमसंग पर उपलब्ध हैं।
Amazon पर कीमत
Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL
अमेजन पर 81,900 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 46 फीसदी छूट के साथ मात्र 43,990 रुपये में मिल रहा है।
Samsung 108 cm (43 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA43QEF1AULXL
अमेजन पर 50,600 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 35 फीसदी छूट के साथ मात्र 32,990 रुपये में मिल रहा है।
Samsung 163 cm (65 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA65QEF1AULXL
अमेजन पर 1,15,100 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 33 फीसदी छूट के साथ मात्र 76,990 रुपये में मिल रहा है।
