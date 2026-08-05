आपकी 'EMI' भरेगा Samsung, फ्रिज, वॉशिंग मशीन पर तगड़ा ऑफर; मिलेगा 19,470 रुपये कैशबैक
Samsung Big Bespoke AI Fest में ग्राहकों को चुनिंदा Bespoke AI अप्लायंसेज पर 19,470 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। ग्राहकों को 1 EMI Off का फायदा मिलेगा, जिसमें सैमसंग एलिजिबल 20-महीने की नो-कॉस्ट EMI खरीद पर पहली EMI का भुगतान करेगा।
फ्रिज, वॉशिंग मशीन या फिर कोई अन्य होम अप्लायंसेस खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खरीदारी करने का एकदम सही समय हो सकता है। सैमसंग अपने ग्राहकों के लिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खास ऑफर लेकर आई है। ऑफर के तहत, सैमसंग अपने फ्रिज, वॉशिंग मशीन और अन्य प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट की पेशकश कर रहा है। दरअसल, सैमसंग इंडिया ने स्वतंत्रता दिवस कैंपेन के तहत 'Big Bespoke AI Fest' की घोषणा की है। इस कैंपेन में चुनिंदा बिस्पोक AI होम अप्लायंसेस - जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और वॉशर-ड्रायर कॉम्बो - पर कैशबैक, एक्सटेंडेड वारंटी और फाइनेंस से जुड़े फायदे मिल रहे हैं, जिससे ग्राहकों का हजारों रुपये का फायदा हो रहा है। कैंपेन के तहत, कंपनी 99 रुपये में रेफ्रिजरेटर पर एक साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी दे रही है। सैमसंग पहली EMI खुद भरने जैसी सुविधा भी दे रही है। बता दें कि यह कैंपेन सीमित समय के लिए उपलब्ध रहेगा। अगर आप कम दाम में और किफायती कीमत में सैमसंग का फ्रिज या फिर कोई अन्य होम अप्लायंसेस लेना चाहते हैं, तो तुरंत इस ऑफर का लाभ उठा लीजिए वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। चलिए डिटेल में बताते हैं किस प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट मिलेगा।
सैमसंग बिग बिस्पोक AI फेस्ट ऑफर
फोनएरिना की रिपोर्ट के अनुसार, इस कैंपेन के तहत, सैमसंग चुनिंदा Bespoke AI अप्लायंसेज पर 19,470 रुपये तक का कैशबैक दे रहा है, जो भारत की आजादी के साल 1947 को दर्शाता है।
इन ऑफर में ये शामिल हैं:
- Big Bespoke AI Fest में ग्राहकों को चुनिंदा Bespoke AI अप्लायंसेज पर 19,470 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा।
- कैंपेन के तहत, चुनिंदा रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन पर सैमसंग केयर प्लस के साथ एक साल की एक्सटेंडेड वारंटी और बिना किसी अतिरिक्त खर्च के दो साल की अतिरिक्त वारंटी मिलेगी।
- कैंपेन के तहत, चुनिंदा सिंगल-डोर रेफ्रिजरेटर पर 99 रुपये में एक साल की एक्सटेंडेड वारंटी दी जाएगी।
- कैंपेन के तहत, ग्राहकों को सैमसंग फाइनेंस प्लस के जरिए जीरो डाउन पेमेंट का ऑप्शन भी मिलेगा।
- कैंपेन में, ग्राहकों को 20/5 फाइनेंस स्कीम के तहत 25kg वॉशर ड्रायर कॉम्बो पर ‘1 EMI Off’ का फायदा मिलेगा, जिसमें सैमसंग एलिजिबल 20-महीने की नो-कॉस्ट EMI खरीद पर पहली EMI का भुगतान करेगा।
- कैंपेन के तहत, चुनिंदा प्रोडक्ट कैटेगरी में 890 रुपये से शुरू होने वाली EMI का लाभ मिलेगा।
केवल 15 अगस्त तक चलेगा कैंपेन
Samsung Big Bespoke AI Fest कैंपेन 1 अगस्त से 15 अगस्त, 2026 तक चलेगा। इस कैंपेन के दौरान, ये ऑफर सैमसंग के ऑफिशियल ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनलों के साथ-साथ पूरे भारत में पार्टनर रिटेल नेटवर्क पर भी उपलब्ध होंगे।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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