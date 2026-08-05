आपकी 'EMI' भरेगा Samsung, फ्रिज, वॉशिंग मशीन पर तगड़ा ऑफर; मिलेगा 19,470 रुपये कैशबैक

Samsung Big Bespoke AI Fest में ग्राहकों को चुनिंदा Bespoke AI अप्लायंसेज पर 19,470 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। ग्राहकों को 1 EMI Off का फायदा मिलेगा, जिसमें सैमसंग एलिजिबल 20-महीने की नो-कॉस्ट EMI खरीद पर पहली EMI का भुगतान करेगा।

Samsung Big Bespoke AI Fest कैंपेन 1 अगस्त से 15 अगस्त, 2026 तक चलेगा।

फ्रिज, वॉशिंग मशीन या फिर कोई अन्य होम अप्लायंसेस खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खरीदारी करने का एकदम सही समय हो सकता है। सैमसंग अपने ग्राहकों के लिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खास ऑफर लेकर आई है। ऑफर के तहत, सैमसंग अपने फ्रिज, वॉशिंग मशीन और अन्य प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट की पेशकश कर रहा है। दरअसल, सैमसंग इंडिया ने स्वतंत्रता दिवस कैंपेन के तहत 'Big Bespoke AI Fest' की घोषणा की है। इस कैंपेन में चुनिंदा बिस्पोक AI होम अप्लायंसेस - जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और वॉशर-ड्रायर कॉम्बो - पर कैशबैक, एक्सटेंडेड वारंटी और फाइनेंस से जुड़े फायदे मिल रहे हैं, जिससे ग्राहकों का हजारों रुपये का फायदा हो रहा है। कैंपेन के तहत, कंपनी 99 रुपये में रेफ्रिजरेटर पर एक साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी दे रही है। सैमसंग पहली EMI खुद भरने जैसी सुविधा भी दे रही है। बता दें कि यह कैंपेन सीमित समय के लिए उपलब्ध रहेगा। अगर आप कम दाम में और किफायती कीमत में सैमसंग का फ्रिज या फिर कोई अन्य होम अप्लायंसेस लेना चाहते हैं, तो तुरंत इस ऑफर का लाभ उठा लीजिए वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। चलिए डिटेल में बताते हैं किस प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट मिलेगा।

सैमसंग बिग बिस्पोक AI फेस्ट ऑफर फोनएरिना की रिपोर्ट के अनुसार, इस कैंपेन के तहत, सैमसंग चुनिंदा Bespoke AI अप्लायंसेज पर 19,470 रुपये तक का कैशबैक दे रहा है, जो भारत की आजादी के साल 1947 को दर्शाता है।

इन ऑफर में ये शामिल हैं: - Big Bespoke AI Fest में ग्राहकों को चुनिंदा Bespoke AI अप्लायंसेज पर 19,470 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा।

- कैंपेन के तहत, चुनिंदा रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन पर सैमसंग केयर प्लस के साथ एक साल की एक्सटेंडेड वारंटी और बिना किसी अतिरिक्त खर्च के दो साल की अतिरिक्त वारंटी मिलेगी।

- कैंपेन के तहत, चुनिंदा सिंगल-डोर रेफ्रिजरेटर पर 99 रुपये में एक साल की एक्सटेंडेड वारंटी दी जाएगी।

- कैंपेन के तहत, ग्राहकों को सैमसंग फाइनेंस प्लस के जरिए जीरो डाउन पेमेंट का ऑप्शन भी मिलेगा।

- कैंपेन में, ग्राहकों को 20/5 फाइनेंस स्कीम के तहत 25kg वॉशर ड्रायर कॉम्बो पर ‘1 EMI Off’ का फायदा मिलेगा, जिसमें सैमसंग एलिजिबल 20-महीने की नो-कॉस्ट EMI खरीद पर पहली EMI का भुगतान करेगा।

- कैंपेन के तहत, चुनिंदा प्रोडक्ट कैटेगरी में 890 रुपये से शुरू होने वाली EMI का लाभ मिलेगा।