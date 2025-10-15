12 हजार से कम में मिल रहा सैमसंग का टीवी, मोटोरोला केवल ₹9499 का, मची लूट

संक्षेप: 12 हजार रुपये से कम के बजट में नया टीवी खरीदना चाह रहे हैं, तो हम आपको तीन जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में मोटोरोला और सैमसंग के एलईडी स्मार्ट टीवी भी हैं। इनमें सबसे सस्ता टीवी 9499 रुपये का है।

12 हजार रुपये से कम के बजट में नया टीवी खरीदना चाह रहे हैं, तो हम आपको तीन जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में मोटोरोला और सैमसंग के एलईडी स्मार्ट टीवी भी हैं। इन टीवी की कीमत 12 हजार रुपये से कम है। इन टीवी को आप फ्लिपकार्ट की बिग बैंग दिवाली सेल में कैशबैक और एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

Samsung 80 cm (32 Inch) HD Ready LED Smart Tizen TV (UA32T4380AKXXL) सैमसंग के इस टीवी की कीमत 11,999 रुपये है। टीवी पर 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। बैंक ऑफर में टीवी पर 10 पर्सेंट की छूट मिल सकती है। एक्सचेंज ऑफर में टीवी 2 हजार रुपये तक सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस टीवी में 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 50Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। टीवी डॉल्बी साउंड के साथ आता है।

MOTOROLA 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Google TV 2025 Edition (32HDGQMDDAQ) मोटोरोला के इस टीवी की कीमत फ्लिपकार्ट पर 9499 रुपये है। टीवी को आप 5 पर्सेंट के कैशबैक और 10 पर्सेंट के बैंक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। टीवी पर कंपनी 2 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दे रही है। यह टीवी QLED HD रेडी डिस्प्ले के साथ आता है। टीवी में आपको दमदार साउंड के लिए डॉल्बी ऑडियो के साथ 40 वॉट के स्पीकर मिलेंगे।