15 हजार रुपये से कम में मिल रहे सैमसंग और LG के LED TV, जबर्दस्त हैं फीचर

संक्षेप: कम बजट में ब्रैंडेड LED TV लेने की सोच रहे हैं, तो अमेजन पर आपके लिए तीन शानदार ऑप्शन हैं। सैमसंग और एलजी के इन टीवी की कीमत 15 हजार रुपये से कम है। इन टीवी में आपको डॉल्बी साउंड के साथ तगड़ा डिस्प्ले मिलेगा।

Sun, 9 Nov 2025 02:56 PM

कम बजट में ब्रैंडेड LED TV लेने की सोच रहे हैं, तो अमेजन पर आपके लिए तीन शानदार ऑप्शन हैं। ये टीवी सैमसंग और एलजी के हैं। इन टीवी की कीमत 15 हजार रुपये से कम है। इन टीवी में आपको डॉल्बी साउंड के साथ तगड़ा डिस्प्ले मिलेगा। अमेजन इंडिया पर ये टीवी कई शानदार ऑफर्स के साथ लिस्ट हैं। आप इन्हें एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL इस टीवी की कीमत 13490 रुपये है। टीवी पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस डिवाइस को 674 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी पर 2740 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। टीवी में आपको 50Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। यह एचडी रेडी डिस्प्ले HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है। इसमें आपको 20 वॉट का साउंड आउटपुट भी मिलेगा।

Samsung 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV UA32T4380AKXXL (Glossy Black) सैमसंग के इस टीवी की कीमत 13989 रुपये है। टीवी पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस टीवी को 699 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह टीवी 2740 रुपये तक सस्ता हो सकता है। टीवी के फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में दमदार साउंड के लिए डॉल्बी डिजिटल प्लस के साथ 20 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है।