15 हजार रुपये से कम में मिल रहे सैमसंग और LG के LED TV, जबर्दस्त हैं फीचर
संक्षेप: कम बजट में ब्रैंडेड LED TV लेने की सोच रहे हैं, तो अमेजन पर आपके लिए तीन शानदार ऑप्शन हैं। सैमसंग और एलजी के इन टीवी की कीमत 15 हजार रुपये से कम है। इन टीवी में आपको डॉल्बी साउंड के साथ तगड़ा डिस्प्ले मिलेगा।
सम्बंधित सुझाव
39% OFF
Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
- Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
₹38990₹63900
खरीदिये
40% OFF
LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
- LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
₹39990₹66290
खरीदिये
47% OFF
VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
- VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
₹13299₹24999
खरीदिये
18% OFF
Samsung 108 cm (43 inches) FHD Smart LED TV UA43F5550FUXXL
- Samsung 108 cm (43 inches) FHD Smart LED TV UA43F5550FUXXL
₹22490₹27500
खरीदिये
कम बजट में ब्रैंडेड LED TV लेने की सोच रहे हैं, तो अमेजन पर आपके लिए तीन शानदार ऑप्शन हैं। ये टीवी सैमसंग और एलजी के हैं। इन टीवी की कीमत 15 हजार रुपये से कम है। इन टीवी में आपको डॉल्बी साउंड के साथ तगड़ा डिस्प्ले मिलेगा। अमेजन इंडिया पर ये टीवी कई शानदार ऑफर्स के साथ लिस्ट हैं। आप इन्हें एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
सम्बंधित सुझाव
39% OFF
Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
- Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
₹38990₹63900
खरीदिये
40% OFF
LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
- LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
₹39990₹66290
खरीदिये
47% OFF
VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
- VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
₹13299₹24999
खरीदिये
18% OFF
Samsung 108 cm (43 inches) FHD Smart LED TV UA43F5550FUXXL
- Samsung 108 cm (43 inches) FHD Smart LED TV UA43F5550FUXXL
₹22490₹27500
खरीदिये
Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL
इस टीवी की कीमत 13490 रुपये है। टीवी पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस डिवाइस को 674 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी पर 2740 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। टीवी में आपको 50Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। यह एचडी रेडी डिस्प्ले HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है। इसमें आपको 20 वॉट का साउंड आउटपुट भी मिलेगा।
Samsung 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV UA32T4380AKXXL (Glossy Black)
सैमसंग के इस टीवी की कीमत 13989 रुपये है। टीवी पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस टीवी को 699 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह टीवी 2740 रुपये तक सस्ता हो सकता है। टीवी के फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में दमदार साउंड के लिए डॉल्बी डिजिटल प्लस के साथ 20 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है।
LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA
यह टीवी अमेजन इंडिया पर 13489 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। इस टीवी पर 1 हजार रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। टीवी पर आपको 674 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस टीवी की कीमत को 2740 रुपये तक कम कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो यह टीवी 60Hz के रिफ्रेश रेट वाले एचडी रेडी डिस्प्ले के साथ आता है। टीवी में आपको एआई साउंड और वर्चुअल सराउंड साउंड 5.1 अप-मिक्स के साथ 10 वॉट का साउंड आउटपुट मिलेगा। यह टीवी α5 Gen 6 AI पर काम करता है।
सम्बंधित सुझाव
41% OFF
Philips 108 cm (43 inches) 6100 Series Frameless Full HD Smart LED Google TV 43PFT6130/94
- Philips 108 cm (43 inches) 6100 Series Frameless Full HD Smart LED Google TV 43PFT6130/94
₹18999₹31999
खरीदिये
21% OFF
Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Mini-LED Neo-QLED Smart TV QA65QN85FAULXL
- Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Mini-LED Neo-QLED Smart TV QA65QN85FAULXL
₹152990₹193500
खरीदिये
54% OFF
TCL 101 cms (40 inches) V5C Series Full HD Smart QLED TV Google TV 40V5C
- TCL 101 cms (40 inches) V5C Series Full HD Smart QLED TV Google TV 40V5C
₹16490₹35990
खरीदिये
67% OFF
VW 109 cm (43 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW43GQ1
- VW 109 cm (43 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW43GQ1
₹16499₹49999
खरीदिये
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।