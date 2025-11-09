Hindustan Hindi News
15 हजार रुपये से कम में मिल रहे सैमसंग और LG के LED TV, जबर्दस्त हैं फीचर

15 हजार रुपये से कम में मिल रहे सैमसंग और LG के LED TV, जबर्दस्त हैं फीचर

संक्षेप: कम बजट में ब्रैंडेड LED TV लेने की सोच रहे हैं, तो अमेजन पर आपके लिए तीन शानदार ऑप्शन हैं। सैमसंग और एलजी के इन टीवी की कीमत 15 हजार रुपये से कम है। इन टीवी में आपको डॉल्बी साउंड के साथ तगड़ा डिस्प्ले मिलेगा।

Sun, 9 Nov 2025 02:56 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
discount

39% OFF

Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL

Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL

  • checkSamsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
amazon-logo

₹38990

₹63900

खरीदिये

discount

40% OFF

LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA

LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA

  • checkLG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
amazon-logo

₹39990

₹66290

खरीदिये

discount

47% OFF

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

  • checkVW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
amazon-logo

₹13299

₹24999

खरीदिये

discount

18% OFF

Samsung 108 cm (43 inches) FHD Smart LED TV UA43F5550FUXXL

Samsung 108 cm (43 inches) FHD Smart LED TV UA43F5550FUXXL

  • checkSamsung 108 cm (43 inches) FHD Smart LED TV UA43F5550FUXXL
amazon-logo

₹22490

₹27500

खरीदिये

discount

48% OFF

VW ( Visio World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)

VW ( Visio World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)

  • checkVW ( Visio World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)
amazon-logo

₹10999

₹20999

खरीदिये

कम बजट में ब्रैंडेड LED TV लेने की सोच रहे हैं, तो अमेजन पर आपके लिए तीन शानदार ऑप्शन हैं। ये टीवी सैमसंग और एलजी के हैं। इन टीवी की कीमत 15 हजार रुपये से कम है। इन टीवी में आपको डॉल्बी साउंड के साथ तगड़ा डिस्प्ले मिलेगा। अमेजन इंडिया पर ये टीवी कई शानदार ऑफर्स के साथ लिस्ट हैं। आप इन्हें एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL

इस टीवी की कीमत 13490 रुपये है। टीवी पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस डिवाइस को 674 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी पर 2740 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। टीवी में आपको 50Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। यह एचडी रेडी डिस्प्ले HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है। इसमें आपको 20 वॉट का साउंड आउटपुट भी मिलेगा।

Samsung 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV UA32T4380AKXXL (Glossy Black)

सैमसंग के इस टीवी की कीमत 13989 रुपये है। टीवी पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस टीवी को 699 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह टीवी 2740 रुपये तक सस्ता हो सकता है। टीवी के फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में दमदार साउंड के लिए डॉल्बी डिजिटल प्लस के साथ 20 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है।

ये भी पढ़ें:ऐपल के फोल्डेबल फोन में मिलेगा कमाल का सेल्फी कैमरा, सामने आई बड़ी जानकारी

LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA

यह टीवी अमेजन इंडिया पर 13489 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। इस टीवी पर 1 हजार रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। टीवी पर आपको 674 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस टीवी की कीमत को 2740 रुपये तक कम कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो यह टीवी 60Hz के रिफ्रेश रेट वाले एचडी रेडी डिस्प्ले के साथ आता है। टीवी में आपको एआई साउंड और वर्चुअल सराउंड साउंड 5.1 अप-मिक्स के साथ 10 वॉट का साउंड आउटपुट मिलेगा। यह टीवी α5 Gen 6 AI पर काम करता है।

