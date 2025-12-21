Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़samsung and lg led smart tv at just rupees 13990 without any offer on amazon

सैमसंग और LG के स्मार्ट टीवी को खरीदने का सबसे शानदार मौका, कीमत मात्र ₹13990, फीचर कमाल के

संक्षेप:

अमेजन पर इन दोनों कंपनियों के टीवी बिना किसी ऑफर मात्र 13990 रुपये में मिल रहे हैं। खास बात है कि आप इन टीवी की कीमत को कैशबैक और बैंक ऑफर में कम भी कर सकते हैं। इन टीवी में आपको जबर्दस्त साउंड मिलेगा।

Dec 21, 2025 02:46 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

बेहद किफायती दाम में ब्रैंडेड एलईडी टीवी तलाश रहे हैं, तो अमेजन पर आपके लिए जबर्दस्त ऑप्शन मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं सैमसंग और एलजी के एलईडी टीवी की। अमेजन पर इन दोनों कंपनियों के टीवी बिना किसी ऑफर मात्र 13990 रुपये में मिल रहे हैं। खास बात है कि आप इन टीवी की कीमत को कैशबैक और बैंक ऑफर में कम भी कर सकते हैं। इन टीवी में आपको जबर्दस्त साउंड और बेस्ट-इन-सेगमेंट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन टीवी के बारे में।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
सैमसंग और LG के स्मार्ट टीवी को खरीदने का सबसे शानदार मौका, कीमत मात्र ₹13990, फीचर कमाल के

Samsung 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV UA32T4380AKXXL

इस टीवी की कीमत 13990 रुपये है। आप इस टीवी को 500 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। टीवी पर 699 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी शानदार बेजललेस डिजाइन के साथ आता है। इसमें कंपनी 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दे रही है। दमदार साउंड के लिए टीवी में डॉल्बी डिजिटल प्लस के साथ 20 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है।

Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL

यह टीवी अमेजन पर 13990 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। आप इस टीवी को 31 दिसंबर तक 500 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। टीवी पर कंपनी 699 रुपये का कैशबैक दे रही है। यह टीवी 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन वाले डिस्प्ले के साथ आता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 50Hz का है। टीवी में आपको 20 वॉट का साउंड मिलेगा। टीवी की साउंड क्वॉलिटी Q-Symphony से और बेहतर हो जाती है।

LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA

यह टीवी 13990 रुपये का है। एलजी के इस टीवी को आप 500 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। टीवी पर 699 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। यह टीवी कई शानदार फीचर्स के साथ आता है। इसमें आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ बेहतरीन एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह टीवी Virtual Surround Sound 5.1 up-mix के साथ आता है, जो घर में आपको थिएटर वाला फील देगा।

ये भी पढ़ें:7000mAh की बैटरी वाले तीन बेजोड़ फोन, सबसे सस्ते की कीमत ₹8500 से भी कम

इन टीवी पर भी धाकड़ डील

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Smart TV Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।