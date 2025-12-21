सैमसंग और LG के स्मार्ट टीवी को खरीदने का सबसे शानदार मौका, कीमत मात्र ₹13990, फीचर कमाल के

संक्षेप: अमेजन पर इन दोनों कंपनियों के टीवी बिना किसी ऑफर मात्र 13990 रुपये में मिल रहे हैं। खास बात है कि आप इन टीवी की कीमत को कैशबैक और बैंक ऑफर में कम भी कर सकते हैं। इन टीवी में आपको जबर्दस्त साउंड मिलेगा।

बेहद किफायती दाम में ब्रैंडेड एलईडी टीवी तलाश रहे हैं, तो अमेजन पर आपके लिए जबर्दस्त ऑप्शन मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं सैमसंग और एलजी के एलईडी टीवी की। अमेजन पर इन दोनों कंपनियों के टीवी बिना किसी ऑफर मात्र 13990 रुपये में मिल रहे हैं। खास बात है कि आप इन टीवी की कीमत को कैशबैक और बैंक ऑफर में कम भी कर सकते हैं। इन टीवी में आपको जबर्दस्त साउंड और बेस्ट-इन-सेगमेंट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन टीवी के बारे में।

Samsung 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV UA32T4380AKXXL इस टीवी की कीमत 13990 रुपये है। आप इस टीवी को 500 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। टीवी पर 699 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी शानदार बेजललेस डिजाइन के साथ आता है। इसमें कंपनी 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दे रही है। दमदार साउंड के लिए टीवी में डॉल्बी डिजिटल प्लस के साथ 20 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है।

Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL यह टीवी अमेजन पर 13990 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। आप इस टीवी को 31 दिसंबर तक 500 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। टीवी पर कंपनी 699 रुपये का कैशबैक दे रही है। यह टीवी 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन वाले डिस्प्ले के साथ आता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 50Hz का है। टीवी में आपको 20 वॉट का साउंड मिलेगा। टीवी की साउंड क्वॉलिटी Q-Symphony से और बेहतर हो जाती है।

LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA यह टीवी 13990 रुपये का है। एलजी के इस टीवी को आप 500 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। टीवी पर 699 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। यह टीवी कई शानदार फीचर्स के साथ आता है। इसमें आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ बेहतरीन एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह टीवी Virtual Surround Sound 5.1 up-mix के साथ आता है, जो घर में आपको थिएटर वाला फील देगा।

