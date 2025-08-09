16 हजार से कम में खरीदें सैमसंग और एलजी के स्मार्ट टीवी, सबसे सस्ता मात्र 11990 रुपये का samsung and lg affordable smart tv priced under rupees 16000 offering best sound and display, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़samsung and lg affordable smart tv priced under rupees 16000 offering best sound and display

16 हजार से कम में खरीदें सैमसंग और एलजी के स्मार्ट टीवी, सबसे सस्ता मात्र 11990 रुपये का

ये टीवी बेहद किफायती दाम में धांसू फीचर ऑफर कर रहे हैं। 16 हजार रुपये से कम के इन टीवी में आपको बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले और दमदार साउंड मिलेगा। खास बात है कि इन टीवी को आप बंपर डिस्काउंट और कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 02:45 PM
share Share
Follow Us on

सैमसंग या एलजी का टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको तीन शानदार ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये एलईडी स्मार्ट टीवी बेहद किफायती दाम में धांसू फीचर ऑफर कर रहे हैं। 16 हजार रुपये से कम के इन टीवी में आपको बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले और दमदार साउंड मिलेगा। खास बात है कि इन टीवी को आप बंपर डिस्काउंट और कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। इन टीवी पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। आइए जानते हैं इन टीवी पर दिए जा रहे ऑफर के बारे में।

16 हजार से कम में खरीदें सैमसंग और एलजी के स्मार्ट टीवी, सबसे सस्ता मात्र 11990 रुपये का

Samsung 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV UA32T4380AKXXL (Glossy Black)

इस टीवी की कीमत 14599 रुपये है। टीवी पर आपको 1 हजार रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी मिलेगा। कंपनी इस टीवी पर तगड़ा कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस टीवी की कीमत को 2670 रुपये तक कम कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में आपको 32 इंच का शानदार एचडी डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। टीवी में दमदार साउंड के लिए आपको 20 वॉट का ऑडियो आउटपुट भी मिलेगा। इसमें कंपनी डॉल्बी डिजिटल प्लस भी ऑफर कर रही है।

Loading Suggestions...

Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL

सैमसंग के इस टीवी की कीमत 11,990 रुपये है। टीवी पर 1 हजार रुपये तक का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस फोन को 599 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी पर 2670 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस फोन में 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ एचडी डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में दमदार साउंड के लिए Q-Symphony के साथ 20 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है।

Loading Suggestions...

LG 80 cms (32 inches) LR600 Series Smart webOS IPS LED TV 32LR600B6LC

आप इस टीवी को 15990 रुपये में खरीद सकते हैं। टीवी पर कंपनी एक हजार रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दे रही है। टीवी 799 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीदा जा सकता है। टीवी की कीमत को एक्सचेंज ऑफर में आप और कम कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो कंपनी इस टीवी में 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले दे रही है। फोन जबर्दस्त साउंड के साथ आता है। इसमें आपको 5.1 सराउंड साउंड के साथ 20 वॉट का ऑडियो आउटपुट मिलेगा।

ये भी पढ़ें:₹350 से कम के प्लान्स ने कराई यूजर्स की मौज, मिलेगा डेली डेटा, जियो टीवी भी
Loading Suggestions...
Samsung Smart TV Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।