Samsung लाया कैमरा वाले AI Smart Glasses, Gemini सपोर्ट के साथ 9 घंटे तक चलेंगे
Samsung ने Google Gemini AI और Android XR प्लेटफॉर्म से लैस नए AI Smart Glasses पेश किए हैं। इनमें कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर के साथ AI फीचर्स मिलेंगे और रिपोर्ट के मुताबिक बैटरी करीब 9 घंटे तक चल सकती है।
साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung ने AI और स्मार्ट वियरेबल टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने नए AI Smart Glasses पेश किए हैं। कंपनी के ये स्मार्ट ग्लासेज Google के Gemini AI और Android XR प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर काम करते हैं। इनका मकसद यूजर्स को बिना फोन निकाले रोजमर्रा के कई कामों में AI की मदद उपलब्ध कराना है।
स्मार्ट ग्लासेज की सबसे खास बात इनका AI इंटीग्रेशन है। यूजर Gemini की मदद से मैसेज की समरी जान सकता है, रियल-टाइम ट्रांसलेशन कर सकता है और आसपास की चीजों को समझने में AI की मदद ले सकता है। इसके अलावा ग्लासेज नेविगेशन में भी मदद कर सकते हैं, जिससे रास्ता खोजने के लिए बार-बार स्मार्टफोन देखने की जरूरत कम हो सकती है।
आईवियर ब्रैंड्स के साथ पार्टनरशिप
Samsung के AI Smart Glasses को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये सामान्य चश्मे की तरह दिखें और रोजाना इस्तेमाल किए जा सकें। कंपनी ने इनके डिजाइन को लेकर Gentle Monster और Warby Parker जैसे आईवियर ब्रैंड्स के साथ साझेदारी की है। सामने आई जानकारी के मुताबिक, इनमें कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर जैसे हार्डवेयर दिए गए हैं, जबकि रिकॉर्डिंग के दौरान एक इंडिकेटर LED प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए काम करती है।
स्मार्ट ग्लासेज में Gemini के साथ Samsung का Bixby वॉयस असिस्टेंट भी सपोर्ट किया जा सकता है। यूजर वॉइस कमांड के जरिए कई काम कर सकता है। इसके अलावा ग्लासेज से मिलने वाले विजुअल और ऑडियो इनपुट को AI समझकर यूजर को रिफरेंस के हिसाब से जवाब देने में मदद कर सकता है। यह फीचर स्मार्ट ग्लासेज को सिर्फ कैमरा और ऑडियो डिवाइस के बजाय एक AI असिस्टेंट के तौर पर यूज किया जा सकता है।
मिलेगा लंबी बैटरी लाइफ का फायदा
बैटरी के मामले में भी Samsung के नए स्मार्ट ग्लासेज काफी दमदार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इनकी बैटरी एक बार चार्ज करने पर करीब 9 घंटे तक चल सकती है। साथ में दिया गया चार्जिंग केस एक्सट्रा चार्जिंग की सुविधा देता है, जिससे इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
हालांकि, Samsung ने अभी इन स्मार्ट ग्लासेज की कीमत और सटीक लॉन्च डेट की पूरी जानकारी पब्लिक नहीं की है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इन्हें 2026 के Fall Season में लॉन्च किया जा सकता है। शुरुआत में कुछ चुनिंदा मार्केट्स में इनकी उपलब्धता देखने को मिल सकती है। भारत में इस लॉन्च को लेकर अब तक कंपनी की ओर से कोई संकेत नहीं मिले हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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