Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Samsung Accidentally Leaks Galaxy S26 Ultra Privacy Display Through New Good Lock Features
कोई और नहीं देख पाएगा आपके Samsung फोन की स्क्रीन, आ गया धांसू Privacy Display फीचर

कोई और नहीं देख पाएगा आपके Samsung फोन की स्क्रीन, आ गया धांसू Privacy Display फीचर

संक्षेप:

Samsung के Good Lock ऐप में सामने आए नए फीचर्स से Galaxy S26 Ultra के Privacy Display का संकेत मिला है। यह फीचर पब्लिक प्लेस में स्क्रीन की प्राइवेसी को और बेहतर बना सकता है।

Jan 23, 2026 05:25 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra

  • checkTitanium Black
  • check16GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage

₹159999

और जाने

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹134900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

discount

12% OFF

Google Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel 10 Pro Fold

  • checkMoonstone
  • check16GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹151499

₹172999

खरीदिये

Vivo X Fold 3 Pro

Vivo X Fold 3 Pro

  • checkCelestial Black
  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage

₹159999

और जाने

साउथ कोरियन टेक कंपनी सैमसंग अपने आने वाले फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S26 Ultra को लेकर चर्चा में है। हाल ही में सामने आए एक नए लीक में दावा किया गया है कि कंपनी ने Galaxy S26 Ultra के एक खास फीचर Privacy Display की ओर इशारा कर दिया है। यह संकेत Samsung के कस्टमाइजेशन ऐप Good Lock के नए फीचर्स को दिखाते वक्त सामने आया है। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra

  • checkTitanium Black
  • check16GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage

₹159999

और जाने

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹134900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

discount

12% OFF

Google Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel 10 Pro Fold

  • checkMoonstone
  • check16GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹151499

₹172999

खरीदिये

Vivo X Fold 3 Pro

Vivo X Fold 3 Pro

  • checkCelestial Black
  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage

₹159999

और जाने

क्या है ‘Privacy Display’ फीचर?

लीक के मुताबिक, Galaxy S26 Ultra में मिलने वाला Privacy Display फीचर यूजर्स की स्क्रीन प्राइवेसी को और बेहतर करेगा। इस फीचर के जरिए फोन की स्क्रीन को साइड एंगल से देखने पर कंटेंट साफ दिखाई नहीं देगा, जिससे पब्लिक प्लेसेज में डाटा चोरी या झांकने (shoulder surfing) का खतरा कम हो जाएगा। माना जा रहा है कि यह फीचर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से काम करेगा, जो इसे मौजूदा प्राइवेसी मोड्स से ज्यादा एडवांस बनाएगा।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में Samsung का 5G फोन, 5000mAh बैटरी और 50MP कैमरा भी

Good Lock के नए फीचर्स से हुआ खुलासा

स्मार्टफोन मेकर ने हाल ही में अपने कस्टमाइजेशन टूल Good Lock के कुछ नए फीचर्स को टीज किया था। इसी दौरान एक स्क्रीन या सेटिंग का जिक्र सामने आया, जिसमें ‘Privacy Display’ जैसा ऑप्शन दिखा। टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सीधे तौर पर Galaxy S26 Ultra से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि Good Lock आमतौर पर सैमसंग के प्रीमियम डिवाइसेज के नए फीचर्स को सपोर्ट करता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

6% OFF

Vivo X Fold 5

Vivo X Fold 5

  • checkTitanium
  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage
amazon-logo

₹149998

₹159999

खरीदिये

discount

6% OFF

Vivo X Fold 5G

Vivo X Fold 5G

  • checkWhite
  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage
amazon-logo

₹149998

₹159999

खरीदिये

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

discount

13% OFF

Poco M8 5G

Poco M8 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77 inch Display Size
flipkart-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

प्राइवेसी पर फोकस कर रहा है Samsung

सैमसंग पिछले कुछ सालों से यूजर प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर खास ध्यान दे रहा है। Knox सिक्योरिटी, Secure Folder और एडवांस ऐप परमिशन जैसे फीचर्स के बाद अब Privacy Display कंपनी की इसी स्ट्रेटजी का अगला कदम माना जा रहा है। अगर यह फीचर Galaxy S26 Ultra में आता है तो यह प्राइवेसी के मामले में Apple और बाकी प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रैंड्स को कड़ी टक्कर दे सकता है।

ये भी पढ़ें:मौका! Amazon Sale में Samsung फोन्स पर बंपर डिस्काउंट, ये रहीं टॉप-10 डील्स

बताते चलें, कंपनी की ओर से Galaxy S26 Ultra या Privacy Display फीचर को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लीक्स को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि कंपनी अपने Galaxy S26 सीरीज के लॉन्च इवेंट में इन फीचर्स से पर्दा उठा सकती है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Samsung Samsung Mobile Samsung Galaxy अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।