Samsung के महंगे फोन में चार्जिंग के दौरान हुआ था धमाका; कंपनी ने मानी गलती, मुआवजा भी देगी

संक्षेप: सैमसंग के फ्लैगशिप लाइनअप के महंगे फोन Galaxy S25+ में चार्जिंग के दौरान आग लगने के मामले में कंपनी ने जिम्मेदारी ली है। ब्रैंड ने पेशकश की है कि फोन की कीमत के अलावा अलग से मुआवजा भी दिया जाएगा।

Follow Us on

Jan 23, 2026 07:12 pm IST

साउथ कोरियन टेक ब्रैंड Samsung के प्रीमियम स्मार्टफोन Galaxy S25+ में चार्जिंग के दौरान आग लगने से जुड़े एक मामले में बड़ा अपडेट मिला है। पिछले साल के बताए जा रहे मामले में Samsung Galaxy S25+ में हुआ ब्लास्ट के बाद अब कंपनी ने गलती मानी है और मुआवजा देने की पेशकश भी की है। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।

Android Authority की रिपोर्ट के मुताबिक, फोन में आग लगने से जुड़े पूरे वाकये की जानकारी एक Reddit यूजर ने दी थी। उसने बताया था कि करीब दो महीने पुराने Galaxy S25+ को रात में चार्जिंग में लगाया था और इस दौरान फोन गर्म करने के बाद उसमें आग लग गई और ब्लास्ट हो गया। आग तेजी से फैलने से घर का कारपेट जलने लगा और धुएं की वजह से घर के कुछ लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी।

रिपोर्ट में सामने आई ब्लास्ट की वजह यूजर ने दावा किया कि ब्लास्ट के वक्त फोन को सैमसंग के ऑफीशियल चार्जर और केबल से ही चार्ज किया जा रहा था। इस मामले की जांच करने वाली फायर डिपार्टनेंट टीम ने अपनी रिपोर्ट में थर्मल रनवे को जिम्मेदार ठहराया था। इस स्थिति में फोन की बैटरी का तापमान तेजी से बढ़ता है और नियंत्रित ना होने की स्थिति में उसमें आग लग जाती है या धमाका हो सकता है।

सैमसंग ने भी की थी इंटरनल जांच मामले से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स और फोटोज यूजर ने सैमसंग को सौंप दिए थे, जिसके बाद कंपनी की ओर से भी इस मामले की इंटरनल जांच की गई और कहा कि उसके रिव्यू में कोई बाहरी वजह भी जिम्मेदार लग रही है। हालांकि, जांच के दौरान इस बात को सही साबित करने वाले कोई सबूत नहीं मिले और सैमसंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है।

कंपनी ने यूजर को Galaxy S25+ की पूरी कीमत लौटाने की पेशकश की है। इसके अलावा प्रॉपर्टी डैमेज, मेडिकल जांच से जुड़े खर्च और यूजर को हुई परेशानी के लिए कंपनी अलग से मुआवजा भी देगी। कंपनी ने कहा है कि यह अपनी तरह का एकलौता मामला है और अन्य डिवाइसेज में किसी तरह की खामी नहीं पाई गई है। सैमसंग ने साफ किया कि वह अपने यूजर्स की सुरक्षा और उनके अनुभव को लेकर पूरी तरह गंभीर है।