Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Samsung Accepts Liability After Galaxy S25 Plus Explodes During Charging Offers Compensation
Samsung के महंगे फोन में चार्जिंग के दौरान हुआ था धमाका; कंपनी ने मानी गलती, मुआवजा भी देगी

Samsung के महंगे फोन में चार्जिंग के दौरान हुआ था धमाका; कंपनी ने मानी गलती, मुआवजा भी देगी

संक्षेप:

सैमसंग के फ्लैगशिप लाइनअप के महंगे फोन Galaxy S25+ में चार्जिंग के दौरान आग लगने के मामले में कंपनी ने जिम्मेदारी ली है। ब्रैंड ने पेशकश की है कि फोन की कीमत के अलावा अलग से मुआवजा भी दिया जाएगा। 

Jan 23, 2026 07:12 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

3% OFF

Samsung Galaxy S25 FE 5G

Samsung Galaxy S25 FE 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size
amazon-logo

₹58499

₹59999

खरीदिये

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro

  • checkUrban Blue/Diary White
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹72999

₹79999

खरीदिये

Oppo Find X8 Ultra

Oppo Find X8 Ultra

  • checkMatte Black
  • check2GB or 16GB RAM
  • check256GB

₹76000

और जाने

साउथ कोरियन टेक ब्रैंड Samsung के प्रीमियम स्मार्टफोन Galaxy S25+ में चार्जिंग के दौरान आग लगने से जुड़े एक मामले में बड़ा अपडेट मिला है। पिछले साल के बताए जा रहे मामले में Samsung Galaxy S25+ में हुआ ब्लास्ट के बाद अब कंपनी ने गलती मानी है और मुआवजा देने की पेशकश भी की है। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

3% OFF

Samsung Galaxy S25 FE 5G

Samsung Galaxy S25 FE 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size
amazon-logo

₹58499

₹59999

खरीदिये

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro

  • checkUrban Blue/Diary White
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹72999

₹79999

खरीदिये

Oppo Find X8 Ultra

Oppo Find X8 Ultra

  • checkMatte Black
  • check2GB or 16GB RAM
  • check256GB

₹76000

और जाने

Android Authority की रिपोर्ट के मुताबिक, फोन में आग लगने से जुड़े पूरे वाकये की जानकारी एक Reddit यूजर ने दी थी। उसने बताया था कि करीब दो महीने पुराने Galaxy S25+ को रात में चार्जिंग में लगाया था और इस दौरान फोन गर्म करने के बाद उसमें आग लग गई और ब्लास्ट हो गया। आग तेजी से फैलने से घर का कारपेट जलने लगा और धुएं की वजह से घर के कुछ लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में Samsung का 5G फोन, 5000mAh बैटरी और 50MP कैमरा भी

रिपोर्ट में सामने आई ब्लास्ट की वजह

यूजर ने दावा किया कि ब्लास्ट के वक्त फोन को सैमसंग के ऑफीशियल चार्जर और केबल से ही चार्ज किया जा रहा था। इस मामले की जांच करने वाली फायर डिपार्टनेंट टीम ने अपनी रिपोर्ट में थर्मल रनवे को जिम्मेदार ठहराया था। इस स्थिति में फोन की बैटरी का तापमान तेजी से बढ़ता है और नियंत्रित ना होने की स्थिति में उसमें आग लग जाती है या धमाका हो सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

6% OFF

Oppo Find X9 5G

Oppo Find X9 5G

  • checkSpace Black
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹74999

₹79999

खरीदिये

discount

24% OFF

Google Pixel 10

Google Pixel 10

  • checkChalk White
  • check12 GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹68780

₹89999

खरीदिये

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

discount

13% OFF

Poco M8 5G

Poco M8 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77 inch Display Size
flipkart-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹33999

₹36999

खरीदिये

सैमसंग ने भी की थी इंटरनल जांच

मामले से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स और फोटोज यूजर ने सैमसंग को सौंप दिए थे, जिसके बाद कंपनी की ओर से भी इस मामले की इंटरनल जांच की गई और कहा कि उसके रिव्यू में कोई बाहरी वजह भी जिम्मेदार लग रही है। हालांकि, जांच के दौरान इस बात को सही साबित करने वाले कोई सबूत नहीं मिले और सैमसंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है।

ये भी पढ़ें:मौका! Amazon Sale में Samsung फोन्स पर बंपर डिस्काउंट, ये रहीं टॉप-10 डील्स

कंपनी ने यूजर को Galaxy S25+ की पूरी कीमत लौटाने की पेशकश की है। इसके अलावा प्रॉपर्टी डैमेज, मेडिकल जांच से जुड़े खर्च और यूजर को हुई परेशानी के लिए कंपनी अलग से मुआवजा भी देगी। कंपनी ने कहा है कि यह अपनी तरह का एकलौता मामला है और अन्य डिवाइसेज में किसी तरह की खामी नहीं पाई गई है। सैमसंग ने साफ किया कि वह अपने यूजर्स की सुरक्षा और उनके अनुभव को लेकर पूरी तरह गंभीर है।

(फोटो: प्रतीकात्मक)

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Samsung Samsung Mobile Samsung Galaxy अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।