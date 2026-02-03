Hindustan Hindi News
खुशखबरी! Samsung के इन 60 पुराने फोन्स को जल्द मिलेगा बड़ा अपडेट; Sharp होगा कैमरा, बढ़ेगी सुरक्षा, देखें लिस्ट

खुशखबरी! Samsung के इन 60 पुराने फोन्स को जल्द मिलेगा बड़ा अपडेट; Sharp होगा कैमरा, बढ़ेगी सुरक्षा, देखें लिस्ट

Samsung यूजर्स के लिए खुशखबरी है। जल्द सैमसंग के पुराने फोन्स को One UI 8.5 अपडेट 2026 में आने वाला है। इसे Galaxy S26 सीरीज के साथ लॉन्च किया जाएगा। इस अपडेट के नए फीचर्स और सिस्टम में सुधार होगा। देखें आपका फोन अपडेट लिस्ट में शामिल है या नहीं।

Feb 03, 2026 11:36 am IST Himani Gupta
Samsung यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। क्योंकि सैमसंग के पुराने स्मार्टफोन्स को जल्द One UI 8.5 अपडेट मिलने वाला है, जो Android 16 पर बेस्ड है और पिछले One UI 8 से कई नए बदलाव लेकर आएगा। यह नया अपडेट कंपनी के फ्लैगशिप फोन Galaxy S26 सीरीज के साथ आने वाला है। इसके बाद धीरे-धीरे अन्य गैलेक्सी डिवाइसों तक पहुंचेगी। One UI 8.5 सिर्फ एक छोटा अपडेट नहीं है बल्कि इसमें कई सिस्टम-लेवल सुधार, नए विजुअल, बेहतर सुरक्षा फीचर्स और बेहतर कस्टमाइज़ेशन शामिल होने की उम्मीद है। जैसा कि Samsung ने पिछले साल One UI 8 को Android 16 के साथ लॉन्च किया था।

One UI 8.5 अपडेट कब तक आएगा

Samsung की प्लानिंग है कि One UI 8.5 अपडेट सबसे पहले Galaxy S26 सीरीज के लॉन्च के साथ आए। यह सीरीज फरवरी के एंड में लॉन्च होगी, और फिर मार्च में सेल शुरू होगी। इसके कुछ हफ्ते बाद Samsung पुराने Galaxy फोन्स में One UI 8.5 को रोलआउट करेगा।

कौन-कौन से Samsung स्मार्टफोन्स को मिलेगा One UI 8.5 अपडेट

Samsung ने अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो डिवाइस पहले One UI 8 (Android 16) अपडेट पा चुके हैं, उन्हें One UI 8.5 मिलने की उम्मीद है। इसमें शामिल हैं:

- Galaxy S21 FE

Galaxy Z Series

- Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7

- Galaxy Z Fold SE, Z Fold 6, Z Flip 6

- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

- Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Galaxy Tab Series

- Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 Lite

- Tab S10 FE, Tab S10 FE+

- Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+

- Tab S8, S8+, S8 Ultra

- A11, A11+, A9, A9+

- Tab Active 5, Active 5 Pro

Galaxy A, F, M, XCover Series

- Galaxy A73, A56, A55, A54, A53

- A36, A35, A34, A33, A26, A25, A24

- A17, A16, A15, A07

- F56, F55, F54, F36, F34, F16

- M56, M55, M54, M53, M36, M34

- XCover 7, XCover 7 Pro

One UI 8.5 में नए फीचर्स

Samsung का One UI 8.5 अपडेट सिर्फ एक छोटा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। इस अपडेट के बाद सबसे बड़ा बदलाव Photo Assist है जिससे फोटो और कंटेंट क्रिएशन और भी आसान हो जाता है। फोटो शेयर करना भी अब स्मार्ट होगा। Quick Share अब फोटो में मौजूद लोगों को पहचानकर खुद-ब-खुद उन्हें शेयर करने के लिए सुझाव देगा। सुरक्षा और प्राइवेसी अब पहले से भी मजबूत है। अपडेट में Theft Protection जैसे टूल्स जोड़े गए हैं, ताकि अगर फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो डेटा और डिवाइस सुरक्षित रहे। बैटरी और पावर मेनू को भी रीडिजाइन किया गया है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
