Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Samsung 6 year OS update 50MP camera Galaxy A16 5G price drop by 4000 rupees from launch price best selling phone 2025

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

17% OFF

Samsung Galaxy A16

Samsung Galaxy A16

  • checkGold
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹17900

₹21499

खरीदिये

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB (Expand Up to 18GB) RAM
  • check256GB Storage

₹15999

और जाने

discount

18% OFF

Realme C85

Realme C85

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
amazon-logo

₹16399

₹19999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹17499

₹18999

खरीदिये

Realme P4 5G

Realme P4 5G

  • checkPink
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage

₹17499

और जाने

लॉन्च प्राइस से ₹4000 सस्ता हुआ Samsung का 50MP कैमरा, 6 साल नॉन-स्टॉप चलने वाला इस साल का बेस्ट-सेलिंग फोन

लॉन्च प्राइस से ₹4000 सस्ता हुआ Samsung का 50MP कैमरा, 6 साल नॉन-स्टॉप चलने वाला इस साल का बेस्ट-सेलिंग फोन

संक्षेप:

Samsung Galaxy A16 5G अब फ्लिपकार्ट की बाय-बाय सेल में अपने लॉन्च प्राइस से पूरे 4000 रुपए सस्ता मिल रहा है। साल 2025 के आखिरी क्वार्टर में यह फोन सैमसंग के बेस्ट-सेलिंग स्मार्टफोन्स की लिस्ट में टॉप रहा है। जानें पूरी डील:

Dec 10, 2025 06:04 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share

Samsung Best Selling Phone: साल 2025 के आखिरी क्वार्टर में सैमसंग के इस फोन ने बेस्ट-सेलिंग स्मार्टफोन की लिस्ट में टॉप रहा है। ऐसे अगर आप भी 15000 रुपए से कम में Samsung का शानदार स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो ये अच्छा ऑप्शन है। हम यहां जिस फोन की बात कर रहे हैं वो Samsung Galaxy A16 5G है जो पहले ही कम कीमत में प्रीमियम अपडेट पॉलिसी के साथ आता है। यह फोन अभी फ्लिपकार्ट की बाय-बाय सेल में लॉन्च प्राइस से 4000 रुपए सस्ता मिल रहा है। सैमसंग का यह फोन सबसे सस्ता स्मार्टफोन है जो 6 साल के एंड्रॉयड अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच के साथ आता है। आमतौर पर इतनी लंबी अपडेट पॉलिसी फ्लैगशिप फोन्स में मिलती है, लेकिन सैमसंग ने इसे बजट सेगमेंट में लाकर बाज़ार में तहलका मचा दिया है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

17% OFF

Samsung Galaxy A16

Samsung Galaxy A16

  • checkGold
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹17900

₹21499

खरीदिये

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB (Expand Up to 18GB) RAM
  • check256GB Storage

₹15999

और जाने

discount

18% OFF

Realme C85

Realme C85

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
amazon-logo

₹16399

₹19999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹17499

₹18999

खरीदिये

Realme P4 5G

Realme P4 5G

  • checkPink
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage

₹17499

और जाने

फ्लिपकार्ट पर सबसे तगड़ी छूट Samsung Galaxy A16 5G का नया प्राइस

Samsung Galaxy A16 5G की लॉन्च कीमत 18,999 रुपये रखी गई थी। लेकिन फ्लिपकार्ट पर यह फोन अभी 14,999 रुपए बेचा जा रहा है। इसके अलावा, अगर आपके पास Flipkart Axis Bank का क्रेडिट कार्ड है, तो आप इस पर 5% का अनलिमिटेड कैशबैक भी पा सकते हैं। इस हिसाब से फोन की इफेक्टिव कीमत और कम हो जाती है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर के साथ फोन को 8000 रुपए तक की छूट पर ख़रीदा जा सकता है।

read moreये भी पढ़ें:
ये हैं दुनिया के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन, टॉप 10 में 5 Samsung के फोन्स

Samsung Galaxy A16 5G के दमदार फीचर्स

सैमसंग गैलेक्सी A16 5G में 6.7 इंच का फुल HD+ Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो इस बजट में मिलना ही बड़ी बात है। स्क्रीन 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है, जिससे स्क्रॉलिंग, गेमिंग और एनिमेशन काफी स्मूद लगता है। Super AMOLED पैनल की वजह से रंग और भी शार्प दिखाई देते हैं और ब्राइटनेस काफी मजबूत मिलती है। चाहे आप मूवी देखें या सोशल मीडिया स्क्रॉल करें, डिस्प्ले आपको प्रीमियम फील देता है।

Exynos 1330 चिपसेट के साथ दमदार 5G परफॉर्मेंस

फोन में Samsung का अपना Exynos 1330 चिपसेट दिया गया है, जो 5G सपोर्ट के साथ काफी एफिशिएंट और तेज परफॉर्मेंस देता है। यह चिपसेट डेली-यूज़, सोशल मीडिया, कैमरा, फुल HD वीडियो और हल्के गेमिंग के लिए बेहतरीन माना जाता है। इसे 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। अच्छी बात यह है कि स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड से बढ़ाया भी जा सकता है, जिससे आपको मैमोरी की कोई कमी महसूस नहीं होगी।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

26% OFF

Samsung Galaxy F36 5G

Samsung Galaxy F36 5G

  • check6GB (expandable with up to 6GB virtual RAM)
  • check128 GB Storage
  • check6.67-inch Display Size
amazon-logo

₹16999

₹22999

खरीदिये

discount

17% OFF

Oppo K13

Oppo K13

  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.67 inches Display Size
amazon-logo

₹18997

₹22999

खरीदिये

6 साल का OS + Security Update

Samsung Galaxy A16 5G की सबसे बड़ी हाईलाइट इसकी 6 साल की अपडेट पॉलिसी है। फोन Android 14 आधारित One UI 6.1.1 पर चलता है और कंपनी ने वादा किया है कि यह फोन आने वाले 6 साल तक Android OS अपडेट और सिक्योरिटी पैच प्राप्त करेगा।

50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप

कैमरा सेक्शन में Galaxy A16 5G अच्छी परफॉर्मेंस देता है। इसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर है जो अच्छी डिटेल और कलर देता है। साथ ही 5MP अल्ट्रावाइड लेंस और 2MP मैक्रो सेंसर भी दिया गया है, जिससे आप वाइड एंगल फोटो से लेकर क्लोज़अप शॉट भी क्लिक कर सकते हैं। फ्रंट में 13MP का सेल्फी कैमरा है जो नैचुरल स्किन टोन और क्लियर फोटो देता है। कैमरा क्वालिटी काफी हद तक Galaxy A15 5G जैसी ही है।

5000mAh बैटरी और 25W फास्ट चार्जिंग

फोन में 5000mAh की बैटरी मिलती है जो पूरे दिन का बैकअप आसानी से दे देती है। चाहे आप 5G इंटरनेट इस्तेमाल करें, वीडियो देखें या गेम खेलें फोन की बैटरी लाइफ मजबूत रहती है। यह 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, हालांकि चार्जर आपको अलग से खरीदना होगा। फिर भी, बैटरी परफॉर्मेंस और चार्जिंग स्पीड बजट रेंज में अच्छी है।

साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट और IP54 रेटिंग

फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है जो तेज और सटीक काम करता है। इसके अलावा फोन को डस्ट और स्प्लैश से बचाने के लिए IP54 रेटिंग भी दी गई है। यह फीचर आमतौर पर मिड-रेंज या उससे ऊपर के फोन्स में मिलता है, लेकिन Samsung ने इसे यहां भी शामिल किया है।

read moreये भी पढ़ें:
खुशखबरी! पहली बार पूरे ₹13,050 सस्ता हुआ 50MP सेल्फी कैमरे वाला Motorola का फोन
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।