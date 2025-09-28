डील हो तो ऐसी! ₹7499 में Samsung का 5G फोन, पूरे चार साल तक मिलेंगे अपडेट

सैमसंग का पावरफुल 5G कनेक्टिविटी वाला फोन Galaxy M06 5G ग्राहकों को केवल 7499 रुपये कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इस डिवाइस को चार साल तक अपडेट्स मिलेंगे।

Sun, 28 Sep 2025 06:41 PM

साउथ कोरियन स्मार्टफोन कंपनी Samsung सबसे भरोसेमंद ब्रैंड्स में से एक है और इसके डिवाइसेज भारतीय मार्केट में खूब पसंद किए जाते हैं। खास बात यह है कि कंपनी हर सेगमेंट में पावरफुल फोन्स खरीदने का विकल्प देती है और इसका 5G फोन केवल 7,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है। ग्राहकों को Galaxy M06 5G सबसे सस्ते में ऑफर किया जा रहा है।

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर इन दिनों Great Indian Festival Sale चल रही है और इस दौरान Galaxy M06 5G को अब तक की सबसे कम कीमत पर लिस्ट किया गया है। इस फोन में एक दर्जन 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है और यह अच्छी परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर के साथ आता है। इसे कंपनी पूरे चार साल तक अपडेट्स देने वाली है।

खास छूट के साथ खरीदें Galaxy M06 5G Galaxy M06 5G को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर छूट के बाद 7,499 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है। वहीं, ग्राहकों को नो-कॉस्ट EMI के अलावा कैशबैक ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। अगर ग्राहक पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं तो उन्हें 7,124 रुपये तक की अधिकतम छूट मिल सकती है।

एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। यह स्मार्टफोन सेज ग्रीन और ब्लेजिंग ब्लैक कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।

ऐसे हैं Galaxy M06 5G के स्पेसिफिकेशंस डिवाइस में बड़ा 6.74 इंच का डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ दिया गया है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर के अलावा Android 15 पर बेस्ड OneUI 7.0 सॉफ्टवेयर स्किन दी गई है, जिसे चार बड़े एंड्रॉयड OS अपग्रेड्स दिए जाएंगे। इस फोन की मोटाई केवल 8.0mm है और यह 12 5G बैंड्स के साथ लेटेस्ट कनेक्टिविटी का फायदा देता है।