डील हो तो ऐसी! ₹7499 में Samsung का 5G फोन, पूरे चार साल तक मिलेंगे अपडेट Samsung 5G smartphone in just 7499 rupees Galaxy M06 5G will get four years of software updates, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Samsung 5G smartphone in just 7499 rupees Galaxy M06 5G will get four years of software updates

डील हो तो ऐसी! ₹7499 में Samsung का 5G फोन, पूरे चार साल तक मिलेंगे अपडेट

सैमसंग का पावरफुल 5G कनेक्टिविटी वाला फोन Galaxy M06 5G ग्राहकों को केवल 7499 रुपये कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इस डिवाइस को चार साल तक अपडेट्स मिलेंगे। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 06:41 PM
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

30% OFF

Samsung Galaxy F06 5G

Samsung Galaxy F06 5G

  • checkBahama Blue
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹10798

₹15499

खरीदिये

discount

29% OFF

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹9999

₹13999

खरीदिये

discount

27% OFF

Oppo k13x

Oppo k13x

  • checkMidnight Violet
  • check4 GB /6 GB / 8GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹12450

₹16999

खरीदिये

discount

34% OFF

Realme Narzo 80 Lite 5G

Realme Narzo 80 Lite 5G

  • checkCrystal Purple
  • check4 GB/6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹9898

₹14999

खरीदिये

discount

35% OFF

Realme C67 5G

Realme C67 5G

  • checkSunny Oasis
  • check4 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10989

₹16999

खरीदिये

डील हो तो ऐसी! ₹7499 में Samsung का 5G फोन, पूरे चार साल तक मिलेंगे अपडेट

साउथ कोरियन स्मार्टफोन कंपनी Samsung सबसे भरोसेमंद ब्रैंड्स में से एक है और इसके डिवाइसेज भारतीय मार्केट में खूब पसंद किए जाते हैं। खास बात यह है कि कंपनी हर सेगमेंट में पावरफुल फोन्स खरीदने का विकल्प देती है और इसका 5G फोन केवल 7,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है। ग्राहकों को Galaxy M06 5G सबसे सस्ते में ऑफर किया जा रहा है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

30% OFF

Samsung Galaxy F06 5G

Samsung Galaxy F06 5G

  • checkBahama Blue
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹10798

₹15499

खरीदिये

discount

29% OFF

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹9999

₹13999

खरीदिये

discount

27% OFF

Oppo k13x

Oppo k13x

  • checkMidnight Violet
  • check4 GB /6 GB / 8GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹12450

₹16999

खरीदिये

discount

34% OFF

Realme Narzo 80 Lite 5G

Realme Narzo 80 Lite 5G

  • checkCrystal Purple
  • check4 GB/6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹9898

₹14999

खरीदिये

discount

35% OFF

Realme C67 5G

Realme C67 5G

  • checkSunny Oasis
  • check4 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10989

₹16999

खरीदिये

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर इन दिनों Great Indian Festival Sale चल रही है और इस दौरान Galaxy M06 5G को अब तक की सबसे कम कीमत पर लिस्ट किया गया है। इस फोन में एक दर्जन 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है और यह अच्छी परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर के साथ आता है। इसे कंपनी पूरे चार साल तक अपडेट्स देने वाली है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Realme C63 5G

Realme C63 5G

  • checkStarry Gold
  • check4 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10999

खरीदिये

Realme C65 5G

Realme C65 5G

  • checkFeather Green
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹10499

और जाने

ये भी पढ़ें:GST में कटौती से Samsung Smart TV सस्ते! केवल ₹9891 से शुरू; टॉप डील्स

खास छूट के साथ खरीदें Galaxy M06 5G

Galaxy M06 5G को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर छूट के बाद 7,499 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है। वहीं, ग्राहकों को नो-कॉस्ट EMI के अलावा कैशबैक ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। अगर ग्राहक पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं तो उन्हें 7,124 रुपये तक की अधिकतम छूट मिल सकती है।

एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। यह स्मार्टफोन सेज ग्रीन और ब्लेजिंग ब्लैक कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।

ऐसे हैं Galaxy M06 5G के स्पेसिफिकेशंस

डिवाइस में बड़ा 6.74 इंच का डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ दिया गया है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर के अलावा Android 15 पर बेस्ड OneUI 7.0 सॉफ्टवेयर स्किन दी गई है, जिसे चार बड़े एंड्रॉयड OS अपग्रेड्स दिए जाएंगे। इस फोन की मोटाई केवल 8.0mm है और यह 12 5G बैंड्स के साथ लेटेस्ट कनेक्टिविटी का फायदा देता है।

ये भी पढ़ें:पैदल चलो और जीतो 44 हजार रुपये वाली Galaxy Watch फ्री में, Samsung दे रहा मौका

कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन के बैक पैनल पर 50MP प्राइमरी सेंसर के अलावा 2MP डेप्थ सेंसर वाला डुअल कैमरा मिलता है। इसके अलावा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसकी 5000mAh क्षमता वाली बैटरी को 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ऑफर किया जा रहा है।

Samsung Samsung Galaxy Samsung Mobile अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.