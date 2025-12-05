मौका! ₹15 हजार से कम में 50MP OIS कैमरा वाला Samsung फोन, AI फीचर्स भी

संक्षेप: सैमसंग का धाकड़ AI फीचर्स वाला 5G फोन Galaxy M36 5G ग्राहकों को खास छूट पर खरीदने का मौका मिलता है। इस डिवाइस को 15 हजार रुपये से कम में ऑर्डर किया जा सकता है।

Dec 05, 2025 06:13 pm IST

साउथ कोरियन टेक ब्रैंड Samsung का 5G फोन Galaxy M36 5G ग्राहकों को बेहद खास डिस्काउंट पर खरीदने का मौका ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर मिल रहा है। इस डिवाइस में कई खास फीचर्स मिलते हैं और तगड़े डिस्काउंट के बाद यह फोन 15 हजार रुपये से कम में ऑर्डर किया जा सकता है। इसमें खास नाइटोग्राफी फीचर मिलता है, जिससे लो-लाइट में बढ़िया फोटोग्राफी की जा सकती है।

सैमसंग का बजट डिवाइस गूगल Gemini के साथ आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स ऑफर कर रहा है। इसके अलावा इसमें Circle to Search फीचर भी दिया गया है। Galaxy M36 5G में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की सुरक्षा लेयर मिलती है और इसके बैक पैनल पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) सपोर्ट वाला 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है।

इन ऑफर्स के साथ खरीदें Galaxy M36 5G वैसे तो Samsung Galaxy M36 5G की शुरुआती कीमत 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल के लिए 25,499 रुपये दिखाई गई है लेकिन यह छूट के बाद केवल 14,999 रुपये कीमत पर लिस्टेड है। इसके अलावा Amazon पर नो-कॉस्ट EMI और कैशबैक जैसे ऑफर्स अलग से दिए जा रहे हैं।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में ग्राहकों को 14,100 रुपये तक का अधिकतम डिस्काउंट मिल सकता है। इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। यह फोन तीन कलर ऑप्शंस- ऑरेंज हेज, सिरीन ग्रीन और वेलवेट ब्लैक में खरीदा जा सकता है।