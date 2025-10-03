₹25 हजार से कम में Samsung का 43 इंच वाला SmartTV, इस डील पर सबकी नजर
सैमसंग का 43 इंच स्क्रीन साइज वाला स्मार्ट टीवी ग्राहकों को अब तक की सबसे कम कीमत पर मिल रहा है। इस डिवाइस को 25 हजार रुपये से कम में अमेजन से सेल के दौरान खरीदा जा सकता है।
सम्बंधित सुझाव
35% OFF
Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA43UE81AFULXL
- Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA43UE81AFULXL
₹25490₹39500
खरीदिये
38% OFF
Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA43UE86AFULXL
- Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA43UE86AFULXL
₹26990₹43200
खरीदिये
42% OFF
Samsung 108 cm (43 inches) D Series Brighter Crystal 4K Dynamic Ultra HD Smart LED TV UA43DUE80AKLXL (Titan Gray)
- Samsung 108 cm (43 inches) D Series Brighter Crystal 4K Dynamic Ultra HD Smart LED TV UA43DUE80AKLXL (Titan Gray)
₹28990₹49600
खरीदिये
33% OFF
Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
- Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
₹39490₹58900
खरीदिये
साउथ कोरियन टेक ब्रैंड Samsung भारत में एक भरोसे का नाम है और इसके स्मार्टफोन्स के अलावा होम अप्लायंसेज भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। अगर आप नया स्मार्ट टीवी खरीदने का मन बना रहे हैं तो बेहतर होगा कि सैमसंग का ही चुनाव किया जाए। कई बार यूजर्स कम कीमत के चक्कर में ब्रैंड से समझौता करते हैं लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। Samsung का 4K मॉडल आपको 25 हजार रुपये से कम में मिल रहा है।
सम्बंधित सुझाव
35% OFF
Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA43UE81AFULXL
- Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA43UE81AFULXL
₹25490₹39500
खरीदिये
38% OFF
Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA43UE86AFULXL
- Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA43UE86AFULXL
₹26990₹43200
खरीदिये
42% OFF
Samsung 108 cm (43 inches) D Series Brighter Crystal 4K Dynamic Ultra HD Smart LED TV UA43DUE80AKLXL (Titan Gray)
- Samsung 108 cm (43 inches) D Series Brighter Crystal 4K Dynamic Ultra HD Smart LED TV UA43DUE80AKLXL (Titan Gray)
₹28990₹49600
खरीदिये
33% OFF
Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
- Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
₹39490₹58900
खरीदिये
Amazon पर चल रही Great Indian Festival Sale के दौरान ग्राहकों को Samsung Smart TV पर खास डिस्काउंट और ऑफर्स का फायदा दिया जा रहा है। इस मॉडल में मिडरेंज सेगमेंट में प्रीमियम फीचर्स मिल रहे हैं और HDR 10+ का सपोर्ट दिया जा रहा है। साथ ही इसमें 4K अपस्केलिंग फीचर दिया गया है, जिसके साथ यूजर्स को HD कंटेंट भी 4K क्वॉलिटी में देखने का विकल्प मिल रहा है।
सम्बंधित सुझाव
30% OFF
Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA55UE81AFULXL
- Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA55UE81AFULXL
₹38490₹55200
खरीदिये
33% OFF
Samsung 108 cm (43 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA43QEF1AULXL
- Samsung 108 cm (43 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA43QEF1AULXL
₹33990₹50600
खरीदिये
25% OFF
Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Ultra HD Smart LED TV UA43U8400FULXL (Black)
- Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Ultra HD Smart LED TV UA43U8400FULXL (Black)
₹34690₹46000
खरीदिये
40% OFF
VU 108cm (43 inches) GloQLED Series 4K QLED Smart Google TV 43GLOQLED25
- VU 108cm (43 inches) GloQLED Series 4K QLED Smart Google TV 43GLOQLED25
₹20990₹35000
खरीदिये
50% OFF
VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
- VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
₹12499₹24999
खरीदिये
36% OFF
LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA
- LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA
₹13489₹21240
खरीदिये
43% OFF
Xiaomi 108 cm (43 inches) A Pro 4K Dolby Vision Smart Google LED TV L43MA-AUIN (Black)
- Xiaomi 108 cm (43 inches) A Pro 4K Dolby Vision Smart Google LED TV L43MA-AUIN (Black)
₹21499₹37999
खरीदिये
58% OFF
VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S
- VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S
₹7199₹16999
खरीदिये
48% OFF
VW ( Visio World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)
- VW ( Visio World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)
₹10999₹20999
खरीदिये
62% OFF
VW 127 cm (50 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW50GQ1
- VW 127 cm (50 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW50GQ1
₹20999₹54999
खरीदिये
48% OFF
Philips 190 cm (75 inch) 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 75PQT8100/94
- Philips 190 cm (75 inch) 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 75PQT8100/94
₹61999₹119990
खरीदिये
49% OFF
Xiaomi 108 cm (43 inch) FX Ultra HD 4K Smart LED Fire TV L43MB-FIN
- Xiaomi 108 cm (43 inch) FX Ultra HD 4K Smart LED Fire TV L43MB-FIN
₹19499₹37999
खरीदिये
57% OFF
TCL 126 cm (50 inches) Metallic Bezel-Less, FHD Smart QLED Google TV 50S5K
- TCL 126 cm (50 inches) Metallic Bezel-Less
- FHD Smart QLED Google TV 50S5K
₹25990₹59990
खरीदिये
इन ऑफर्स के साथ सस्ते में Smart TV
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV को खास डिस्काउंट के बाद 25,490 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। SBI क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की मदद से पेमेंट की स्थिति में 4000 रुपये तक का अधिकतम डिस्काउंट मिल सकता है, जिसके बाद टीवी की कीमत 25 हजार रुपये से कम रह जाएगी।
टीवी खरीदने वालों को फ्री इंस्टॉलेशन ऑफर किया जा रहा है और इसपर सालभर की वैलिडिटी भी दी गई है।
ऐसे हैं Samsung Smart TV के फीचर्स
स्मार्ट टीवी में 43 इंच का 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है और पावरफुल 20W साउंड आउटपुट देने वाले स्पीकर्स मिलते हैं स्मार्ट टीवी फीचर्स की बात करें तो इसमें Alexa और Google Assistant सपोर्ट के अलावा Samsung TV Plus का एक्सेस मिल जाता है। इसके अलावा 100+ फ्री TV चैनल्स देखे जा सकते हैं।
कंपनी के ढेरों स्मार्ट फीचर्स और एडवांस्ड फीचर्स का फायदा इस स्मार्ट टीवी में मिलता है। साथ ही यूजर्स को कई कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं और WiFi के साथ Bluetooth कनेक्टिविटी दी गई है।