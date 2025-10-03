₹25 हजार से कम में Samsung का 43 इंच वाला SmartTV, इस डील पर सबकी नजर samsung 43inch smart TV under 25000 rupees in Amazon Great Indian Festival Sale, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़samsung 43inch smart TV under 25000 rupees in Amazon Great Indian Festival Sale

₹25 हजार से कम में Samsung का 43 इंच वाला SmartTV, इस डील पर सबकी नजर

सैमसंग का 43 इंच स्क्रीन साइज वाला स्मार्ट टीवी ग्राहकों को अब तक की सबसे कम कीमत पर मिल रहा है। इस डिवाइस को 25 हजार रुपये से कम में अमेजन से सेल के दौरान खरीदा जा सकता है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 02:46 PM
₹25 हजार से कम में Samsung का 43 इंच वाला SmartTV, इस डील पर सबकी नजर

साउथ कोरियन टेक ब्रैंड Samsung भारत में एक भरोसे का नाम है और इसके स्मार्टफोन्स के अलावा होम अप्लायंसेज भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। अगर आप नया स्मार्ट टीवी खरीदने का मन बना रहे हैं तो बेहतर होगा कि सैमसंग का ही चुनाव किया जाए। कई बार यूजर्स कम कीमत के चक्कर में ब्रैंड से समझौता करते हैं लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। Samsung का 4K मॉडल आपको 25 हजार रुपये से कम में मिल रहा है।

Amazon पर चल रही Great Indian Festival Sale के दौरान ग्राहकों को Samsung Smart TV पर खास डिस्काउंट और ऑफर्स का फायदा दिया जा रहा है। इस मॉडल में मिडरेंज सेगमेंट में प्रीमियम फीचर्स मिल रहे हैं और HDR 10+ का सपोर्ट दिया जा रहा है। साथ ही इसमें 4K अपस्केलिंग फीचर दिया गया है, जिसके साथ यूजर्स को HD कंटेंट भी 4K क्वॉलिटी में देखने का विकल्प मिल रहा है।

ये भी पढ़ें:सेल खत्म होने से पहले मौका! ₹20 हजार से कम में बेस्ट Samsung 5G फोन डील्स

इन ऑफर्स के साथ सस्ते में Smart TV

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV को खास डिस्काउंट के बाद 25,490 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। SBI क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की मदद से पेमेंट की स्थिति में 4000 रुपये तक का अधिकतम डिस्काउंट मिल सकता है, जिसके बाद टीवी की कीमत 25 हजार रुपये से कम रह जाएगी।

टीवी खरीदने वालों को फ्री इंस्टॉलेशन ऑफर किया जा रहा है और इसपर सालभर की वैलिडिटी भी दी गई है।

ये भी पढ़ें:अक्टूबर में खरीदना है नया फोन? ₹10 हजार से कम में ये रहीं बेस्ट डील्स

ऐसे हैं Samsung Smart TV के फीचर्स

स्मार्ट टीवी में 43 इंच का 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है और पावरफुल 20W साउंड आउटपुट देने वाले स्पीकर्स मिलते हैं स्मार्ट टीवी फीचर्स की बात करें तो इसमें Alexa और Google Assistant सपोर्ट के अलावा Samsung TV Plus का एक्सेस मिल जाता है। इसके अलावा 100+ फ्री TV चैनल्स देखे जा सकते हैं।

कंपनी के ढेरों स्मार्ट फीचर्स और एडवांस्ड फीचर्स का फायदा इस स्मार्ट टीवी में मिलता है। साथ ही यूजर्स को कई कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं और WiFi के साथ Bluetooth कनेक्टिविटी दी गई है।

