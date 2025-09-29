Samsung का 32 इंच Smart TV केवल 5999 रुपये में, इस BBD डील ने सबको चौंकाया
ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर ग्राहकों को Samsung का 32 इंच स्क्रीन साइज वाला Smart TV सबसे सस्ते में खरीदने का मौका मिलेगा। इस टीवी को 5999 रुपये कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है।
साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung के होम अप्लायंसेज पर भारतीय यूजर्स भरोसा करते हैं और इसके स्मार्ट टीवी भी खूब पसंद किए जाते हैं। वैसे तो बड़ा 32 इंच स्मार्ट टीवी खरीदने के लिए ग्राहकों को बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है लेकिन पहली बार 6000 रुपये से भी कम में Samsung का बड़ा Smart TV आपका हो सकता है। आइए आपको इस खास डील के बारे में विस्तार से बताते हैं।
ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर इन दिनों Big Billion Days Sale चल रही है। इस सेल के दौरान अलग-अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स बेहद सस्ते में खरीदे जा सकते हैं। इस दौरान एक ऐसी डील मिल रही है, जिसने सबको चौंका दिया है और जिसपर यकीन करना मुश्किल है। Samsung का 32 इंच स्क्रीन साइज वाला Smart TV पहली बार केवल 5,999 रुपये से कम कीमत पर मिल रहा है।
