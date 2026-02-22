सैम ऑल्टमैन का दावा, कुछ कंपनियां AI के बहाने से कर रही छंटनी, असली वजह कुछ और

OpenAI CEO Sam Altman ने AI के नाम पर इंडस्ट्री में चल रही छंटनी की पोल खोल दी है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान, ऑल्टमैन ने माना कि कंपनियां नौकरियां कम करने के बहाने के तौर पर AI का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरीके को उन्होंने AI washing कहा है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हमारी नौकरियां ले लेगा - यह बात हम सभी को पिछले कुछ महीनों से लगातार सुनने को मिल रही है। Google, Amazon, और TCS जैसी कंपनियों ने पहले ही हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, क्योंकि वे ज्यादा AI-ड्रिवन भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने AI के नाम पर इंडस्ट्री में चल रही छंटनी की पोल खोल दी है। ऑल्टमैन के मुताबिक, शायद सभी नौकरियां जाने का कारण AI नहीं है।

इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान, ऑल्टमैन ने माना कि कंपनियां नौकरियां कम करने के बहाने के तौर पर AI का इस्तेमाल कर सकती हैं, इस तरीके को उन्होंने "AI वॉशिंग" कहा है। उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियां AI washing कर रही हैं - यानी नौकरियां कम करने का असली कारण कुछ और होता है (जैसे खर्चा बचाना, रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह), लेकिन वो सब कुछ AI पर ही थोप देते हैं और कहते हैं कि 'AI की वजह से छंटनी हुई'।"

सैम ऑल्टमैन ने सीएनबीसी टीवी18 से कहा, "मुझे नहीं पता कि सही परसेंटेज कितना है, लेकिन कुछ कंपनियां AI वॉशिंग कर रही है, यानी वे उन छंटनियों के लिए भी AI का बहाना बना रही हैं, जो वे वैसे भी करने वाली थीं।"

क्या सच में AI नौकरी जाने के लिए ज़िम्मेदार है? ऑल्टमैन ने इशारा किया कि कई कंपनियां कर्मचारियों को निकालने के लिए AI का इस्तेमाल कर सकती हैं, भले ही यह फैसले की असली वजह न हो। हालांकि, ओपनएआई के सीईओ ने किसी खास कंपनी का नाम नहीं लिया। सैम ने यह भी माना कि असल में कई नौकरियों पर AI का सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा, "AI की वजह से अलग-अलग तरह की नौकरियों में कुछ असली बदलाव हो रहे हैं।"

सैम ऑल्टमैन अकेले ऐसे नहीं हैं जो ऐसा दावा करते हैं। कंसल्टिंग फर्म, चैलेंजर, ग्रे एंड क्रिसमस की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 2025 में लगभग 55,000 लोगों की छंटनी सीधे तौर पर AI की वजह से हुई। हालांकि यह एक बहुत बड़ी संख्या लगती है, लेकिन यह उस साल हुई सभी नौकरियों के नुकसान का 1 प्रतिशत से भी कम है।

यूएस के नॉन-प्रॉफिट, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की एक रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि सर्वे में शामिल 90 परसेंट एग्जीक्यूटिव ने कहा कि पिछले तीन सालों में AI का नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ा है। इन आंकड़ों के बावजूद, कुछ कंपनियों, जिनमें बड़े टेक एम्प्लॉयर भी शामिल हैं, ने कर्मचारियों की संख्या में कमी के लिए AI को एक वजह बताया है।

क्या AI नई नौकरियां पैदा करेगा? ऑल्टमैन का मानना ​​है कि AI नौकरियों पर असर डालेगा, लेकिन नए मौकों की भी संभावना है। उन्होंने समझाया, "हमें नई तरह की नौकरियां मिलेंगी, जैसा कि हम हर टेक क्रांति के साथ करते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में AI से नौकरियों पर असली असर दिखना शुरू हो जाएगा।"

AI स्पेस में दूसरे लीडर्स ने अलग-अलग राय दी है। एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई ने चेतावनी दी है कि वह गारंटी नहीं दे सकते कि AI उतनी नौकरियां पैदा करेगा जितनी नौकरियां खत्म करेगा। जबकि माइक्रोसॉफ्ट के AI चीफ मुस्तफा सुलेमान ने हिंट दिया है कि अगले अठारह महीनों में सभी व्हाइट कॉलर जॉब्स AI से रिप्लेस हो सकती हैं।