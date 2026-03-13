बिजली-पानी की तरह बुनियादी जरूरत बन जाएगा AI, लोग मीटर की तरह चुकाएंगे पैसे
Sam Altman ने कहा कि वह एक ऐसा भविष्य देखते हैं, जहां लोग खुद AI के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। वे बस इसका इस्तेमाल तब करेंगे, जब उन्हें किसी काम में मदद की जरूरत होगी, और वे इसके लिए उतना ही भुगतान करेंगे, जितना वे इसका इस्तेमाल करेंगे।
AI के बारे में अक्सर एक ऐसी शक्तिशाली टेक्नोलॉजी के तौर पर बात की जाती है, जो लोगों के काम करने, सीखने और बिजनेस बनाने के तरीके को बदल सकती है। लेकिन सैम ऑल्टमैन का मानना है कि AI का भविष्य असल में कहीं ज्यादा आसान हो सकता है। एक जटिल आविष्कार के तौर पर देखे जाने के बजाय, AI आखिरकार एक ऐसी बुनियादी सर्विस बन सकता है, जिसका इस्तेमाल लोग हर दिन करेंगे - ठीक बिजली की तरह। वॉशिंगटन डीसी में ब्लैकरॉक US इंफ्रास्ट्रक्चर समिट में बोलते हुए, ऑल्टमैन ने कहा कि वह एक ऐसा भविष्य देखते हैं, जहां लोग खुद AI के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। वे बस इसका इस्तेमाल तब करेंगे, जब उन्हें किसी काम में मदद की जरूरत होगी, और वे इसके लिए उतना ही भुगतान करेंगे, जितना वे इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे लोग बिजली और पानी के बिल भरते हैं।
यूजर्स जितना यूज करेंगे उतनी कीमत चुकाएंगे
उनके विचार में, AI के जरिए मिलने वाली इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज बन सकती है जिसे लोग बिजली या पानी की तरह ही "मीटर के हिसाब से" खरीदेंगे। असल में, वे यह सुझाव देने की कोशिश कर रहे थे कि AI सर्विस के लिए एक तय कीमत चुकाने के बजाय, यूजर्स को उतनी ही कीमत चुकानी चाहिए, जितनी कंप्यूटिंग पावर का वे इस्तेमाल करते हैं।
ऑल्टमैन ने कहा "हम एक ऐसा भविष्य देखते हैं, जहां इंटेलिजेंस बिजली या पानी की तरह एक यूटिलिटी होगी, और लोग इसे हमसे मीटर पर खरीदेंगे और जिस भी काम के लिए चाहें, उसका इस्तेमाल करेंगे।"
ऑल्टमैन ने इस बारे में भी बात की कि AI टूल्स कितनी तेजी से रोजमर्रा के काम का हिस्सा बनते जा रहे हैं। उनके अनुसार, कई कंपनियां पहले ही AI को ऐसे काम करते हुए देख रही हैं, जिनके बारे में लोगों का मानना था कि उन्हें पूरा करने में सालों लग जाएंगे।
इसका एक सबसे स्पष्ट उदाहरण सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। AI सिस्टम पहले से ही कोडिंग के उन कामों को संभाल सकते हैं, जिनमें आमतौर पर इंजीनियरों को कई घंटे लग जाते हैं। लेकिन इन सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ कोडिंग तक ही सीमित नहीं है। ये रिसर्च, साइंस और दूसरे नॉलेज-बेस्ड कामों में भी मदद कर रहे हैं।
कुछ जगहों पर, कर्मचारी अब असल तकनीकी काम करने में कम समय बिता रहे हैं और उस AI सिस्टम को गाइड करने में ज्यादा समय लगा रहे हैं जो काम पूरा करता है। ऑल्टमैन ने कहा कि आने वाले सालों में यह और भी आम हो सकता है।
आज, एक AI सिस्टम ऐसा कोई काम पूरा कर सकता है जिसमें कुछ घंटे लगते हैं। आने वाले समय में, उन्हें उम्मीद है कि ये सिस्टम ऐसे प्रोजेक्ट्स को संभाल लेंगे जिनमें कई दिन या यहां तक कि कई हफ्ते भी लग सकते हैं।
ऑल्टमैन ने यह भी बताया कि OpenAI में काम करते हुए वे खुद AI का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जब उनके मन में किसी नए प्रोडक्ट का आइडिया या कोई संभावित बिजनेस स्ट्रेटेजी आती है, तो वे अक्सर अपने साथियों से इस बारे में बात करने से पहले AI टूल्स से फीडबैक लेते हैं। जैसे-जैसे इन सिस्टम्स को कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और डेटा समेत ज्यादा जानकारी मिलती जाएगी, उन्हें उम्मीद है कि इनके जवाब और भी ज्यादा काम के होते जाएंगे।
विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत
लेकिन, पर्दे के पीछे इस भविष्य को संभव बनाने के लिए एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। शक्तिशाली AI मॉडल्स को चलाने के लिए बड़े डेटा सेंटर्स की जरूरत होती है, जो खास हार्डवेयर और भारी मात्रा में बिजली से भरे होते हैं। ऑल्टमैन ने इन्हें बड़े कैंपस के तौर पर बताया, जहां हजारों कर्मचारी इन सिस्टम्स को बनाने और उनकी देखरेख करने में लगे होते हैं।
इस मांग को पूरा करने के लिए, OpenAI अमेजन, एनवीडिया और सॉफ्टबैंक जैसे अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर रहा है। ऑल्टमैन के लिए, लक्ष्य एकदम साफ है। वह चाहते हैं कि AI ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, न कि यह सिर्फ कुछ ही कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक महंगा टूल बनकर रह जाए।
अगर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा वह उम्मीद करता है, तो आने वाली पीढ़ियां AI को शायद कोई खास टेक्नोलॉजी ही न मानें। यह बस तब मौजूद रहेगा जब भी उन्हें इसकी जरूरत होगी, उन्हें लिखने में, समस्याओं को सुलझाने में, प्रोडक्ट बनाने में या नई चीजें सीखने में मदद करेगा, और वे इसके लिए वैसे ही पैसे देंगे जैसे वे अपने बिजली और पानी के बिल का भुगतान करते हैं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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