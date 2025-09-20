मुझे पूरा भरोसा, ये लोग AI के कारण खो देंगे नौकरी, जानें सैम ऑल्टमैन ने क्यों कहा ऐसा

ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि एआई सबसे पहले कस्टमर सर्विस की नौकरियों की जगह लेगा क्योंकि एआई जॉब्स मार्केट में बदलाव लाएगा। और कौन-कौन सी नौकरियां खतरें में जानिए ऑल्टमैन ने क्या कहा

OpenAI के CEO Sam Altman ने कहा है कि उन्हें "विश्वास" है कि एआई सबसे पहले कस्टमर सर्विस की नौकरियों की जगह लेगा क्योंकि एआई जॉब्स मार्केट में बदलाव लाएगा। "द टकर कार्लसन शो" के हालिया एपिसोड में बोलते हुए, ऑल्टमैन ने कहा, "मुझे विश्वास है कि फोन या कंप्यूटर पर काम करने वाले बहुत से मौजूदा कस्टमर सर्विस कर्मचारी अपनी नौकरी खो देंगे, और यह काम एआई द्वारा बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।" कस्टमर सर्विस की नौकरियों के अलावा, ऑल्टमैन ने यह भी सुझाव दिया कि प्रोग्रामर अगला कदम हो सकते हैं। उन्होंने बताया, "हाल ही में किसी ने मुझे बताया कि ऐतिहासिक औसत के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत नौकरियां हर 75 साल में महत्वपूर्ण रूप से बदल जाती हैं। मेरा विवादास्पद विचार यह है कि यह एक विरामित संतुलन क्षण जैसा होगा जहां बहुत कुछ थोड़े समय में ही घटित हो जाएगा।"

नर्सिंग की जॉब कभी खत्म नहीं होगी ऑल्टमैन का अब मानना ​​है कि कॉन्टैक्ट्स सेंटर्स के स्टॉफ का स्ट्रक्चर तेजी से बदलेगा, जो उनके पहले के अनुमान से बिल्कुल अलग है कि ह्यूमन कस्टमर सर्विस पूरी तरह से गायब हो जाएगी। हालांकि, वे यह भी कहते हैं कि नर्सिंग जैसे ह्यूमन कनेक्शन की आवश्यकता वाली भूमिकाएं शायद ही गायब होंगी।

उन्होंने समझाया, "एआई या रोबोट की सलाह चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, आपको सचमुच में ह्यूमन कनेक्शन चाहिए होगा।" साथ ही, ऐसे सहायता एजेंट भी हैं जो आश्वासन देने में सक्षम हैं, खासकर जब बात कमजोर ग्राहकों की हो।

फिर भी, ऑल्टमैन जो सोचते हैं वह कोई नया विचार नहीं है। ओरेकल ने पिछले साल सभी कस्टमर सपोर्ट को ऑटोमेटिक करने की अपनी महत्वाकांक्षा की घोषणा की थी, जबकि सेल्सफोर्स के सीईओ मार्क बेनिओफ ने हाल ही में कंपनी की सपोर्ट टीम से 4,000 लाइव एजेंट्स की छंटनी पर जोर दिया था।

फिर भी, कई इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ने ओपनएआई के सीईओ की नई भविष्यवाणियों को संदेह के साथ स्वीकार किया है। और गार्टनर के इस पूर्वानुमान के साथ कि 2027 तक, आधी कंपनियां अपने कस्टमर सपोर्ट कर्मचारियों की संख्या कम करने की योजना से पीछे हट जाएंगी, यह चेतावनी विशेष रूप से प्रासंगिक प्रतीत होती है।

ऑल्टमैन ने कहा कि उन्हें रात में अच्छी नींद नहीं आती उसी इंटरव्यू में, ऑल्टमैन ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें "रात में अच्छी नींद नहीं आती", और उन्होंने एक ऐसी कंपनी का नेतृत्व करने की नैतिक जिम्मेदारी की ओर इशारा किया जिसके एआई चैटबॉट का इस्तेमाल हर दिन करोड़ों लोग करते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी सबसे बड़ी चिंता मॉडल बिहेवियर से जुड़े छोटे-छोटे फैसलों को लेकर है, जिनके वास्तविक दुनिया में महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं।