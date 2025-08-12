Gen Z के लिए खुशखबरी! ChatGPT के CEO बोले– आप इतिहास की सबसे किस्मत वाली जनरेशन हो, AI से डरो मत, इसे अपनाओ

OpenAI के CEO Sam Altman का कहना है कि आज के जमाने में कॉलेज से पास होने वाले स्टूडेंट्स सबसे किस्मत वाले हैं। AI के दौर में Gen Z को बड़े मौके मिल रहे हैं, जबकि बुजुर्गों को नए स्किल सीखने की जरूरत है।

OpenAI के CEO Sam Altman का कहना है कि अगर वह आज के समय में कॉलेज से पास हो रहे होते, तो खुद को "इतिहास का सबसे किस्मत वाला" समझते। उनका मानना है कि आज के युवाओं के पास AI जैसी ताकतवर तकनीक है, जो उनके करियर और बिजनेस के लिए बड़े मौके ला रही है। Altman के मुताबिक, पहले जिन कामों के लिए बड़ी टीम और महीनों का समय लगता था, अब वही काम AI कुछ घंटों या मिनटों में कर देता है। इससे एक युवा अकेले ही बड़ी कंपनियों को टक्कर देने वाले आइडिया पर काम कर सकता है।

60+ वालों को चेतावनी लेकिन उन्होंने बुज़ुर्ग कर्मचारियों के लिए चेतावनी भी दी। Altman ने कहा कि 60 साल से ऊपर के कई लोग नए स्किल सीखने में हिचकिचाते हैं, और यही उनके करियर के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने साफ कहा जो भी बदलते समय के साथ सीखता रहेगा, वही आगे बढ़ेगा।

AI से युवाओं को नए मौके Altman का कहना है कि AI की वजह से आज का समय युवाओं के लिए सबसे अच्छा है। अगर आप Gen Z हैं, तो आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको तेज़, स्मार्ट और क्रिएटिव बनाती है। अब किसी आइडिया को हकीकत में बदलना पहले से आसान हो गया है।

बुज़ुर्ग कर्मचारियों के लिए चुनौती उन्होंने बताया कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में बुज़ुर्ग कर्मचारियों को मुश्किल हो रही है। खासकर 60 साल से ऊपर के लोग, जो नए स्किल सीखने या बदलने में समय लगाते हैं, उनके लिए AI का दौर और मुश्किल हो सकता है।

AI से डरना नहीं, इस्तेमाल करना सीखना जरूरी Altman ने कहा कि AI नौकरियां खत्म करने के बजाय नई और दिलचस्प नौकरियां पैदा करेगा। आने वाले समय में पुराने टाइप के काम कम होंगे, लेकिन हाई-पे और क्रिएटिव काम बढ़ेंगे।