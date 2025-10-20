AI के चलते गई थी हजारों लोगों की नौकरी, अब कंपनी के सीईओ ने माना- AI नहीं ले सकता इंसान की जगह

संक्षेप: सेल्सफोर्स ने एआई एजेंट्स को प्राथमिकता देने हुए कस्टमर सपोर्ट में काम कर रहे चार हजार लोगों को निकाला था। अब कंपनी के सीईओ ने कहा कि एआई ह्यूमन सेल्सपर्सन की जगह नहीं ले सकता क्योंकि इसमें फेस-टू-फेस कम्यूनिकेशन की कमी है।

जॉब मार्केट में एआई को लेकर काफी टेंशन है। आए दिन एआई के चलते कंपनियों में बड़े लेवल पर लेऑफ की खबरें आती रहती हैं। हाल में सेल्सफोर्स ने भी एआई एजेंट्स को प्राथमिकता देते हुए कस्टमर सपोर्ट में काम कर रहे चार हजार लोगों को नौकरी से निकाला था। अब सेल्सफोर्स के सीईओ मार्क बेनिओफ वर्कप्लेस पर एआई के रोल को लेकर अलग बात कर रहे हैं। उन्होंने एक लाइव डेली यूट्यूब शो TBPN में कहा कि एआई ह्यूमन सेल्सपर्सन की जगह नहीं ले सकता क्योंकि इसमें बेहद जरूरी फेस-टू-फेस कम्यूनिकेशन की कमी है।

'एआई में आत्मा नहीं होती। यह ह्यूमन कनेक्टिविटी नहीं है' बेनिओफ ने कहा, 'एआई में आत्मा नहीं होती। यह ह्यूमन कनेक्टिविटी नहीं है'। बेनिओफ के अनुसार फेस-टू-फेस कम्यूनिकेशन अभी भी जरूरी है। अपनी कंपनी के एआई के आक्रामक इस्तेमाल के बावजूद वह अब 3 हजार से 5 हजार नए सेल्सपर्सन की नियुक्ति कर रहे हैं और इस साल 20 हजार अकाउंट एग्जिक्यूटिव तक पहुंचने का टारगेट लेकर चल रहे हैं।

कस्टमर सपोर्ट वर्कफोर्स में की गई थी कटौती



यह हायरिंग अनाउंसमेंट बेनिओफ द्वारा सितंबर में द लोगान बार्टलेट शो पॉडकास्ट पर यह खुलासा करने के कुछ महीनों बाद की गई है कि सेल्सफोर्स ने अपने कस्टमर सपोर्ट वर्कफोर्स की संख्या 9 हजार से घटाकर लगभग 5 हजार कर दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, 'मुझे कम कर्मचारियों की जरूरत है।' उन्होंने बताया कि अब एआई एजेंट 50% कस्टमर इंट्रैक्शन संभालते हैं, जिन्हें पहले इंसान संभाला करते थे।



यह कटौती सेल्सफोर्स के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक साबित हुई है, जिससे 2025 की शुरुआत से सपोर्ट कॉस्ट में 17% की कमी आई है। कंपनी के एआई एजेंटों ने दस लाख से ज्यादा कस्टमर कन्वर्सेशन को पूरा किया है। इससे यह साबित होता है कि यह टेक्नोलॉजी कुछ कामों में मानव कर्मचारियों की जगह ले सकती है।