Amazon Great Indian Festival Sale 2025 प्राइम यूजर्स के लिए शुरू, फोन से वॉशिंग मशीन तक थोक के भाव मिलेगा हर सामान

Sale Live For Prime Members: अगर आप प्राइम मेंबर हैं तो आप अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के ऑफर्स का लाभ एक दिन पहले ही उठा सकते हैं।

Follow Us on

Mon, 22 Sep 2025 04:45 AM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Sale Live For Prime Members: अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल अब प्राइम मेंबर्स के लिए लाइव हो चुकी है। अगर आप प्राइम यूजर हैं, तो आपको बाकी लोगों से पहले एक्सक्लूसिव डील्स और भारी डिस्काउंट का फायदा मिलेगा। इस सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, होम अप्लायंसेज, फैशन और किचन प्रोडक्ट्स पर आपको शानदार ऑफर मिलेंगे। यहां हम आपको कुछ बेस्ट डील्स और अर्ली एक्सेस शानदार ऑफर बता रहे हैं। आप बाकी यूजर्स से पहले शॉपिंग करके पैसों की बचत कर सकते हैं।

Loading Suggestions...

इस स्मार्टफोन की कीमत 1,34,999 रुपये है, जिसे 27% डिस्काउंट के साथ 97,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम स्मार्टफोन है, जो गैलेक्सी एआई फीचर्स और बेहतरीन कैमरा क्वालिटी के साथ आता है। इसमें मजबूत टाइटेनियम ग्रे बॉडी, स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर और लंबी बैटरी लाइफ दी गई है। इसका 200MP कैमरा प्रोफेशनल फोटोग्राफी जैसा एक्सपीरियंस देता है। 12GB रैम के साथ यह फोन गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट है।

Specifications डिस्प्ले 6.8 इंच एज QHD+ प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 रैम/स्टोरेज 12GB रैम, 256GB स्टोरेज कैमरा 200MP प्रोविजुअल इंजन कैमरा बैटरी 5000mAh क्यों खरीदें 200MP कैमरा से प्रोफेशनल लेवल फोटोग्राफी तेज और पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर Galaxy AI फीचर्स से स्मार्ट अनुभव बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग क्यों खोजें विकल्प कीमत ज्यादा स्टोरेज एक्सपेंडेबल नहीं

Loading Suggestions...

इस कैमरा की कीमत 58,488 रुपये है। हर महीने 4,874 रुपये देकर भी इसे घर लाया जा सकता है। यह खास तौर पर व्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बनाया गया मिररलेस कैमरा है। इसमें 24.2 MP APS-C सेंसर है, जो शानदार फोटो और वीडियो क्वालिटी देता है। इसके साथ मिलने वाला 16-50mm लेंस हर तरह की शूटिंग के लिए परफेक्ट है। यह कैमरा 4K मूवी रिकॉर्डिंग, क्लियर ऑडियो और एडवांस्ड ऑटोफोकस के साथ आता है, जिससे व्लॉगिंग और प्रोफेशनल कंटेंट बनाना आसान हो जाता है।

Specifications सेंसर 24.2 MP APS-C लेंस 16-50 mm किट लेंस वीडियो 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट ऑटोफोकस एडवांस्ड और फास्ट ऑडियो क्लियर साउंड कैप्चर क्यों खरीदें 24.2 MP सेंसर से शानदार इमेज और वीडियो क्वालिटी 4K वीडियो और प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्डिंग एडवांस्ड ऑटोफोकस व्लॉगिंग और मूवमेंट शॉट्स के लिए परफेक्ट हल्का और यात्रा के लिए सही क्यों खोजें विकल्प शुरुआती यूजर्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स बैटरी बैकअप लंबे समय की शूटिंग के लिए कम

Loading Suggestions...

इस टैबलेट की कीमत 81,900 रुपये है, जिसे 22% डिस्काउंट के साथ 63,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम टैबलेट है, जो काम और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए परफेक्ट है। इसमें 11 इंच का डायनेमिक AMOLED 2X डिस्प्ले है, जो शानदार कलर की सुविधा देते हैं। यह टैब 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है। इसमें S Pen दिया गया है, जिससे नोट्स और स्केच बनाए जा सकते हैं। इसमें वाई-फाई कनेक्टिविटी दी गई है।

Specifications डिस्प्ले 11 इंच Dynamic AMOLED 2X रैम 8GB स्टोरेज 128GB (एक्सपेंडेबल) कनेक्टिविटी Wi-Fi इन-बॉक्स एक्सेसरी S Pen क्यों खरीदें AMOLED डिस्प्ले से बेहतरीन विजुअल एक्सपीरियंस S Pen से नोट्स और ड्रॉइंग आसान तेज परफॉर्मेंस के लिए 8GB रैम स्टाइलिश और हल्का डिजाइन क्यों खोजें विकल्प SIM/5G सपोर्ट नहीं प्राइस थोड़ा महंगा

Loading Suggestions...

वैसे तो इसकी कीमत 99,900 रुपये है, जिसे 16% डिस्काउंट के साथ 83,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 4,072 रुपये की EMI देकर भी इसे खरीदा जा सकेगा। यह एक बेहद हल्का और पावरफुल लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और क्रिएटिव काम करने वालों के लिए बनाया गया है। इसमें नया Apple M4 चिप दिया गया है, जिसमें 10-कोर सीपीयू और 8-कोर जीपीयू मौजूद हैं। इसमें 16GB यूनिफाइड मेमोरी और 256GB स्टोरेज इसे फास्ट और एफिशिएंट बनाते हैं।

Specifications डिस्प्ले 13 इंच रेटीना डिस्प्ले प्रोसेसर एप्पल एम4 चिप रैम 16GB स्टोरेज 256GB SSD क्यों खरीदें M4 चिप से सुपर फास्ट परफॉर्मेंस हल्का और पोर्टेबल डिजाइन बैटरी पूरे दिन चलने योग्य 16GB रैम से स्मूद मल्टीटास्किंग क्यों खोजें विकल्प सिर्फ 256GB स्टोरेज, ज्यादा डाटा रखने वालों को लिमिट लगेगी प्राइस हाई है, बजट फ्रेंडली नहीं

Loading Suggestions...

इस फुल ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन की कीमत 19,550 रुपये है। इसे डिस्काउंट के साथ 14,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह छोटे परिवारों के लिए सही रहेगी। यह 7 किलो क्षमता के साथ आती है। इसमें 12 वॉश प्रोग्राम्स दिए गए हैं, जिससे अलग-अलग कपड़ों की सफाई आसान हो जाती है। यह मशीन हार्ड वॉटर वॉश सपोर्ट करती है। साथ ही 5 स्टार एनर्जी रेटिंग दी गई है। स्टील ड्रम और स्टेनलेस स्टील बॉडी इसे ड्यूरेबल बनाती है।

Specifications क्षमता 7 किलो एनर्जी रेटिंग 5 स्टार मोटर स्पीड 740 RPM वॉश प्रोग्राम 12 (डेली हैवी, डेलिकेट, वूलेन्स, ईको वॉश आदि) ड्रम स्टील बॉडी स्टेनलेस स्टील वारंटी 2 साल प्रोडक्ट पर, 5 साल मोटर पर क्यों खरीदें 12 वॉश प्रोग्राम से अलग-अलग कपड़ों की बेहतर सफाई हार्ड वॉटर वॉश सपोर्ट 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी टिकाऊ स्टील ड्रम और स्टेनलेस स्टील बॉडी क्यों खोजें विकल्प 740 RPM मोटर हॉट वॉश ऑप्शन की कमी

Loading Suggestions...

इस टीवी की कीमत 13,499 रुपये है। इसे भी EMI पर खरीदा जा सकेगा। हर महीने 655 रुपये देकर इसे घर लाया जा सकता है। यह फुल HD QLED स्मार्ट टीवी है, जो उन लोगों के लिए सही रहेगा, जिन्हें पिक्चर क्वालिटी बढ़िया चाहिए होती है। इसमें 1920x1080 रेजोल्यूशन और क्वांटम लूसेंट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दी गई है। इसका रिफ्रेश रेट 60Hz का है। इसमें 24W स्टीरियो सराउंड साउंड के साथ कई साउंड मोड्स हैं। यह एंड्रॉइड टीवी के साथ आती है।

Specifications डिस्प्ले 43 इंच फुल एचडी क्यूएलईडी रिफ्रेश रेट 60Hz साउंड 24W बॉक्स स्पीकर्स, 5 साउंड मोड्स कनेक्टिविटी 2 HDMI, 2 USB, Wi-Fi, LAN स्मार्ट फीचर्स एंड्रॉइड टीवी, मीराकास्ट, प्री-लोडेड ऐप्स क्यों खरीदें QLED डिस्प्ले और क्वांटम लूसेंट टेक्नोलॉजी 24W साउंड आउटपुट स्टीरियो सराउंड इफेक्ट के साथ एंड्रॉइड टीवी और मीराकास्ट सपोर्ट 4 स्टार एनर्जी रेटिंग क्यों खोजें विकल्प 4K सपोर्ट नहीं है (सिर्फ Full HD) 60Hz रिफ्रेश रेट, गेमिंग के लिए लिमिटेड डॉल्बी विजन/एटमस का सपोर्ट नहीं

Loading Suggestions...

इस हेडफोन की कीमत 2,799 रुपये है। यह स्टाइलिश और पावरफुल हेडफोन हैं, जो लंबे बैटरी बैकअप और डॉल्बी ऑडियो साउंड क्वालिटी के लिए बने हैं। इसमें टच और स्वाइप कंट्रोल दिए गए हैं, जिससे आसानी से म्यूजिक और कॉल मैनेज कर सकते हैं। 80 घंटे तक का बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग इसे लंबे इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाता है। ड्यूल माइक ENx टेक्नोलॉजी कॉलिंग को क्लियर बनाती है।

Specifications साउंड डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट बैटरी 80 घंटे तक का बैकअप, फास्ट चार्ज सपोर्ट कंट्रोल टच और स्वाइप कंट्रोल माइक 2 माइक ENx टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, ड्यूल पेयरिंग क्यों खरीदें 80 घंटे तक लंबी बैटरी लाइफ डॉल्बी ऑडियो के साथ प्रीमियम साउंड क्वालिटी फास्ट चार्जिंग टच/स्वाइप कंट्रोल्स ड्यूल पेयरिंग क्यों खोजें विकल्प गेमिंग के लिए लेटेंसी थोड़ी ज्यादा नॉइज कैंसिलेशन फीचर नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।