कुछ ही सेकंड में ChatGPT ने लिखा Saiyaara का क्लाइमेक्स, फिर मेकर्स ने लिया यह फैसला

Saiyaara ने देशभर के सिनेमाघरों में धूम मचा रखी है, लेकिन आपको जानकारी हैरानी होगी की इसका क्लाइमेक्स लिखने के लिए ChatGPT का भी सहारा लिया गया था। AI चैटबॉट में कुछ ही सेकंड में क्लाइमेक्स लिख दिया था, फिर मेकर्स ने क्या फैसला लिया, जानिए

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 06:06 AM
Saiyaara ने देशभर के सिनेमाघरों में धूम मचा रखी है, लेकिन आपको जानकारी हैरानी होगी की इसका क्लाइमेक्स लिखने के लिए ChatGPT का भी सहारा लिया गया था। जब फिल्म निर्माता किसी फिल्म के क्लाइमेक्स पर काम करते हैं, तो वे आमतौर पर अनुभवी स्क्रीनराइटर्स, स्टोरी एडिटर्स और क्रिएटिव सलाहकारों की ओर रुख करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, सैयारा मूवी के लिए, एक टीम मेंबर ने क्लाइमेक्स लिखने के लिए चैटजीपीटी का भी सहारा लिया था। कविताओं से लेकर प्रेस रिलीज तक, सब कुछ लिखने के लिए मशहूर इस एआई चैटबॉट से इस रोमांटिक ड्रामा का क्लाइमेक्स सुझाने के लिए कहा गया था। हालांकि, मार्केटिंग और प्रमोशन में एआई टूल्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन किसी बड़ी बॉलीवुड फिल्म के क्लाइमेक्स को आकार देने में उनकी भूमिका अभी भी दुर्लभ है।

इस प्रयोग ने लेखन जगत में उत्साह तो जगाया, लेकिन साथ ही कई सवाल भी खड़े किए। क्या एआई द्वारा लिखा गया क्लाइमेक्स कहानी की मांग के अनुसार भावना, गति और सांस्कृतिक गहराई को सही मायने में पकड़ पाएगा? और उससे भी महत्वपूर्ण बात, क्या फिल्म निर्माता वास्तव में इसका इस्तेमाल करेंगे? चलिए जानते हैं कि फिल्म निर्माता ने क्या फैसला लिया...

सैयारा टीम ने परफेक्ट एंडिंग के लिए चैटजीपीटी का रुख किया

टीओआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सैयारा की टीम हफ्तों से इस बात पर विचार कर रही थी कि फिल्म का अंत कैसे किया जाए। कई वर्जन तैयार किए गए, लेकिन कोई भी नाटकीयता और यथार्थवाद के बीच सही संतुलन नहीं बना पाया। एक क्रिएटिव एक्सरसाइज के तौर पर, एक असिस्टेंट राइटर ने ChatGPT से सुझाव मांगे। टीम ने कैरेक्टर्स की जर्नी, भावनात्मक पहलुओं और क्लाइमेक्स तक पहुंचने वाले संघर्षों की डिटेल में जानकारी दी। कुछ ही सेकंड में, ChatGPT ने तीन अलग-अलग अंत तैयार कर दिए: सभी को एकदम पॉलिश्ड और डायलॉग हैवी सीन्स में लिखा गया था।

चैटजीपीटी ने लिखा था दमदार क्लाइमेक्स

चैटजीपीटी के एक वर्जन ने टीम का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींचा। इसमें एक मधुर-कड़वी कहानी का क्लाइमेक्स सुझाया गया था जिसमें लीड कपल रेलवे स्टेशन पर अलग-अलग ट्रेनों में चढ़ने से पहले एक-दूसरे के लिए आखिरी मुस्कान का आदान-प्रदान करते हुए विदा लेता है। इस विचार में बॉलीवुड के क्लासिक रोमांस के तौर-तरीकों को आधुनिक और संयमित लहजे में पिरोया गया था। टीम के कुछ सदस्यों को लगा कि एआई का अंत एक आश्चर्यजनक भावनात्मक आकर्षण था, खासकर यह देखते हुए कि यह एक ऐसी मशीन से आया था जिसने कभी प्यार या दिल टूटने का अनुभव नहीं किया था।

फिल्म निर्माताओं ने अलग रास्ता क्यों चुना?

अपनी अपील के बावजूद, एआई का वर्जन फिल्म में जगह नहीं बना पाया। निर्देशक ने बताया कि चैटजीपीटी का सीन "तकनीकी रूप से मजबूत" तो था, लेकिन उसमें कहानी के लिए जरूरी सूक्ष्म सांस्कृतिक बारीकियों और इमोशनल बिल्डअप का अभाव था। टीम को यह भी लगा कि इतने महत्वपूर्ण क्षण के लिए एआई पर निर्भर रहना बॉलीवुड की मानवीय कहानी कहने की कला को फीका कर सकता है। इसके बजाय, उन्होंने एक ऐसा अंत चुना जिसमें भावनात्मक तीव्रता तो बनी रहे, लेकिन किरदारों के व्यक्तित्व को इस तरह से गहरा किया गया कि वह उस कहानी के लिए ज्यादा प्रामाणिक लगे जो उन्होंने पहले दिन से ही गढ़ी थी।

